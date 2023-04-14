自带无线充电、RGB灯效 雷柏V20W无线游戏鼠标评测

【天极网DIY硬件频道】近日，雷柏推出一款新品――雷柏V20W双模无线充电RGB游戏鼠标，它内置无线充电、支持Qi协议，标称续航160小时，搭载雷柏智能算法、V+无线游戏技术，适合MOBA类游戏，适用于中手型，且RGB灯效非常酷炫。雷柏V20W是其游戏V系列V20S的升级版，是几年前经典明星款的复刻再现。



雷柏V20W双模无线充电RGB游戏鼠标，外包装

外观设计

雷柏V20W外观为纯黑色设计，上盖采用磨砂表面处理工艺，触感细腻。



雷柏V20W

雷柏V20W采用左右手对称型设计，左右撇子都适用。人体工学设计，握持舒适，长时间打游戏也不太累。DPI切换键细分为DPI+、DPI-两个键，操作更为精准。



左右对称性设计

左右侧裙采用V型速度感纹理工艺，防滑防脱手，透气排汗。搭载对称式指托，玩游戏时抓握更稳。三个区域是分离式设计，减少结构的干扰。



V型纹理，防滑防脱手

雷柏V20W按键内置2000万次欧姆龙微动开关，持久耐用，点击起来手感轻脆。中间的滚轮是电竞型的50万次刻度滚轮，响应快，防误触。

雷柏V20W有无线、有线两种模式，鼠标前端有电源数据线接口，喜欢有线鼠标的用户可以将附件的1.8m伞绳材质电源数据线插入，即可使用。



滚轮，电源数据线接口

底部脚垫是特氟龙材质，耐磨、低摩擦，操作移动快速顺滑，阻力小。底部有磁吸收纳仓，鼠标不使用时可放置接收器。



底部

无线充电、RGB灯效

雷柏V20W内置无线充电模块，适配市面上兼容QI标准的无线充电底座、无线充电鼠标垫，即放即冲。内置800毫安时可循环充电锂电池，由于采用了新升级的低功耗无线技术，满电后续航时长可达160小时（灯光效果关闭），灯光打开全亮时续航也有20小时。如果再配合充电鼠标垫，更是可一直使用。另外，V20W也支持有线充电，通过USB-C极速充电口，充满电是3个小时。



雷柏V20W在无线充电鼠标垫上

雷柏V20W鼠标内有1680万色彩RGB背光灯，多有五种灯效，在滚轮、Logo、尾部同时发光，流光溢彩，相当酷炫。



滚轮、V字能发光

鼠标在移动、充电等状态下会微微发光，灯光效果可通过官方软件调节设置。



尾部下也能发光

V+无线游戏技术

雷柏V20W游戏鼠标采用雷柏V+无线游戏技术，可达到1毫秒的响应速度，媲美有线鼠标的无感延迟体验。智能无线传输芯片的加持，提供10米+的无线传输性能。采用FPC独立天线，自适应信号增强，变频档位调节，家中无线设备太多也不怕干扰。Nordic的低功耗芯片，辅以智能的省电算法，合理切分日常使用、游戏时刻、空闲状态，智能节能。

雷柏V20W采用原相3335游戏光学引擎，DPI可达50-16000DPI灵敏度，有40G的加速度，400IPS的追踪速度，整体的性能不愧于游戏鼠标。



雷柏电竞全家桶，暗场效果

配件

雷柏V20W的配件包括：1.8m伞绳材质电源数据线、说明书、USB转接器、替换脚贴、按键防滑贴。



配件：电源数据线、说明书、USB转接器、脚贴及防滑贴、鼠标

握持

雷柏V20W鼠标长度为127毫米，宽75毫米，适合中大手型玩家，机身弧度曲线自然，趴握、抓握、捏握三种不同握姿都合适。



适合中手型

鼠标本体重量80克，不轻不重属于适中型。



贴合舒适

软件设置

雷柏V20W鼠标可通过软件设置更多功能。下载官方专属驱动软件，可以完成几乎所有的设置，如DPI、灯光、宏、云同步等操作，个性化程度更高，游戏功能更强大。



雷柏V20W官方软件，DPI设置界面

雷柏V20W采用原相3335电竞光学引擎，支持50-16000DPI，能以50为单位逐级调节。预设了7档DPI循环切换，800/1200/1600/2400/320016400/16000，按下DPI+-键即可切换。400IPS追踪速度，40G加速度，1000Hz回报率，能实时捕捉每一个游戏中的细微操作。

笔者通过常用的画蚊香测试来感受雷柏V20W的光学引擎。在不同的DPI表现都不错，笔者个人比较喜欢1600、2400的DPI，控制比较顺滑，画出来的蚊香线条更为流畅。



不同DPI下的画蚊香测试

雷柏的软件界面清晰明了，左侧为设置菜单，中间窗口为相应的调节区域，右上角则展示了当前正进行设置的外设产品名称、剩余电量等信息。



指针速度、滚轮速度、USB报告率设置

雷柏V20W的回报率最高有1000Hz，回报率越高，玩家在游戏操作时丢帧越少，反应速度越快。笔者简单使用mouserate测试，回报率最高确能接近1000Hz。



回报率表现

灯效设置方面，雷柏V20W支持约1680万色调节，我们可以自由修改颜色、亮度、灯光速度，灯光循环模式，还可快捷开启酷炫模式与省电模式。



灯光效果设置

宏编辑方面，雷柏V20W游戏鼠标支持进阶的键位编程、宏编辑功能。有9个按键可编程，玩家可以录制多种技能随时备用，还可通过智能云存储保存多组配置文件。



宏编辑功能

雷柏V20W有普通模式和游戏模式，通过DPI+键+前进键可切换。普通模式默认关闭灯光，游戏模式默认开启灯光，适合不同场合。

评测总结

雷柏V20W是款无线充电鼠标，通过雷柏智能算法、低功耗技术等，使普通使用时续航可达到160小时，不必频繁充电。而对于游戏玩家来说，雷柏的V+无线游戏技术、原相3335游戏光学引擎等技术，使V20W的性能强悍，适合玩节奏激烈操作频繁的游戏，在千变万化的游戏战场中及时抓住一丝变化，打出致胜技能。

价格方面，雷柏V20W双模无线充电RGB游戏鼠标目前刚上市，官方零售价格299元。有兴趣的用户可以关注。