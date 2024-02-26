雷柏VT9 Air满足游戏发烧友玩家的极致体验需求

【天极网DIY硬件频道】在上个月的2024国际消费类电子产品展览会中，小编我看到了雷柏科技的身影。在展览台上，雷柏的多款鼠标产品VT9 PRO、VT9 PRO MINI、VT9 AIR、VT9 AIR LITE等等外设产品悉数登场。

“CES 2024”作为2024年开年首场全球科技盛会，雷柏品牌可以登上这个舞台，可想而知，雷柏的最新产品与技术成果已经获得了国际认可。

作为一个资深的雷柏产品用户，“CES 2024”上的雷柏VT9 Air游戏鼠标，引起了我的注意。雷柏VT9 Air是雷柏鼠标产品线中的电子竞技游戏V系列。这一系列的鼠标产品通过自研技术加持，快速的响应速度、更稳定的无线操作，更一致的手感，满足了很多像我这样重度游戏用户的需求。并且这款鼠标极致轻薄的机身，也很适合我这种一玩就是好几个小时的重度游戏用户。

雷柏VT9 Air代号是“疾速续航王”。这也是因为这款鼠标出厂就自带微型nano 4K接收器，内置了一块800mAh锂电池，实现了最高180小时的无线续航时长。在有着如此高续航能力的同时，鼠标重量仅控制在59g，完成了产品跃迁。

此外，凭借自研实力，推动了4K无线+8K有线技术的全面普及，更精准更丝滑的操作体验感。更小、更轻、更强、更快的产品特色，为微操竞技操作提供了更多极致的可能，充分展示了雷柏当前在游戏外设领域的核心竞争力。

详细来看，雷柏VT9 Air虽然叫做Air但是在性能这块可一点也没有缩水。这款鼠标不仅支持4KHz无线还支持8K有线回报率，也是因为出厂就自带了微型nano 4K接收器。这就省去了一些配对的麻烦，让用户可以即插即用。并且还有着雷柏祖传的C+click分离式按键预压校调技术、V+Wireless无线游戏技术(Realtek瑞昱低功耗芯片)、4K无线电竞技术等等。

小编还通过雷柏官方了解到，从科幻中汲取灵感，将缩影投射与外设产品设计中，一直是雷柏设计师的基本素质。把日常生活中可见的一些“科技”为核心，不断探索不同的内容形式对话消费者，契合当下大众的多元化个性与差异化需求，这样才可以进一步提升用户与产品的交互体验。

其中雷柏作为近些年越来越受消费者喜爱的外设知名品牌。其雷柏一直都在强调如何通过积极探索一些用户痛点来推进创新自研技术，以技术赋能产品在不同应用场景落地。

雷柏旗下的“+”计划加码自研技术，V+技术成功打造出了无线游戏鼠标的独特性性能优势，M+跨屏传输技术解放商务办公生产力，到革新无线技术打造V+IoT无线电竞馆数智方案系统，一站式解决终端管理问题。

目前，雷柏VT9 Air这款鼠标在某电商平台售价为249元，小编认为这个价格购入这样一款无线游戏鼠标还是很值。如果你最近也在考虑更换一款鼠标，不妨可以考虑一下雷柏VT9 Air!此外，如果你要打造一套雷柏全家桶外设，那么键盘可以考虑雷柏最新的V500键盘，耳机则是可以购入VH520电竞耳机，或者是更加高端的VH800双模游戏耳机。