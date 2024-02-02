雷柏V500 PRO 2024版评测：104全键位设计 悬浮、下沉双形态自由切换

前言

马上就要到新年了，不知道各位同学是否已经在考虑升级自己的外设装备来好好玩一个新年呢？近日啊，我就收到了来自雷柏的邀请，让我来体验一下他们最新推出的雷柏V500 PRO 2024版背光游戏机械键盘!

雷柏V500 PRO 有着可拆卸磁吸面盖，给用户带来了延展悬浮式、下沉式2种外观形态。并且考虑到游戏用户对于数字小键盘的需求，搭载了全新104键外观设计，在缩小产品体积的同时又带来了全键位的使用，使得整个产品更加时尚年轻。此外，这款鼠标还有着5款雷柏自主研发的机械轴、20种灯光模式调节、4种RGB侧光灯模式可供选择。下面我就来带大家详细看一下雷柏V500 PRO“各个方面”。

外观设计

咱和雷柏也算是老相识了，于是乎，我也是毫不客气，直接问雷柏要来了雷柏V500 PRO 的全部六款配色!这些颜色分别是芝麻牛乳、爆柠青桔、月光白、蔚蓝黄潮、碧海蓝天、曜岩黑。月光白和曜岩黑这两款是纯色配色，想要搭配黑色全家桶或者白色海景房的用户可以直接入手它们。蔚蓝黄潮、碧海蓝天则是两种颜色的拼接。

其中我最喜欢的配色还是这两个名字听起来就不一样的芝麻牛乳、爆柠青桔，谁叫我是个吃货呢，对这种类型的名字真是毫无抵抗力。

芝麻牛乳配色的白色键帽带有一点点灰色，其他部分则是淡灰白作为点缀，爆柠青桔配色就如其名了，青色的键帽大片覆盖，让人看一眼就会觉得赏心悦目。

除了配色外，这次雷柏V500 PRO 让我感觉惊喜的，还是这个可拆卸磁吸面盖，我们可以取下这个面盖来切换键盘的双形态，分别是悬浮式和下沉式。

在和大家讲解这个双形态之前，我们来看看这个吸附式可拆卸上盖。这个面盖不仅可玩性高，易清洁，整个产品的质感也是相当不错。

大家通过图片可以看到，整个吸附式可拆卸上盖的样子。

我们直接来看到面盖的后面，可以发现，雷柏是使用了磁铁来连接键盘，这种连接方式，也比较方便用户来进行拆解清洁。

最后雷柏V500 PRO为了满足用户使用键盘角度的喜好，在键盘背面采用了双段脚撑设计，我们可根据当前输入角度需求的喜好自由调节三种使用角度。此外，两段式的硅胶脚架与防滑脚垫，还可以帮助用户把键盘牢牢固定在桌面。

键盘拆解

熟悉键盘的同学一定都知道，好的键盘，其内在的轴体也是非常重要。雷柏V500 PRO搭载了雷柏自主轴体，这个轴体有着雷柏自研的防尘壁轴心配置，可以在用户敲击键盘的时候减少晃动，给予用户更好更舒适的使用体验。并且这款键盘的104个按键还有着USB连接，在这个连接状态下即可实现全键位无冲突快速触发，确保用户无论是在办公又或者是高强度的策略游戏中，每一个按键操作都能准确响应。

雷柏V500 PRO有着黑/青/茶/红/线性快银轴机械开关，雷柏官方数据显示，单轴有着最高6000万次使用寿命，并且我们还在按压键盘的时候，后力与行程无明显变化，让用户在办公、游戏等各种环境中持久好用。

为了让大家更加直观的感受雷柏V500 PRO的构造，我也是进行了拆解。这个拆解的过程也很简单，我们只需要先把104个键帽取下来，就可以看到键盘的表面上有着十几颗小螺丝，我们直接把这些螺丝取下来最后掰开键盘即可。

从图片中，我们不难看出，雷柏V500 PRO的主板布局十分整洁，每一个键位的电容也做的很工整。

雷柏V500 PRO采用的是PBT双色注塑键帽。此键帽采用二色成型，闭口字符成型。用料扎实厚道，纹理细腻，用户长时间使用也不会褪色并且还有很好的耐磨损，当键盘背光开启后，键帽会呈现透光均匀不漏光的情况。

背光展示

众所周知，RGB光效可以显著高用户的游戏实力。那么作为一款游戏键盘，雷柏V500 PRO有着三个发光位置、20种种灯光模式、6档亮度可调键盘自带模式给你选择。

首先是键盘自带模式，我们可以直接使用FN+PGUP或者FN+PGDN 就可切换19种灯光模式，如果是在驱动中这个数量会增加到20种(FN+个：亮度+、FN+J：亮度-、FN+<：呼吸频率-、FN+ >：呼吸频率+)。

此外，我们还可以在键盘两侧发现RGB背光灯带。FN+INS： 切换4种背光模式(RGB模式-纯色常亮-纯色呼吸-关闭)。FN+DEL：在纯色常亮/纯色呼吸模式下，切换背光颜色(红-橙-黄-绿青-蓝-紫-白)。

最后，在键盘的右上方，还有一个雷柏品牌LOGO灯模式，我们可以使用FN+V来控制这个品牌灯(常亮-呼吸-关闭)。

驱动展示

最后就是这款键盘的驱动展示了，我们去官网下载软件后。可以直接在软件中实现配置文件、宏设置、灯光模式调整、系统固件更新等等操作。

这里我就简单给大家介绍一下其中的配置文件以及系统配置功能。配置文件功能可以在驱动中为我们的键盘添加自己设定好的参数设定，比如说配置文件一号我们用来办公、配置文件二号我们用来打游戏。

系统配合功能，则是可以一键让我们的键盘进行固件更新。又或者是在你搞混乱了键盘配置都来进行出厂设置。

总结

好我最后再来一波总结，雷柏V500 PRO是雷柏公司最近才推出的机械游戏键盘产品。它凭借其独特的双造型设计以及多样化的背光、全键无冲等亮眼功能，着实是吸引到了我这种办公和游戏兼顾的DIY用户。我认为这款鼠标以199的售价一定是龙年DIY高性价比外设首选键盘。