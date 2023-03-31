定义你自己的输入体验 雷柏V700DIY热插拔游戏机械键盘评测

客制化键盘已经是个相当成熟的概念，想要体现自身个性化的DIY玩家们往往首先选择在最醒目的外设上下功夫。近期，雷柏就推出了这款V700DIY游戏机械键盘，吸收了客制化键盘元素的它同样是一款热插拔型机械键盘，默认搭配雷柏自主线性快银轴，支持自主更换热插拔轴，可适配市面上大部分五脚热插拔轴体。同时，雷柏V700DIY也配备了单键可调的幻彩RGB背光，作为键线分离的有线式键盘，支持104键全键无冲突。

值得一提的是，我们一并收到了雷柏V700DIY键盘与可更换的雷柏自主热插拔线性弹白轴KA-12，在接下来的评测中将对它们共同进行体验。

外观方面，雷柏V700DIY采用充满质感的简约风设计，磨砂纹路的银色铝合金上盖搭配纯白色悬浮式键帽，呈现出更为素雅清新的观感，也作为自定义单键RGB灯效的展现基础。键盘采用104键全尺寸设计，并在右上角额外配备5个特殊功能多媒体按键，提供充分的便利，适合多数人快速上手。

键盘的底盖采用ABS材质，配备四块长条形的橡胶脚垫， 即使在紧张刺激的游戏操作，灵感爆发的连续码字中也能保证良好防滑性能。键盘提供两个单级脚撑，底部同样配上了橡胶防滑垫，也能提供稳定的抓地力。

作为一款有线式键盘，雷柏V700DIY采用键线分离设计，一处USB Type-C接口位于键盘后方靠近F8与F9处。

作为直接展现在命名中的最大亮点，雷柏V700DIY无疑着重于客制化能力。标配键帽采用PBT双色注塑工艺，表面带有颗粒触感，不易磨损、不易打油，整体耐用性很高，悬浮式设计也使其更便于拆卸。

作为客制化能力的重头戏之一，雷柏V700DIY支持自定义更换热插拔轴体，并适配了市面上大部分五脚热插拔轴体。它标配雷柏自主热插拔线性快银轴，具备4mm总行程、1.3mm左右触发行程、约45gf触发压力，以及无段落感特性。

快银轴较短的键程带来灵敏迅疾的触发、回弹手感，同时单键拥有5000万次使用寿命，双侧防尘壁设计可避免灰尘落入轴体内部产生各种故障

而作为可替换选项之一，雷柏还推出了热插拔线性弹白轴KA-12，总行程约3.4mm、触发行程约1.2mm、触发压力约35gf，相比快银轴而言就是行程更短、手感更轻。但从如下Log图中可以看出，弹白轴维持较高回弹力度的行程占比更高，实际体验中也能感受到相比快银轴有更强的回弹感。

雷柏推出的两款自主热插拔轴体均无段落感，因此整体使用时相对安静，对办公、娱乐等场景均有不错的适应性。

按笔者个人的理解，有一定游戏与办公需求的用户可以这样调整自己的雷柏V700DIY键盘：将“WASD”、“ZXCV”、“↑↓←→”等游戏操作常用键更换为触发更快、回弹力度更大的弹白轴，其余键位使用快银轴，以此形成差异化的手感，也不影响日常使用。

具体要怎么做才能正确更换热插拔轴体？我们一起来实际体验一下。

雷柏V700DIY与KA-12的包装内都有附带双头的拔键拔轴器，其中环形的一头用于套住键帽，向上拔起;形似镊子的一头则可以向内挤压轴体上下侧的卡扣，解除锁定然后从键盘上取下。

安装新轴体则仅需对准孔位，轻按卡入相应位置，听到清脆的响声即可。

单键RGB控制同样是雷柏V700DIY的突出特性，可通过右上方M键切换办公与游戏模式。办公模式下通过V1键可切换18种预设的灯光模式，在游戏模式下则添加一种自定义模式，通过雷柏驱动软件单键独立设置RGB灯效，并支持五档亮度调节。

此外，右侧的V2、V3分别承担滚轮模式切换和静音功能，键盘右上角的滚轮结合V2键可分别调整键盘灯光亮度与设备音量，滚动段落感较强，提供更便捷的交互。

评测总结

作为一款可兼顾办公娱乐的外设产品，雷柏V700DIY热插拔机械键盘提供了充分的DIY空间，支持用户通过更换轴体、调整灯效，定义自己的输入体验，更好地释放个性化需求。

而在玩家关心的售价方面，雷柏V700DIY相比大部分客制化键盘都显得亲民许多，键盘本身售价仅为299元，用于更换的KA-12线性弹白轴(12颗)售价也仅为29元。目前雷柏V700DIY以及100键设计的V500DIY热插拔机械键盘，均在雷柏京东自营官方旗舰店等电商平台上架，想要尝试自己动手焕新键盘输入体验的玩家值得选择。