À×°ØVT9PROË«¸ßËÙË«Ä£ÎÞÏßÓÎÏ·Êó±êÆÀ²â£º×Ô´ø4K½ÓÊÕÆ÷ 8KÓÐÏß»Ø±¨ÂÊ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿Ç°ÑÔ
µçÄÔÍâÉèÒ»Ö±ÊÇÎÒÃÇÌá¸ßÓÎÏ·ÌåÑé¡¢°ì¹«Ð§ÂÊµÄÖØÒªÉè±¸¡£½üÈÕ£¬Ð¡±à¾ÍÔÚ¿¼ÂÇÏëÒªÈëÊÖÒ»¿îÖ§³Ö4KÎÞÏß»Ø±¨ÂÊµÄÊó±ê²úÆ·£¬µ«ÊÇÄ¿Ç°ÊÐÃæÉÏÖ§³ÖÕâ¸ö¹¦ÄÜµÄÊó±êÒª²»¾ÍÊÇ¸½¼ÓÌõ¼þºÜ¶à£¬Òª²»¾ÍÊÇÍâÐÎ²»ÈçÎÒÐÄÒâ¡£×îºóÎÒ»¹ÊÇÑ¡ÔñÁËÒ»¿î³ö³§¾Í×Ô´ø4KÎÞÏß½ÓÊÕÆ÷£¬²¢ÇÒ»¹ÓÐ×Å8KÓÐÏß»Ø±¨ÂÊµÄÊó±ê²úÆ·-À×°ØVT9PROË«¸ßËÙË«Ä£ÎÞÏßÓÎÏ·Êó±ê(ºóÎÄ¼ò³ÆÀ×°ØVT9PROË«¸ßËÙË«Ä£°æ)!
Íâ¹ÛÉè¼Æ
Õâ´ÎÎªÁËÈÃ´ó¼ÒÖ±¹ÛµÄÁË½âµ½À×°ØVT9PROË«¸ßËÙË«Ä£°æµÄÑÕÖµ£¬Ð¡±àÒ²ÊÇ³â¾Þ×ÊÖ±½ÓÈëÊÖÁËÈ«²¿ÅäÉ«£¬ÕâÈýÖÖÑÕÉ«·Ö±ðÊÇÓÐ×ÅÍ¸Ã÷Íâ¿ÇµÄ¼«¹âÉ«ºÍÐÇËªÉ«£¬µ±È»»¹ÓÐÒ»¸ö¾µäµÄºÚÉ«(À×°Ø¹Ù·½½Ð×öÄºÓ°)¡£
ÆäÊµÎÒºÜÔçÖ®Ç°¾ÍÉî¶ÈÌåÑé¹ýÀ×°ØµÄVT9PRO¼Ò×å£¬±ÈÈçÀ×°ØVT9PRO¡¢À×°ØVT9PRO miniµÈ²úÆ·¡£µ«ÊÇÀ×°ØVT9PROË«¸ßËÙË«Ä£°æÕâ´ÎÊ¹ÓÃÁË°ëÍ¸Ã÷µÄÊó±êÍâ¿Ç(·À´òÓÍ²ÄÖÊ)£¬ÈÃÎÒ¸Ðµ½Ê®·Ö¾ªÏ²¡£ÒòÎªÔÚÀ×°ØµÄVT9 AirÉÏÎÒ¾ÍºÜÏ²»¶ÕâÖÖÉè¼Æ·ç¸ñ£¬ÄÜ¹»ÔÚPro°æ±¾ÉÏ¿´µ½£¬Ò²ËãÊÇÁË½âÁËÎÒÒ»´óÐÄÔ¸¡£
