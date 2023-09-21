GPW短板终于补齐！罗技全新Pro X系列电竞键鼠使用体验分享

【天极网DIY硬件频道】前不久罗技推出了两款Pro X系列新品――PRO X SUPERLIGHT 2鼠标以及PRO X TKL机械键盘。作为在无线电竞外设领域耕耘最长时间的厂商，相信大家都对这次新品充满着期待。

尤其是让我们等了两年半的GPW系列三代鼠标，是再一次带来变革还是在竞争激烈的当下泯然众人，今天这篇文章就来跟大家聊聊我的使用体验。

先从我最感兴趣的罗技PRO X SUPERLIGHT 2说起，上手最直观的改变就是接口从Mirco USB升级为了iPhone 15同款的USB-C接口，完成了对上一代最大槽点的补足。没错，对于上一代GPW，玩家们抱怨最多的就是接口。至于其他方面，PRO X SUPERLIGHT 1几乎已经把无线鼠标的形态开发到了完美。

初见之下PRO X SUPERLIGHT 2的其它升级并不明显，但在认真体验之后，还是不得不佩服罗技在无线外设领域的创新。

外形上，罗技PRO X SUPERLIGHT 2延续了上一代的模具，这套模具经历了多年市场与玩家的检验，如今已成经典，并且活跃在各大专业的电竞赛事中。值得一提的是，在过去三年中，罗技携手全球数百位职业电竞选手，打造更符合玩家需求的键鼠、耳机等外设，让玩家、电竞选手能够在游戏和赛事中，更好地秀操作，享受过程。罗技G电竞及PRO系列负责人Brent Barry表示：“全新PRO系列产品代表着对产品性能的纯粹追求。通过与职业电竞选手多年的深入合作，职业玩家的需求不断推动我们在产品性能上的变革与创新。”

PRO X SUPERLIGHT 2整体采用了趴握的设计，中间底部的部分向内收缩保证了抬手时候的稳定性。

右侧有一个轻微凸起，方便我们的无名指和小拇指受力，让这款鼠标的模具可以兼容指握使用。配合上鼠标表面手感细腻的特殊防滑涂层，让PRO X SUPERLIGHT 2的握持手感“遥遥领先”。

在保证手感的基础上PRO X SUPERLIGHT 2的重量降低了3g，控制在60g左右。值得一提的是，罗技没有跟随现在轻量化鼠标在机身上打洞的设计，做到了不牺牲整体结构强度的情况下对鼠标的减重。

唯一的改变就是处处都变，细品之后，我得出了这个结论。PRO X SUPERLIGHT 2更换了传感器、更大的电池、机械手感的光微动按键...显然罗技已经把PRO X SUPERLIGHT 2的内部完全重新设计了一遍，从而在机身硬件大改的情况下，让这套经典的模具历久弥新。当我用起PRO X SUPERLIGHT 2感觉上似乎什么都没变，还是熟悉的手感，但鼠标在潜移默化中变得更轻更容易控制了。

新升级的Hero2传感器为GPW家族注入了全新的活力，性能上让PRO X SUPERLIGHT 2的无线连接轮询率提升到2000Hz，最大DPi达到了3200。

低功耗的特性也有所保留，官方给出的续航时间在95小时左右，而且支持通过给鼠标加装POWERPLAY模块并配合无线充电鼠标垫获得永久续航。当然，这套模块会增加鼠标的重量，价格也并不便宜，需要大家权衡。

在新一代LIGHTSPEED技术加持之下，罗技PRO X SUPERLIGHT 2的无线连接稳定性来到了前所未有的高度，无论是在公寓还是在电子竞技的赛场上，PRO X SUPERLIGHT 2都能给玩家带来最佳的表现，无惧外界干扰。

除了纸面参数的提升外，罗技PRO X SUPERLIGHT 2还支持了两个全新的，对于重度玩家来说十分贴心的功能。第一，PRO X SUPERLIGHT 2可以分别调整X轴与Y轴的DPi灵敏度，现在很多像是《守望先锋》《APEX》这类的射击游戏，经常需要同时面对地面与空中的敌人，因此Y轴灵敏度的调节可以提升玩家在这些游戏中的体验，上下拉枪一打三的时候更加从容。

第二，在G HUB驱动软件中新增了Hero传感器校准功能，它是通过驱动软件与Hero传感器软硬结合的方式实现对其他鼠标灵敏度的复刻，因为不同鼠标传感器对于位置的计算方式不同，因此传感器不同的鼠标在同一DPi下的灵敏度表现是不同的，Hero传感器校准功能就是为了解决这一痛点，按照软件提示，将旧鼠标与PRO X SUPERLIGHT 2移动相同的距离，G HUB就会自动计算出与旧鼠标手感对应的DPi，大幅降低了玩家更换到PRO X SUPERLIGHT 2的门槛，保证手感一致对于重度玩家以及职业选手来说是个十分重要的痛点功能。

