　　雷柏VT9 PRO mini评测：更加轻便的小钢炮电竞鼠标

前言

今年上半年，小编老师我呀特地入手了一款雷柏的旗舰鼠标产品-雷柏VT9 PRO，在使用了一段时间后，我也是被这款产品独特的设计风格、丰富的自定义功能以及多项自研技术所征服。虽然雷柏VT9 PRO的重量已经足够轻便了，但对于一些小姐姐或者喜欢“小鼠标”的用户来说，更小更轻便的鼠标也是必需品。

让小编万万没想到的是，雷柏VT9 PRO mini悄无声息地来了，而且这个mini并不代表它在产品性能上有缩水哦，雷柏VT9 PRO mini同样支持、4K回报率、原相定制3398引擎、V+Wireless无线游戏技术等等VT9 PRO的特性，并且重量控制在了65g，下面小编就带大家好好深入探究一下这款“mini”的硬核电竞鼠标。

产品设计

(上：雷柏VT9 PRO 下：雷柏VT9 PRO mini)

这次小编拿到的是一款白色配色的雷柏VT9 PRO mini，依旧是雷柏的家族化设计语言，但又带来了一些让小编感到惊喜的改变。

比如在鼠标右侧有着一个包边设计，雷柏的logo十分巧妙融入了产品之中，提高产品颜值的同时又带来了产品辨识度。鼠标的滚轮和中间按键依旧是采用了黑色来进行点缀。

此外，这次雷柏VT9 PRO mini加入了PTFE特氟龙脚垫，强化了这款鼠标的电竞属性定位，还能带来十分不错的防滑性能。鼠标的微动以及滚轮依旧延续了欧姆龙材质以及电竞型的长寿命滚轮属性。

(左：雷柏VT9 PRO mini 右：雷柏VT9 PRO)

这里小编还请到了两位手型不一样的同事来给大家带来更加直观的对比。大家可以从图片看到，雷柏VT9 PRO mini小巧的机身(三围尺寸为120.1*65.8*37.5mm )，对中小手型用户更加友好。

当然为了更加直观的让大家感受到这款产品，小编依旧是不辞辛苦的进行了一个拆解。要拆解雷柏VT9 PRO mini也十分简单，我们把鼠标底部的几个螺丝拆除即可看到内部结构。

通过内部拆解图大家就可以很清晰的看到，雷柏VT9 PRO mini把鼠标左右微动和PCB主板独立了开来，进行了一个独立调教，这就很细节了。就小编目前所知的国产外设品牌中，也只有雷柏做到了这一点。这样的好处有很多，但最为重要的一点就是避免了鼠标按键空腔音，提高了用户使用鼠标的一致性。

(鼠标外壳上的二维码)

(鼠标主板上的二维码)

值得一提的是，小编拆解完毕后，还在鼠标内部发现了很多二维码，这些二维码可以帮助用户或者雷柏工程师快速查询到零部件信息，很好的实现了产品品控管制。

(鼠标微动)

(通过螺丝来调节微动手感)

并且因为雷柏VT9 PRO mini的左右微动是分开的，如果你的动手能力和小编一样优秀，那么我们就可以自主去更换微动，或者通过微动小板的螺丝松紧程度来改变鼠标的手感。

产品自研技术

雷柏VT9 PRO mini支持很多雷柏自研技术，比如和原相深度合作定制版3398光学引擎。这个技术是雷柏和原相联合独家定制合作的产物，不仅可以提高鼠标的静默高度调节(11档位随意调整)、稳定还能全面带来性能的全面升级。此外，VT9PRO系列的全部批次产品只要升级到了最新固件，就可以升级到原相定制3398引擎(3395高定版)的性能。

此外，这款产品同样是支持雷柏V+Wireless无线游戏技术。这个技术可以为产品带来1毫秒的响应速度，10米+的无线传输距离以及自适应信号增强、变频档位调节等等功能。在DPI调节方面，雷柏VT9 PRO mini可调节的范围为50-26000，最小可以做到50单位逐级调节、双向DPI切换，一共有七个预设可以快速切换。

支持4KHz回报率

当然对于一些FPS玩家来说，虽然自带接收器1ms/2ms/4ms/8ms的传输速度已经厉害了，但雷柏VT9 PRO mini还支持4Khz的回报率，我们只需要用到雷柏V2M连接器即可。

这个的连接过程也十分简单，首先我们需要保证鼠标、鼠标接收器以及驱动软件的版本都为最新版本。随后我们先用鼠标有线连接电脑，在驱动软件中找到对码工具进行配对即可。

配对成功后，我们就可以在驱动中调节4000/2000/1000/500/250/125Hz 驱动回报率(对应了0.25ms/0.5ms/1ms/2ms/4ms/8ms 传输速度)。

丰富的自定义功能

在自定义功能方面，雷柏VT9 PRO mini也是给予了用户最自由的空间。在这款鼠标上有着10可都可以自定义功能的按键。

并且在鼠标的底部还有一个红色DIY独立按键，这个按键因为位置特殊性自定义的空间就更大，并且可以很好地防止用户误触。

目前这个DIY按键已经上线了回报率切换功能、接收器切换功能，后续还会上线更多功能，请大家敬请期待。

充电续航

续航这一块一直都是雷柏鼠标的优势，雷柏VT9 PRO mini内置了一块800毫安时的锂电池，根据雷柏官方数据最大支持160小时续航。

此外，我们还可以在鼠标处于2.4G模式下开启蓝牙开核功能，续航时间会进一步来到300小时，并且这个功能后续所有搭载V+Wireless无线游戏技术的雷柏鼠标都会支持!这里小编在教大家开启这个功能的方法。

当鼠标属于无线2.4G模式下的时候，同时按下前进键+后退键+滚轮中键，长按3s，先进入蓝牙模式。随后同时长按左键+右键+滚轮中键，长按3s，这时候鼠标处于可搜索状态，随后我们连接鼠标就进入了蓝牙开核模式。

并且这款鼠标还支持有线快充和无线充电功能(需要购买图下的无线充电模块)。此外，因为雷柏VT9 PRO mini内置了 Nordic低功耗芯片，在结合上雷柏自研的智能省电算法，在保证鼠标高性能的同时，又能保持一个较低的功耗，这也是增强产品续航的一大杀手锏!

总结

总得来说，这款和VT9 PRO一样搭载了C+click分离式按键预压校调技术、V+Wireless无线游戏技术、4K无线电竞技术等功能的雷柏VT9PRO mini，是一款更加轻便的小钢炮产品。目前雷柏VT9PRO mini在电商平台的售价为199元，极具性价比。如果你也和小编一样在追求一款小巧、轻便的专业电竞鼠标，那么这款只有65g的雷柏VT9PRO mini一定值得你入手体验。