ÕâÖÖÍ¸Ã÷µÄÍâ¿ÇÎÞÐè²ð½â¾Í¿ÉÒÔÖ±½Ó¿´µ½Êó±êÄÚ²¿µÄ¹¹Ôì£¬ÕâÖÖÍ¸Ã÷»¯µÄÉè¼Æ»¹ÊÇºÜÈÃÎÒ¸Ðµ½¾ªÏ²¡£ÄÑµÀÄã²»¾õµÃ¿áÂð£¬×÷ÎªÒ»¸ö¿Æ¼¼Ö±ÄÐÎÒ¾õµÃÕâ¼òÖ±Ì«¿áÀ²¡£ÆäËû·½ÃæÆäÊµÀ×°ØVT9PROË«¸ßËÙË«Ä£°æÒ²¾ÍÊÇ±£ÁôÁËºÜ¶àVT9ÏµÁÐ¼Ò×å»¯µÄÉè¼ÆÓïÑÔ£¬ÔÚ°´¼ü²¼¾ÖºÍÊó±êÕûÌåÔìÐÍÀ´ËµºÍVT9ÏµÁÐµÄÆäËûÊó±ê²¢Ã»ÓÐÌ«´ó²î±ð£¬ÊôÓÚÄÇÖÖÄã¿´Ò»ÑÛ¾Í»áÓÐÊìÏ¤µÄ¸Ð¾õ¡£
°´¼ü²¼¾Ö·½Ãæ£¬À×°ØVT9PROË«¸ßËÙË«Ä£°æµÄ²¼¾ÖÃ»ÓÐÊ²Ã´ºÜ´óµÄ±ä»¯£¬Êó±êµÄÉÏ·½ÒÀ¾ÉÊÇÊó±ê¹öÂÖ£¬Á½¸ö×Ô¶¨Òå°´¼ü¡¢²à±ßÓÐÁ½¸ö°´¼ü¡¢µ×²¿»¹ÒªÊ½¶ÀÁ¢¶ÀÁ¢°´¼ü£¬Ò»¹²ÓÐÊÇÓÐÊ®¸ö°´¼ü¿ÉÒÔÉèÖÃ¡£ÕâÀï»¹ÊÇ×ÅÖØºÍ´ó¼Ò½éÉÜÒ»ÏÂDIY¶ÀÁ¢°´¼ü£¬Õâ¸ö°´¼üÒòÎªÎ»ÖÃÌØÊâÐÔ×Ô¶¨ÒåµÄ¿Õ¼ä¾Í¸ü´ó£¬²¢ÇÒ¿ÉÒÔºÜºÃµØ·ÀÖ¹ÓÃ»§Îó´¥¡£Ä¿Ç°Õâ¸öDIY°´¼üÒÑ¾ÉÏÏßÁË»Ø±¨ÂÊÇÐ»»¹¦ÄÜ¡¢½ÓÊÕÆ÷ÇÐ»»¹¦ÄÜ£¬ºóÐø»¹»áÉÏÏß¸ü¶à¹¦ÄÜ£¬Çë´ó¼Ò¾´ÇëÆÚ´ý¡£
(×ó±ß-ÖÐ´óÊÖÐÍ--VT9PROË«¸ßËÙË«Ä£°æ¡¢Ô¼68g;ÓÒ±ß-ÖÐÐ¡ÊÖÐÍ--VT9AirË«¸ßËÙË«Ä£°æ¡¢Ô¼59g)
À×°ØµÄÊó±ê²úÆ·Ò»Ö±¶¼ÊÇÒÔÇá±ãºÃÓÃ³öÃû£¬Õâ´ÎµÄÀ×°ØVT9PROË«¸ßËÙË«Ä£°æ£¬ËäÈ»ÔÚ¹¦ÄÜÉÏºÜPro£¬µ«ÊÇÔÚÖØÁ¿ÉÏÈ´Ê®·Ölite¡£À×°ØVT9PROË«¸ßËÙË«Ä£°æµÄÖØÁ¿Ö»ÓÐ68G(ÉÏÏÂ¸¡¶¯2G)¡£Çá±ãµÄÊó±ê»úÉí²»½ö¿ÉÒÔÈÃÎÒÃÇ¸üÊæ·þµÄ³¤Ê±¼äÊ¹ÓÃ£¬ÔÚÒ»Ð©¸ß¶È¾º¼¼ÓÎÏ·ÖÐÒ²ÄÜÓÐ¸üºÃµÄÓÃ»§ÌåÑé¡£