不得不说作为老牌外设厂商，罗技是了解玩家需求的，技术提升的同时，还在人性化方面不断探索，带来了如此多贴心的改进，真正站在了科技与人文的十字路口。

在按键方面，PRO X SUPERLIGHT 2支持了光学的触发方式，同时罗技还为鼠标保留了传统的机械微动结构，兼具了手感与响应速度。在G502 X之后，PRO X SUPERLIGHT 2是第二款配备光学混合微动的鼠标，可以预见的是未来这会成为罗技电竞产品线的标配，给了玩家更多的选择。罗技通过PRO X SUPERLIGHT 2鼠标再一次证明了谁是这个行业的领导者。

不过大家要注意的是，这类竞技鼠标按键的手感在不同批次可能有所区别，主动张力系统内部的结构比较复杂，在生产时会存在一定公差。如果大家体验时对鼠标按键的手感并不满意，可以先尝试换货看看。

PRO X TKL机械键盘也是系列中的最新迭代，准确的说是此型号的第二代产品，这把粉色的键盘配上相同颜色鼠标非常抓人眼球，主体是塑料框架拼接金属底板的结构，在降低重量的同时，也能保证按键扎实的触底手感，阳极氧化的着色工艺很细腻，精致的做工以及结实耐用是罗技键盘类产品共同的优点。

PRO X TKL轴体的手感也让我印象深刻，段落版本的手感类似TTC的金茶Pro 轴体，采用罗技与凯华联合定制的GX轴，是我这个茶轴爱好者的福音，现在还愿意单独定制类茶轴手感的厂商真的不多了，配合上双色注塑的PBT键帽，PRO X TKL是一把轴体手感上乘的机械键盘。

相对的，如果你喜欢的是软弹的触底手感，以及偏向“HiFi”的敲击声音，那PRO X TKL并不适合。PRO X TKL采用了刚性结构，轴体与底部的钢板直接固定，敲击的感受非常扎实，是那种经典的机械键盘手感，更加偏向硬核一些，这是需要自己来权衡的。

除了手感优秀之外，PRO X TKL上也有许多罗技为玩家准备的贴心功能，顶部的媒体按钮全都是独立的实体按键，无需组合键，操作很直观。右上角是音量滚轮，不仅能调节音量，还可以在在G HUB中自定义功能，如果你想的话，甚至可以用这把键盘玩滚轮跳。

左侧的功能键分别对应了切换LIGHTSPEED连接与蓝牙连接的模式。旁边是游戏模式按钮，打开后会自动锁定Win键等一些系统级的功能键，防止误触，当然我们在G HUB中同样可以对需要锁定的按键进行自定义，十分人性化。

PRO X TKL的灯光也是可以直接通过按键调节的，在键盘轴体上有导光镜可以让发色更加柔和均匀。PRO X TKL的RGB表现不是那种过于浮夸的类型，让灯光成为键盘外观的辅助，而不是喧宾夺主，对职业玩家更加友好。

总体而言，唯一的改变就是处处都变是我对这套外设使用下来的感受，罗技在无线连接，人体工学模具，传感器等方面存在着明显的优势，这些优势也被很好的整合到了自家的产品中。作为少数能自研鼠标传感器的厂商，罗技在Pro X系列中通过软硬结合的方式，让玩家进入这套生态中的门槛进一步降低，传感器校准功能的快速同步灵敏度体验让人眼前一亮。

罗技RRO X SUPERLIGHT 2鼠标以及PRO X TKL键盘可以看做是千元级别两款标杆产品。对于职业玩家来说，优秀的模具与手感，极佳的重量控制，以及稳定的LIGHTSPEED无线连接技术，都让这两款产品成为了同价位绕不开的选择。对于普通玩家来说，如果你还没有完全了解自己的喜好，以及对外设的倾向，但是预算充足，想要在千元价位购买一套不会犯错，表现均衡的专业级游戏外设，那RRO X SUPERLIGHT 2以及PRO X TKL是你的最佳选择。

罗技是陪伴了我整个大学游戏时光的品牌，这次这家有技术，有资源，世界数一数二的外设公司再次通过实力证明了自己，拿出了结合自身优势，与当下市场流行元素，让我们能再次体验到外设纯粹乐趣的产品。PRO X SUPERLIGHT 2鼠标以及PRO X TKL机械键盘是今年9月，罗技给所有热爱游戏的学生党们的开学奖励，是为各位热爱游戏的玩家们准备的一份礼物。