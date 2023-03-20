V+技术加持 经典浴火重生 雷柏V300W无线游戏鼠标评测

雷柏在近期推出了一款无线游戏鼠标V300W，正如其名，这款新品与雷柏早年推出的有线游戏鼠标V300有着ID设计语言上的血缘联系，因此这款“经典复刻”产品同样继承了左右对称、适用于中小手型，适合MOBA类游戏的设计和定位。

这款雷柏V300W在整体结构与设计语言上有诸多致敬经典的元素，而在游戏外设技术全面进步的今天，其内在功能也获得了全面升级，新一代光学引擎、按键微动为其带来精准迅捷的操作体验，雷柏智能算法与V+无线游戏技术能够提供低功耗、低延时等优异的无线连接特性，搭配内置800mAh锂电池实现至高160小时的长续航，让玩家告别续航焦虑。

接下来就让我们通过评测体验，了解这款雷柏V300W无线游戏鼠标的实际表现。

雷柏V300W采用左右手对称式设计，曲线平滑规整，带来更加舒适易上手的体验。鼠标整体尺寸约为123*68*41mm，属于中小尺寸，也更适合中小手人群，握持姿势为趴握、抓握、捏握兼可，88g的重量较为适中，能够为MOBA玩家提供兼顾微操精度与轻盈手感的体验。

作为一款致敬经典，充满复刻元素的游戏鼠标，雷柏V300W在外观上颇具时尚感，在鼠标的握持、操控区域分别以不同表面质感进行区分，“怒海威蓝”、“星穹白霜”两种配色版本还在相应区域进行分色处理，同时包括“黑兽之威”配色在内的三种版本均配备滚轮、Logo、鼠标尾部的三区RGB，搭配其它桌面外设让玩家感受更沉浸的电竞氛围。

雷柏V300W本身提供了标准的键位设计，包括独立的左右键，中央滚轮与DPI调节键，以及位于鼠标左侧的前进后退侧键，键位布局实用十分舒适且易上手，侧边为S型弧度，带有V型防滑纹理的指托保障玩家大范围操作中的握持稳定。

来到鼠标底部，雷柏同样为这款V300W的四角处配备了低阻、耐磨的特氟龙材质脚垫。鼠标中部为高性能的原相3335光学模组，提供50-16000的DPI调节范围、40G加速度与400IPS的追踪速度，并可调节至1000Hz回报率，响应速度达1ms。此外也可见专为无线适配器设计的收纳仓与电源开关，鼠标底部的前端是标准USB Type-C接口，可用于有线连接与充电。

在硬件方面，雷柏V300W除搭载了上面提到的原相3335光学引擎，还在鼠标左右键采用了2000万次点击寿命的欧姆龙微动，快速连点回弹清脆、触发迅捷，鼠标滚轮也拥有50万次寿命，滚动刻度感明显，能够防止玩家误操作。优秀的硬件配置使雷柏V300W能够胜任MOBA、FPS等热门游戏玩家需求。

作为一款脱胎自经典有线鼠标时代的产品，雷柏V300W也承担着为电竞玩家打造无线化优质体验的任务。借助于雷柏智能算法、V+无线游戏技术以及Nordic无线芯片等软硬件，雷柏V300W拥有10米+的远距离传输性能、低至1ms响应速度。在电磁环境较为复杂的条件下，它也凭借自适应信号增强、变频功能实现抗干扰。当然，用户感知最明显的还是低功耗、多模式切换带来的至高160小时长续航，即使在灯效全开的“炫酷”模式，内置电池也可提供约20小时续航。

作为雷柏新锐无线外设，V300W自然获得了雷柏控制软件与驱动的支持，用户能够在软件中进行多种详细设置，鼠标可板载多组设定，控制软件也可通过注册登录将用户的自定义配置保存至云端，更新PC设备时轻松继承。

控制软件的界面十分清晰简明，左侧分为多种设置菜单，中间窗口为主要调节区域，右上角则展示了当前正进行设置的外设产品名称、剩余电量等信息。上图可见雷柏V300W可支持保存7种DPI预设，通过鼠标DPI调节键快速切换，调节范围最高可达16000。

而在参数设置页，雷柏V300W可支持对指针速度、滚动行数以及鼠标回报率进行设置，同样能够提供丰富的自定义体验。

而在电竞玩家最喜爱的灯效设置方面，雷柏V300W支持约1680万色调节，并可自由修改亮度、灯效切换速度，还可快捷开启酷炫模式与灯光循环模式，可玩性很高。

此外作为游戏鼠标，雷柏V300W自然也支持进阶的键位编程、宏编辑功能。

评测总结

作为同时具备“复古”与“新潮”两种特色的游戏外设产品，雷柏V300W可以说情怀与实力兼具。它的设计语言复刻经典，但材质选择更加创新;用新一代雷柏V+无线游戏技术取代传统的有线连接，以低延迟、长续航、抗干扰、操控精准等新特性为老IP带来新生。随着雷柏无线外设游戏全家桶战略的推进，雷柏V300W将会成为MOBA类电竞玩家打造无线桌面的又一个性价比之选。