ÕâÁ½¿îÊó±êµÄÕûÌåÔìÐÍ±È½ÏÊÊÖÐ£¬ÎÞÂÛÊÇÐ¡ÊÖÓÃ»§»¹ÊÇÖÐ´óÊÖÓÃ»§¶¼¿ÉÒÔÇáËÉÊÊÓÃ¡£ÕâÀïÎÒÃÇÒ²¸ø´ó¼ÒÊµÑéÁËÒ»ÏÂ²»Í¬µÄÎÕ³Ö·½·¨£¬×¥ÎÕ¡¢Å¿ÎÕ¡¢122ÎÕ·¨¡¢131ÎÕ·¨¡£
²úÆ·ÐÔÄÜ
À×°ØVT9PROË«¸ßËÙË«Ä£°æµÄPRO¿É²»ÊÇ¿ÕÑ¨À´·ç£¬Õâ¿îÊó±ê²»½öÖ§³Ö4KHzÎÞÏß»¹Ö§³Ö8KÓÐÏß»Ø±¨ÂÊ£¬³ö³§¾Í×Ô´øÁËÎ¢ÐÍ 4K½ÓÊÕÆ÷¡£Õâ¾ÍÊ¡È¥ÁËÒ»Ð©Åä¶ÔµÄÂé·³£¬ÈÃÓÃ»§¿ÉÒÔ¼´²å¼´ÓÃ¡£ÔÚ4KHzÎÞÏßÄ£Ê½ÏÂ£¬Êó±êÖ§³Ö×îµÍ0.25msµÄÏìÓ¦ËÙ¶È²¢ÇÒÖ§³ÖÆäËûÎå¸ö²»Í¬µµÎ»ÇÐ»»¡£¶øÇÒÔÚ8KHzÓÐÏßÄ£Ê½ÏÂ£¬Êó±êµÄÐÔÄÜ»á½øÒ»²½ÌáÉý£¬Ö§³Ö×îµÍ0.125msµÄÏìÓ¦Ê±¼ä¡£
À×°ØVT9PROË«¸ßËÙË«Ä£°æÒÀ¾ÉÖ§³ÖÁËÔÏà¶¨ÖÆ 3398¹âÑ§ÒýÇæ£¬²¢ÇÒÖ®Ç°µÄVT9PPOÊó±êµÄÈ«²¿Åú´ÎÉý¼¶µ½×îÐÂ¹Ì¼þºó£¬¶¼¿ÉÒÔÖ§³ÖÔÏà¶¨ÖÆ 3398 ÒýÇæ(3395¸ß¶¨°æ)µÄÐÔÄÜ(ÔÚ¾²Ä¬¸ß¶Èµ÷½Ú£¬ÎÈ¶¨ÐÔ£¬ÐÔÄÜ¸÷·½Ãæ¶¼»áÌåÑéÌáÉý)¡£ÎÒÃÇÀ´µ½À×°ØVT9PROË«¸ßËÙË«Ä£°æµÄÇý¶¯ÖÐ£¬¿ÉÒÔ´ò¿ª11 µµ¾²Ä¬¸ß¶ÈÑ¡Ôñ¡£
´ËÍâ£¬À×°ØVT9PROË«¸ßËÙË«Ä£°æ»¹Ö§³ÖÀ×°Ø×ÔÑÐµÄV+WirelessÎÞÏßÓÎÏ·¼¼Êõ!Õâ¸ö¼¼Êõ¿ÉÒÔÎª²úÆ·´øÀ´×î¸ß10Ã×+µÄÎÞÏß´«Êä¾àÀëÒÔ¼°×ÔÊÊÓ¦ÐÅºÅÔöÇ¿¡¢±äÆµµµÎ»µ÷½ÚµÈµÈ¹¦ÄÜ¡£ÔÚDPIµ÷½Ú·½Ãæ£¬À×°ØVT9PROË«¸ßËÙË«Ä£°æ¿Éµ÷½ÚµÄ·¶Î§Îª50-26000£¬×îÐ¡¿ÉÒÔ×öµ½50µ¥Î»Öð¼¶µ÷½Ú¡¢Ö§³ÖË«ÏòDPIÇÐ»»£¬Ò»¹²ÓÐÆß¸öÔ¤Éè¿ÉÒÔ¿ìËÙÇÐ»»¡£
