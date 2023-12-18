　　年终外设盘点：无线才是未来 如何打造雷柏游戏全家桶？

【天极网DIY硬件频道】不知不觉，2023年已经来到了尾声，不知道大家有没有在今年打造出一套属于自己的外设全家桶呢？前段时间小编给大家带来了许多的雷柏外设评测，有鼠标、有耳机、也有键盘。今天我就要趁着年终这个时间段，给大家推荐几款雷柏游戏全家桶的外设。

首先是游戏鼠标，首先是VT9家族的4款无线游戏鼠标，我们一个个来讲。首先是，小编上周才做了深度视频的VT9 Air，这款鼠标的重量只有59±2克，支持原相定制3398引擎，我们可以在驱动中做更多设置调整。此外，VT9 Air出厂就自带了4K信号接收器，无需额外购买，有线连接还支持8K。最后，这款鼠标还支持V+无线技术、C+按键预压等等技术，目前售价249元。

VT9Air Lite大家可以看做是VT9 Air的另一个版本，这款鼠标有着更好的重量控制，只有49克。续航时间也高达48小时，同样也支持原相定制3398引擎，还有着V+无线游戏技术、C+按键预压、4K无线技术三大自研加持，目前售价199元。

我们再来看到VT9PRO和VT9PRO mini，这两款鼠标都属于VT9 PRO系列，VT9PRO更适合中大手用户，而VT9PRO mini中小手用户使用起来会更舒服。两款鼠标都支持相定制3398引擎，鼠标的欧姆龙微动有着5000万次使用寿命，此外它们还有着无线充电模块扩展仓，V+无线技术、C+按键预压、4K无线技术三大自研加持

如果你恰好财力雄厚，还可以购买P3无线充电鼠标模块，V10RGB无线充电鼠标垫以及V2M 4K接收器，来组成无线充电套装。这几个配件的价格也不是很贵，我也把目前的售价截图给放在了下文中，大家有需要可以自行考虑。

这里还给大家科普一下雷柏V+无线游戏技术，以上的这些鼠标都搭载了这个技术。简单来说该技术可以赋予鼠标低功耗、低延时、长距离、抗干扰的特点。在小编的上一个评测视频中，也有详细测试，哪怕鼠标和接收器相隔十米也可以流畅运行。

此外，它们都还采用C+click分离式按键预压校调技术，这个技术将鼠标的微动独立分开来，如果你有一定的插接技术，那么还可以通过调节鼠标微动的螺丝松紧程度来改变鼠标反馈手感。

最后，我还想和大家聊一聊雷柏和原相深度合作定制版3398光学引擎。这个技术是雷柏和原相联合独家定制合作的产物，不仅可以提高鼠标的静默高度调节(11档位随意调整)、稳定还能全面带来性能的全面升级。此外，VT9PRO系列的全部批次产品只要升级到了最新固件，就可以升级到原相定制3398引擎(3395高定版)的性能。

看完了鼠标，小臂再来推荐一款游戏机械键盘和游戏耳机单品。首先是雷柏V700-8A，这款鼠标有着：84键紧凑型布局，4种连接方式。最高可以在5台不同设备中快速切换，内置了4000mAh锂电池，至高续航达225小时，就算你是重度使用用户，充满一次电量，使用一个月也不是问题。

游戏耳机单品为VH800，这款耳机的音质十分不错，在小编的测试中，只能用高音甜，中音准，低音下潜深度够来形容。VH800支持双模无线连接，也是因为采用了双音腔结构以及石墨烯复合膜材质才有如此好的音质表现。

这里小编还给大家特别搭配了一套雷柏全家桶：V700-8A+VT9Air/VT9PRO/VT9PRO mini+鼠标垫+VH800+VH10RGB，如果你最近在考虑更新外设，不妨去雷柏官方旗舰店铺看看。