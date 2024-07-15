Razer携新品亮相 一起玩转Bilibili World 2024

全球领先的玩家生活方式潮流品牌Razer(雷蛇)参展超人气二次元盛会Bilibili World 2024!作为年轻玩家们的最爱，BW不仅是二次元文化的狂欢派对，更是Razer与粉丝零距离互动、展示创新技术的绝佳舞台。Razer给热爱游戏的Gamer带来超多惊喜，让玩家们近距离体验最酷炫的游戏装备，一起感受游戏的无限魅力。

雷蛇全球副总裁兼亚太大区负责人陈晓萍、天猫国际消费电子行业总经理丘敏以及阿里鱼副总裁江旭恒齐聚一堂，共同宣布了在Bilibili World首发的多款联名产品，展示了雷蛇在游戏和娱乐领域的跨界创新，吸引了不少游戏爱好者的关注。

跨界创新，引燃游戏热情

雷蛇一直致力于为玩家提供高性能游戏设备，旨在为玩家带来更加丰富多彩的游戏体验。在 Bilibili World 2024 ，雷蛇再次与三丽鸥及宝可梦联名合作，带来全新酷洛米及耿鬼系列产品。

全新发布的酷洛米联名系列产品包括雷蛇|酷洛米限定款鼠标+鼠标垫套装、雷蛇|酷洛米限定款键盘、雷蛇|酷洛米限定款条形音箱和雷蛇|酷洛米限定款头戴式耳机。这整套外设装备以三丽鸥人气大明星酷洛米为灵感，采用酷洛米经典黑色和淡紫色配色方案。设计中融入了不同表情神态的酷洛米形象，并将经典骷髅头和相关元素加以点缀，生动还原了酷洛米鬼马俏皮的形象。其中限定款键盘、音箱和耳机均支持Razer Chroma RGB灯效，玩家可轻松自定义灯光效果，享受沉浸式视听体验。

继此前备受欢迎的皮卡丘系列推出后，此次雷蛇发布了全新的宝可梦联名耿鬼系列产品，包括雷蛇|宝可梦耿鬼款无线鼠标及雷蛇|宝可梦耿鬼款鼠标垫。产品以宝可梦耿鬼为主题，巧妙加入了幽灵系宝可梦鬼斯和鬼斯通的元素，完美地将生动的宝可梦形象融入产品设计中。耿鬼款无线鼠标采用了备受玩家好评的毒蝰v3专业版，超轻量化的设计和先进的技术为玩家提供精准的操控体验。鼠标垫同样运用了耿鬼等幽灵系宝可梦设计元素，印花图案清晰且生动精致。

玩家盛宴：沉浸式游戏体验区

Razer此次在Bilibili World 2024精心打造了多个沉浸式互动体验区，让玩家们亲身感受最前沿的游戏设备。现场设置了多个主题鲜明的体验站点，玩家可以像游戏一般，通过完成各种任务来收集属性点数。这种互动方式不仅让玩家体验到Razer最新产品的卓越性能，还能在游戏化的过程中解锁独家惊喜和限定礼品。

Razer展台吸引了众多玩家的热切关注，现场氛围热烈而活跃。玩家们兴致勃勃地体验各种新品，展台周围始终围绕着热情的粉丝。众多知名UP主也纷纷现身助阵，与粉丝们近距离互动，将现场气氛推向高潮。

Razer雷蛇强势登陆2024 Bilibili World，为玩家们带来一波超燃新品和体验!从顶尖游戏外设到潮酷生活方式单品，Razer始终在为玩家们打造最前沿、最炫酷的游戏生态圈。秉承"For Gamers. By Gamers."的核心理念，Razer将继续为中国玩家献上更多惊喜。