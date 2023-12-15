雷柏V300PRO/V300SE评测：99至199价位最佳中小手轻量化鼠标

【天极网DIY硬件频道】前言

(纯白雷柏V300SE 黑白相间雷柏V300PRO)

最近小编收到了两款高品质长续航、使用还是十分稳定的无线游戏鼠标，在实际体验了半个月后我还是忍不住想和大家好好聊聊这两款鼠标产品――雷柏V300PRO以及雷柏V300SE。可能这是所有用户最适合入坑雷柏外设大家庭的一款无线鼠标!

为什么这么说呢，因为雷柏V300PRO/V300SE两款产品的功能齐全，大家熟知的雷柏高端技术(C+click分离式按键预压校调技术;V+Wireless无线游戏技术;4K无线电竞技术)、鼠标引擎、续航、重量都极为优秀，而且价格也十分合适雷柏V300PRO售价199元、雷柏V300SE售价99元，覆盖了目前游戏鼠标市场的主流价位，下面就让小编带大家好好聊聊它们吧。

鼠标外观

雷柏V300PRO/V300SE的外观整体设计风格基本一样，都是采用了一种前宽后窄的曲面设计，小编实际的上手感觉还是十分不错的，也很贴合手掌。

鼠标的滚轮也是一种比较传统的造型，但是这可是雷柏独家定制的长寿命滚轮(100万次使用寿命)，实际的滚动感觉我只能说是丝滑流畅~在滚轮上方的就是鼠标的指示灯，大家可以根据这个灯来判定鼠标目前的连接模式、状态等等。

随后在鼠标的正面、侧面还有四个可以自定义的按键，我们大家能够根据实际需求去软件中调节。

此外，在鼠标的底部还有着雷柏祖传的特殊键--DIY按键，这个按键不仅可以给予用户多种自定义功能切换。

比如可以通过驱动设置，让接收器从4KHz切换到1KHz，或者回报率从125Hz切换到4000Hz。因为这个DIY按键在底部，所以还有着不错的防误触性。

雷柏V300PRO的重量约为77克，雷柏V300SE还要更加轻便一些重量为73克。两款鼠标对中小手的抓握都十分友好，这里小编也是实际拍摄了几张图给大家看看。

鼠标配置

性能配置方面，雷柏V300SE支持C+click分离式按键预压校调技术;V+Wireless无线游戏技术，还搭载了原相无线2862低功耗芯片+原相游戏级3311引擎，这里我们还是注重来谈一下V+Wireless无线游戏技术以及原相技术、C+click分离式按键预压校调技术我们放在下文的拆解中详细解读。

雷柏V300PRO搭载了原相定制3398光学引擎(也叫做3395高定版)，最高可以在驱动软件中升级11档静默高度。我们收到产品后可以通过更新驱动、更新鼠标固件、接收器固件后实现这个功能。并且，雷柏V300PRO还可以支持50-26000DPI调节(SE是400-12000DPI)，最小还支持50单位的逐级别调整。

雷柏V300PR如果使用自带接收器那么会有1000/500/250/125Hz驱动回报率可选，对应1ms/2ms/4ms/8ms 传输速度。如果使用4K接收器，那么驱动回报率会提高到4000/2000/1000/500/250/125Hz，对应0.25ms/0.5ms/1ms/2ms/4ms/8ms 传输速度。

此外，雷柏V300SE还搭载了雷柏和原相联合研发的“原相2862低功耗芯片”，给鼠标带来了更好的功耗、更稳定的操控体验。这也是得益于雷柏科技和原相科技无线技术普及战略合作，多年市场研发积累的成果，雷柏科技的初衷就是向更广泛的游戏玩家延展无线极致竞技体验。

鼠标拆解分析

(纯白雷柏V300SE 黑白相间雷柏V300PRO)

光从鼠标外观肯定难以挖掘产品更深层的东西，所以小编这次又是不辞辛苦的把两款鼠标都进行了拆解。拆解的方法这里我也和大家说一下，也方便大家以后自行改装升级，首先我们把鼠标底部的脚垫给撕掉，就可以看到有五个螺丝孔，把这五个螺丝取出，随后沿着产品缝隙掰开外壳即可!

(鼠标滚轮)

也因为雷柏V300PRO/V300SE支持C+click分离式按键预压校调技术，所以通过拆解图我们可以很清楚的发现产品的左右微动PCB版居然和PCB主板独立分开，并且还在内部增加设置了预压扭簧。这样做的好处就是用户可以独立调节按键手感，互不干扰。还可以解决握法的不同而导致按键触发回弹手感不一致，全面提升按压的一致性，避免鼠标按键空腔音。

(鼠标微动)

(鼠标底部)

如果你和小编一样有着强动手能力，那么我们还可以通过螺丝的松紧程度来调节预压行程，改变微动按键的软弹、脆硬

(通过螺丝进行微动调节)

手感。这也是得益于雷柏V300PRO/V300SE的独立结构，所以我们调节微动或者更换就不需要考虑平衡性，操作十分便利。

(外壳上的二维码)

(主板上的二维码)

此外，小编还发现了鼠标的PCB版、外壳等等位置出现了二维码，这就帮助了售后工程师以及用户实现了追溯零部件的功能。

鼠标续航

(雷柏V300Pro搭配无线充电模块)

(雷柏V300SE搭配无线充电模块)

小编认为续航是一个无线鼠标比较重要的配置，续航时间的长短也代表着我们使用鼠标游戏的具体时长。

(替换模块)

雷柏V300Pro内置了一块800毫安时的电池、SE则是搭载了一块500毫安时电池。官方的理论续航时间V300SE鼠标能达到100小时,V300PRO能达到160小时。充电方式也是支持无线充电和有线充电两种方式。

(雷柏V300Pro无线充电)

(雷柏V300SE无线充电)

此外，雷柏V300Pro还支持蓝牙开核功能，开启后最大续航时间可以来到300小时!当鼠标属于无线2.4G模式下的时候，同时按下前进键+后退键+滚轮中键，长按3s，先进入蓝牙模式。随后同时长按左键+右键+滚轮中键，长按3s，这时候鼠标处于可搜索状态，随后我们连接鼠标就进入了蓝牙开核模式。

总结

总得来说，雷柏V300PRO以及雷柏V300S覆盖了99-200元这个主流价位，并且两款产品的实力足够强大，大家熟悉的C+click分离式按键预压校调技术、V+Wireless无线游戏技术、4K无线电竞技术都出现在了这两款产品上。小编认为雷柏也是打算用这样极具性价比的产品价格来普及无线电竞鼠标。如果你最近在考虑更换一款性价比高、性能稳定的游戏鼠标，不妨从中选一款。