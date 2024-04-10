多模智能交互 详解雷柏M200G 2024版多模式无线鼠标

【天极网DIY硬件频道】近日雷柏推出了雷柏M200G 2024版多模式无线鼠标，专为商务办公人群打造。2.4G/蓝牙，多设备切换，繁杂工作从容应对。中手手型，纤薄弧线，原相3220引擎，适用多种介质表面，多功能按键设计，轻音按键让鼠标能更好的在办公场景下使用，为商务办公人群带来高性价比鼠标的又一选择。

鼠标适合中手用户使用，一体式扁平的曲线，流线型弧度更贴合手掌，对称式设计左右手用户均可使用。磨砂材质表面，整体舒适且方便携带。

搭载原相3220的高性能引擎，反应灵敏，在皮革、布匹、纸张等表面使用，亦能准确定位，让你随时进入工作状态。预设800/1000/1200/1600/2400 5档DPI值，通过短按底部的多功能键可一键在5个档位中循环切换。

鼠标提供蓝牙5.0/4.0和无线2.4G三种智能连接模式，传输稳定可靠，即便是接收器丢失或USB口不足也不影响使用。最多可连接2台设备，通过自带的模式切换键开关拨动可在各个设备间快速切换，让你从容应对繁杂工作，化身职场达人。

模式切换键使用方法。

左：接收器模式，插入RAPOO接收器，将模式切换键滑到最左边即切换至接收器模式(2.4G模式)，设备与鼠标则是通过接收器模式(2.4G模式)连接使用。

中：关闭模式，将模式切换键切换至中央，则关闭鼠标电源。

右：蓝牙模式，将模式切换键切换至右边，长按鼠标自带的蓝牙键3-5秒进入蓝牙配对模式，此时绿灯快闪1秒2次，其他设备可连接鼠标蓝牙信道，连接成功绿灯熄灭。

搭载雷柏自主的研发省电程序，辅以低功耗芯片，鼠标在1节AA电池的情况下，达到12个月续航，免去频繁更换电池的麻烦。底部设有USB接收器收纳仓，避免易丢失烦恼。

鼠标轻音微动的加入有效减少使用噪音，打造一个宁静的办公环境，适宜图书馆等环境使用。

雷柏-无线生活

Rapoo雷柏，成立于2002年，外设行业上市公司，国家级高新技术企业，首批国家智能制造试点示范企业。厚积“无线技术”核心推进行业标准，坚实产品力与品牌力双轮驱动，以市场需求为指引，以用户体验为宗旨，加速全球化布局，持续拓展无线生活应用场景。

感性的产品体验，用理性的方式实现。创造研发、制造、渠道、品牌、服务等为一体的品牌市场。雷柏拥有雄厚的原创工业设计实力，基于商务办公、游戏电竞、影音娱乐、直播会议，智能与移动等多元化场景，赋予键鼠、智能眼镜、演示器、TWS耳机、音箱、摄像头、麦克风、手柄、无线充电器、多功能扩展坞、电源适配器等产品力量，以智能与创新技术，视觉、触感、听觉三感传递“无线生活”。

技术成就更强大的产品力，雷柏外设核心技术--“+计划”，发挥长期积累的技术优势，布局升级，优化迭代，推动无线技术的普及应用，驾驭科技服务于用户。加入星闪联盟、国产芯片操作系统(桌面类/服务器类)认证加持，将创新与技术相结合，“更稳更快更精准更便捷”，展现真正国产力量。雷柏业务已拓展至全球63个国家，累计服务超1.5亿+消费者。

雷柏连年受邀参加德国IFA、美国CES等全球消费电子大展，展现新国货魅力。屡获德国IF设计奖、德国Reddot红点设计大奖、日本G-Mark设计奖、亚洲DFA最具影响力设计奖、中国创新设计红星奖、中国台湾金点设计奖等国内外权威设计奖，让3C硬件重塑新动力与新方向，重构想象。向世人展现新国货的标杆实力。

雷柏，无线生活。

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