Êó±ê²ð½â
Ð¡±à²ð½âÍê±Ïºó£¬»¹ÔÚÊó±êÍâ¿ÇÒÔ¼°PCBÖ÷°åÉÏ·¢ÏÖÁËºÜ¶à¶þÎ¬Âë£¬ÕâÐ©¶þÎ¬Âë¿ÉÒÔ°ïÖúÓÃ»§»òÕßÀ×°Ø¹¤³ÌÊ¦¿ìËÙ²éÑ¯µ½Áã²¿¼þÐÅÏ¢£¬Ò²µÄÊµÏÖÁË²úÆ·Æ·¿Ø¹ÜÖÆ¡£
À×°ØVT9PROË«¸ßËÙË«Ä£°æÖ§³ÖÀ×°Ø×æ´«µÄC+click·ÖÀëÊ½°´¼üÔ¤Ñ¹Ð£µ÷¼¼Êõ£¬Õâ¾Í¸øÓèÁËÎÒÃÇºÜ´óµÄ×ÔÓÉ¶È¡£Õâ¸ö¼¼ÊõÊó±ê½«×óÓÒÎ¢¶¯PCB°æÓëPCBÖ÷°å¶ÀÁ¢·Ö¿ª£¬²¢ÇÒÔöÉèÔ¤Ñ¹Å¤»É£¬½â¾öÁËÒòÎÕ×Ë¡¢ÎÕ·¨µÄ²»Í¬¶øµ¼ÖÂ°´¼ü´¥·¢»Øµ¯ÊÖ¸Ð²»Ò»ÖÂ£¬È«ÃæÌáÉý°´Ñ¹µÄÒ»ÖÂÐÔ£¬±ÜÃâÊó±ê°´¼ü¿ÕÇ»Òô¡£
ÕýÊÇÒòÎª°´¼üÊÇ·ÖÀë¿ªµÄ£¬ËùÒÔÎÒÃÇ¿ÉÒÔËæÒâÈ¥µ÷½ÚÊó±êµÄÅ·Ä·ÁúÎ¢¶¯£¬Õâ¸öÎ¢¶¯µÄÊ¹ÓÃÊÙÃüÒ²¸ß´ï6000Íò´Î¡£
À´¿´µ½Î¢¶¯µÄ²ð½â£¬Î¢¶¯ÉÏÓÐÁ½¸öÂÝË¿£¬ÎÒÃÇÈ¡ÏÂÕâÁ½¸öÂÝË¿£¬¾ÍÄÜÄÃÏÂÎ¢¶¯(Å·Ä·Áú6000Íò´ÎÇá´àÎ¢¶¯¿ª¹Ø)¡£ÒòÎªÀ×°ØVT9PROË«¸ßËÙË«Ä£°æµÄ×óÓÒÎ¢¶¯ÊÇ·Ö¿ªµÄ£¬Èç¹ûÄãµÄ¶¯ÊÖÄÜÁ¦ºÍÐ¡±àÒ»ÑùÓÅÐã£¬ÄÇÃ´ÎÒÃÇ¾Í¿ÉÒÔ×ÔÖ÷È¥¸ü»»Î¢¶¯£¬»òÕßÍ¨¹ýÎ¢¶¯Ð¡°åµÄÂÝË¿ËÉ½ô³Ì¶ÈÀ´¸Ä±äÊó±êµÄÊÖ¸Ð¡£ Õâ¾ÍÊÇÖ®Ç°ÎÒÃÇÌáµ½µÄC+click·ÖÀëÊ½°´¼üÔ¤Ñ¹Ð£µ÷¼¼Êõ´øÀ´µÄ±ãÀû¡£
²úÆ·Ðøº½
Ðøº½·½Ãæ£¬À×°ØVT9PROË«¸ßËÙË«Ä£°æÄÚÖÃÁËÒ»¿é800ºÁ°²Ê±µÄµç³Ø£¬×ÛºÏÐøº½Ê±¼ä¸ß´ïÉÏ°ÙÐ¡Ê±(¹Ù·½Êý¾Ý×î¸ßÊÇ180Ð¡Ê±Ðøº½Ê±¼ä)¡£
