适合大手型 续航没烦恼 雷柏V200W无线Sensei游戏鼠标评测

对DIY玩家而言，我们不仅需要根据自身的需求、预算状况选择合适的PC硬件组合，在键鼠等外设方面同样少不了下功夫，舒适、顺手的控制与输入感受无疑能提升我们的工作效率与娱乐体验。近期雷柏推出了新品V200W无线Sensei游戏鼠标，具有双模连接、RGB灯效、内置无线充电等特性，与同期推出的多款产品，共同组成了多样化的用户群体适配方案。

雷柏V200W同样采用雷柏V+无线游戏技术，支持2.4G/蓝牙双模连接，标称续航可达160小时，且内置无线充电模块，通过Qi协议适配主流无线充电设备。此外，雷柏V200W采用了大手型、左右对称式设计，整体外形宽大扁平，握感舒适，更适合大手型和左利手用户。

雷柏V200W外观采用纯黑配色，上盖表面为细腻的类肤材质，触感舒适。鼠标采用常见的7键设计，包括左右键、滚轮中键、滚轮后部的DPI+/-键，以及鼠标左侧的前进后退键，7按键共9个功能均可在雷柏驱动软件中设置编程与扩展。

包装内含鼠标本体、充电线材、Type-C转接器、使用指南，且附有两片左右键防滑贴。

正如前文所述，雷柏V200W的整体外形显得更加宽大而扁平，背部曲线相较其它中小手型鼠标更显平滑和流线，且左右对称设计也能够适应左利手用户需求，人体工学设计合理，长时间使用也能带来舒适感受。

鼠标采用高性能的原相3335光学模组，提供50-16000的DPI调节范围、40G加速度与400IPS的追踪速度，并可调节至1000Hz回报率，响应速度达1ms。左右键均为欧姆龙微动，具备2000万次使用寿命，按压回弹手感清脆、触发迅疾，鼠标采用电竞型的50万次刻度滚轮，具有响应快、防误触等特点。

雷柏V200W兼顾趴握、抓握与捏握三种手势，为大手型玩家提供充足的支撑感，减轻疲劳，提升操作的精确度。

来到鼠标底部，雷柏V200W包含了我们能在雷柏无线鼠标产品上看到的常见元素：滑块式开关、磁吸USB适配器收纳槽、光学模组开口，有所不同的是雷柏V200W配备了面积更大的特氟龙材质脚垫，分列鼠标底部前后双区域，能够提供低阻滑动感受与持久耐磨的使用特性。

此外，我们还能发现雷柏V200W在底部标签处带有一个无线充电标识，它所在的鼠标中后部也正是鼠标内置无线充电模块的位置，我们结合V10RGB无线充电鼠标垫进行体验。

将雷柏V200W鼠标的尾部置于V10RGB右上角无线充电标识处，当V200W鼠标滚轮处亮起灯光，且V10RGB指示灯为红色常亮，就表示鼠标正处于无线充电状态。用户也可结合市面上各种支持Qi协议的无线充电设备使用，无需频繁插拔线材，鼠标闲置时一放即可充电，免除续航烦恼。

最后是灯效方面，雷柏V200W鼠标的灯效布置可以说相对克制，仅在鼠标滚轮、Logo与底部呈现，支持通过DPI+键与前进键组合在快速切换游戏/办公模式的同时开关灯光，灯效也可在雷柏驱动软件内进行1680万色彩与亮度调节，并支持五种灯光模式。

作为雷柏新锐无线外设，V200W能够在软件中进行多种详细设置，鼠标可板载多组设定，控制软件也可通过注册登录将用户的自定义配置保存至云端，更新PC设备时轻松继承。

控制软件的界面十分清晰简明，左侧分为多种设置菜单，中间窗口为主要调节区域，右上角则展示了当前正进行设置的外设产品名称、剩余电量等信息。雷柏V200W可支持保存7种DPI预设，通过鼠标DPI+/-键快速切换，调节范围最高可达16000。

而在参数设置页，雷柏V200W可支持对指针速度、滚动行数以及鼠标回报率进行设置，同样能够提供丰富的自定义体验。

实测方面，我们首先使用了Mouse Rate Checker软件，将鼠标指针置于软件框内滑动，即可读取实时的回报率数据。

实测雷柏V200W的回报率，在快速连续的滑动使用中可以达到或略微超过1000Hz，反映在实际体验中就是操作更为跟手，适合需要快速反应的FPS、RTS、MOBA类游戏。如果用户只需要简单的办公操作，也可在软件中降低鼠标回报率，能在一定程度上提升续航。

游戏方面，我们选用了快节奏的FPS游戏CS:GO进行体验，搭配高配PC所能达到的流畅帧数，雷柏V200W能够带来迅疾、顺滑的操作感受，且左右键点按回弹手感良好，适配大手型的设计能够提供更好支撑，减轻用手疲劳。

评测总结

雷柏V200W在雷柏近期推出的无线游戏鼠标产品中相当独特，大手型、对称式设计使其能够面向一部分需求明确的用户群体。得益于较大的尺寸，雷柏V200W也能够内置Qi协议的无线充电模块，搭配无线充电鼠标垫或其它设备，解决用户在使用此类无线外设时的续航烦恼。

雷柏V200W双模无线充电RGB游戏鼠标当前在雷柏京东自营旗舰店开启了秒杀活动，到手价279元，有大手型、左右对称、无线充电等此类针对性需求的游戏玩家值得考虑。