　　新年外设设备推荐：雷柏V500PRO 2024版

【天极网DIY硬件频道】前两天，小编给大家推荐了一款手机以及一款显卡。在评论区中，我发现大家希望我再推荐一些价格比较实惠的产品。这不，今天带来的就是一款极具性价比的外设设备―― 雷柏V500 PRO 2024版。

雷柏V500 PRO 2024版搭载了可拆卸磁吸面盖设计，这个设计的好处就大了，让用户可以在延展悬浮式、下沉式2种外观形态自由切换。并且考虑到游戏用户对于数字小键盘的需求，搭载了全新104键外观设计，在缩小产品体积的同时又带来了全键位的使用，使得整个产品更加时尚年轻。此外， 雷柏V500 PRO 2024版还有着5款雷柏自主研发的机械轴、20种灯光模式调节、4种RGB侧光灯模式可供选择。

在驱动设置中，我们不仅可以自由的切换键盘背光模式。还可以设置一些快捷的自定义宏操作。此外，驱动自带的系统配合功能也十分好用，对于一些不懂键盘的小白可以一键让我们的键盘进行固件更新。又或者是在你搞混乱了键盘配置都来进行出厂设置。

雷柏V500 PRO 2024版是雷柏公司最近才推出的机械游戏键盘产品。这款鼠标凭借其独特的双造型设计以及多样化的背光、全键无冲等亮眼功能，着实是吸引到了很多办公和游戏兼顾的DIY用户。我认为这款鼠标以199的售价一定是龙年DIY高性价比外设首选键盘。