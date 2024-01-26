近日，2023年度IT影响中国评选结果正式揭晓，雷柏VT9Air获得IT影响中国“年度影响力产品奖”!雷柏VT9Air双高速双模无线游戏鼠标：用“轻”诠释“极致”，以“速度”触发“极致”。约59g轻量化，180小时无线续航，原相定制3398引擎，4K无线+8K有线电竞技术，微型nano 4K电量接收器，欧姆龙6000万次微动，以更小、更轻、更强、更快的产品特色，为玩家们带来极致体验。

自2002年创办以来，「IT影响中国」评选始终关注中国IT科技消费热点与科技行业年度风云变化，助力产业市场大环境良性发展。此评选作为科技行业的年度影响力盛会，深入挖掘行业创新价值，倾听消费者心声，汇聚业内优势资源，与行业翘楚、业界精英共同参与，评选表彰优秀、创新的科技产品、品牌及行业数字化转型最佳实践。此举旨在彰显科技创新优势，见证我国千行百业在数字化和智能化升级大潮中的显著力量。近日，2023年第二十二届“IT影响中国”年度盛典隆重举行，经评审委员会与大众评委综合评定，雷柏VT9Air脱颖而出，成功荣获“IT年度影响力产品奖”。

雷柏VT9Air虽然叫做Air但是在性能这块可谓是有着极大的突破。这款鼠标不仅支持4KHz无线还支持8K有线回报率，出厂就自带了微型nano 4K接收器。这就省去了一些配对的麻烦，让用户可以即插即用。并且还有着雷柏祖传的C+click分离式按键预压校调技术、V+Wireless无线游戏技术(Realtek瑞昱低功耗芯片)、4K无线电竞技术等等。

在4KHz无线模式下，鼠标支持250μs (0.25ms)/0.5ms/1ms/2ms/4ms/8ms响应速度支持切换。而在在8KHz有线模式下，鼠标的性能会进一步提升，支持125μs (0.125ms)/250μs(0.25ms)/0.5ms/1ms/2ms/4ms/8ms响应速度支持切换。

当我们下载了雷柏官方驱动后，无论是驱动软件又或者是任务栏中都可以看到雷柏VT9Air的电量信息。实际的使用情况也很出色，我使用了五天，平均每天会使用鼠标大概五个小时，耗电量还不到百分之10。对于小编自己来说，这一块鼠标充满电的情况下，正常使用一个月完全不是问题。最主要是这款鼠标默认就是4K无线连接，鼠标拖动起来不仅非常流畅，还异常稳定，小编使用至今没有出现过任何异常状况。