4K技术、OLED显示屏、 原相3395我都要！雷柏VT950PRO Qi无线充电鼠标评测

在许多 DIY 电竞玩家眼里，游戏鼠标就好比“将军”眼中的神兵利器，一款操控稳定灵敏、续航持久好的鼠标胜过“千万硬件配置”。近日，致力于向全球 PC 使用者提供高性能电脑外设产品的雷柏!推出了旗下的全新旗舰产品“雷柏 VT950PRO 无线充屏显双模无线 RGB 游戏鼠标”(下文统称雷柏VT950PRO)。该产品采用了 OLED 屏显“超跑”造型;搭载了雷柏智能算法、V+无线游戏技术、4K 电竞游戏技术、原相 3395 光学引擎、Qi 协议设备无线充电功能。

外观设计

雷柏 VT950PRO 和 VT950 的外观可谓是“大同小异”，采用了十分有辨识度的“左右手对称跑车造型”，当我第一眼看到这款产品就有一股“凌锐之气”铺面而来，以至于我只能欣赏一眼，因为再多看一眼就会“爆炸”。雷柏 VT950PRO 的机身尺寸仅为“129.3mm×74mm×40mm”，就算你是“大手”也可以掌握自如。

在机身的上盖部分，雷柏 VT950PRO 统一使用了更加具有“质感”的磨砂铝合金材质，下半部分则采用了具有防滑、透气特效的双色注塑软胶材质，对小编这种“手汗狂魔”可谓是十分友好，在兼顾颜值的同时保持了产品的稳定可靠性。并且雷柏VT950PRO 还搭载了实用可靠的欧姆龙微动配件和电竞型 100 万次刻度手感滚轮。其中欧姆龙微动配件有着高达 5000 万次的使用寿命，实际上手感觉清脆且回弹反应迅速。

此外，该产品还在机身的滚轮和侧面按键加入了一些“紫色电竞”元素，在纯黑的机身下又给人一种“画龙点睛”之意，提高产品辨识度的同时还增加了这款产品独特的魅力。

我们再来看到产品的底部，雷柏 VT950PRO 依旧搭载了十分实用可靠的特氟龙脚垫，这种材质的脚垫能够为鼠标带来低摩擦、耐磨、快速顺滑且稳定的操作移动。并且在鼠标的正下方还有一个 USB 接口的磁吸收纳仓，十分方便用户出门收纳携带，避免了容易丢失的烦恼。

产品特色功能

雷柏 VT950PRO 搭载了雷柏自主研发的“雷柏智能算法和 V+无线游戏技术”。总得来说该技术加持的雷柏 VT950PRO 有着以下几个特点：首先是“低功耗”，因为雷柏 VT950PRO 采用 Nordic 低功耗芯片，鼠标在用户使用过程中会自主的调节电池调用，在不同场景下智能的使用最佳的“能耗”;然后则是“低延迟”，因为有着智能无线传输芯片的加持，鼠标的最低响应速度可以达到 1 毫秒。

其次是“长距离”，因为有着智能无线传输芯片的加持，用户就算离接收器相隔十米，也可以轻松操控鼠标“决胜千里之外”;接着是“抗干扰”，搭载了 FPC 独立天线和自适应信号增强技术，就算是在比较复杂的网络环境下，亦可以带给用户稳定的使用体验。

最后则是小编我最喜欢的功能之一“支持 4KHz 回报率”，在开启这个功能后鼠标的最低响应速度还会降低大概百分之 80，并且雷柏 VT950PRO 也可以通过软件固件升级实现该功能。但实现 4KHz 的回报率需要使用到我们的 4K接收器“V2M”。

详细的配对过程小编也给大家演示一遍，首先我们需要检查鼠标驱动软件是否更新到了最新版本。接着我们在驱动菜单栏的“支持”界面上找到“对码工具”。

根据系统的提升按照“有线连接鼠标-断开有线连接-重启后同时按住左中右三键”的三步操作一步步来，如果不出意外，我们只需等待一会就会连接成功。

此外，这款鼠标的十一个按键都可以实现编程功能，我们只需要在驱动里找到编程设置就可以实现多种快捷方便的一键操作。

雷柏 VT950PRO 搭载了 3395 游戏光学引擎，可控 DPI 的范围值达到了 50-26000，并且给一些喜欢图方便上手就用的用户提供了预设七档 DPI。此外，配上产品 650IPS 的追踪速度和 50G 的加速度功能，帮准你在如何场景下都能“得心应手”地战斗。

雷柏 VT950PRO 还有一个非常让人讨喜的客制化 OLED 显示屏，这款显示屏不仅可以让玩家在驱动软件中自定义文字、图片，还可以实时显示产品的性能参数等数据。此外，该产品的后盖上还有一个“雷柏标志的 RGB 霓虹灯”，支持约 1680 万色彩的色彩调节。

以上所有的 DPI、OLED、宏定义等个性化功能都可以实现多组板载存储，方便用户随时随地切换使用。同时就算本地文件丢失也没关系，用户可以通过登录 V 系列智能云储存账号，把数据上传到共享云端，分享给其他玩家或者自己提取。

续航能力

雷柏 VT950PRO 搭载了一块 800 毫安时的可循环使用锂电池，综合最高续航时间高达 160 小时;支持 Qi 设备协议无线充电和有线充电。值得一提的是，该产品的有线充电口采用 USB-C 接口，方面用户正反盲插，出门携带有可以少带一根数据线减轻用户的出现负担。

实际测试

当然，为了让大家更加清晰的了解雷柏VT950PRO的性能，小编还请出了祖传测试神器“Mouse Rate Checker”和“mousetest”。

在“Mouse Rate Checker”回报率测试里，小编快速移动鼠标后的实时回报率依旧可以达到1000Hz，这就说明这款鼠标的灵敏性很高，并且有着十分稳定的跟手性，在一些快速移动使用场景下(枪战游戏)，用户使用也会更加“得心应手”。

在“mousetest”测试中，无论小编快速还是慢速的滑动鼠标，大家可以从图上看到，鼠标依旧很丝滑而且并没有断触现象发生。

总结

这款有着OLED 屏显“超跑”造型;搭载了雷柏智能算法、V+无线游戏技术、4K 电竞游戏技术、双模连接等技术的雷柏 VT950PRO是一款功能全面、性价比极高的旗舰鼠标产品。在本次的雷柏618大促中也有着很高的折扣，到手价仅为“339”元。如果你在考虑入手一款价格始终、内外兼修的鼠标，小编认为雷柏 VT950PRO值得购买体验!