À×°ØVT9 Air²¢²»Ö§³ÖÎÞÏß³äµç
À×°ØVT9PRO×°ÉÏÎÞÏß³äµçÄ£¿é
Èç¹ûÄãÇ¡ºÃ²ÆÁ¦ÐÛºñ£¬»¹¿ÉÒÔ¸ü»»ÎÞÏß³äµçÄ£¿é£¬ÅäºÏÉÏÀ×°ØµÄÎÞÏß³äµçÊó±êµæÀ´½øÐÐÎÞÏß³äµç¡£À×°ØVT9PROÖ§³ÖÌæ»»ÎÞÏß³äµçÄ£¿é¡¢À×°ØVT9 Air²¢²»Ö§³Ö¡£
²¢ÇÒÎªÁËÈÃÓÃ»§¸ü¼Ó¿ìËÙÖ±¹ÛµÄÁË½âÉè±¸µçÁ¿£¬À×°ØVT9PROË«¸ßËÙË«Ä£°æµÄ 4K½ÓÊÕÆ÷ÉÏÉè¼ÆÁËÒ»¸öÖ¸Ê¾µÆ¡£µ±Êó±êµçÁ¿Îª100%-80%£ºÂÌµÆ³¤ÁÁ¡¢80%-60%©U»ÆµÆ³¤ÁÁ¡¢60%-40%£º³ÈµÆ³¤ÁÁ¡¢40%-20%£ººìµÆ³¤ÁÁ¡¢µÍÓÚ20%£ººìµÆ¿ìÉÁ£¬Ò»ÃëÉÁÁ½´Î¡£µ±Êó±êÔÚ³äµçÊ±ÂÌµÆºôÎü¡¢³äÂúÊ±ÁÁÂÌµÆ¡£
(Çý¶¯Èí¼þµçÁ¿ÏÔÊ¾)
(×´Ì¬À¸µçÁ¿ÏÔÊ¾)
´ËÍâ£¬ÎÒÃÇ»¹¿ÉÒÔÔÚÇý¶¯Èí¼þ½çÃæ£¬ºÍ×´Ì¬À¸ÖÐ¿ìËÙ²é¿´Êó±êµçÁ¿¡£
×Ü½á
ºÃ£¬×îºóÀ´Ò»¸ö×Ü½á£¬À×°ØVT9PROË«¸ßËÙË«Ä£°æÄ¿Ç°µÄÊÛ¼ÛÎª249Ôª¡£Õâ¿îÊó±êÓÐ×ÅC+click·ÖÀëÊ½°´¼üÔ¤Ñ¹Ð£µ÷¼¼Êõ¡¢V+WirelessÎÞÏßÓÎÏ·¼¼Êõ¡¢4KÎÞÏßµç¾º¼¼ÊõµÈ¹¦ÄÜ£¬»¹ÓÐ×Å°ëÍ¸Ã÷Ä¥É°Íâ¿Ç¡¢×î¸ß8KÁ¬½Ó¡¢³ö³§×Ô´ø4K½ÓÊÕÆ÷ÕâÑùµÄÁÁµã´æÔÚ¡£Èç¹ûÄã×î½ü¿¼ÂÇÒªÈëÊÖÒ»¿îÆì½¢Êó±ê²úÆ·£¬ÄÇÃ´À×°ØVT9PROË«¸ßËÙË«Ä£°æÊÇÒ»¿îÊÊºÏÄãµÄ²úÆ·¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â