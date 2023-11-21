机械师Air50三模矮轴机械键盘：纤薄设计，创新体验！

【天极网DIY硬件频道】在当今这个注重轻薄便携的时代，机械师Air50三模矮轴机械键盘以其极致纤薄的设计，顺应时代潮流，成功吸引了广大消费者的目光。这款键盘的机身厚度仅为1.5cm，几乎只有传统键盘一半的厚度，这不仅使其在视觉上更具吸引力，同时也大大提高了便携性，为商务人士和游戏玩家提供了极大的便利!

薄膜键盘的高度，机械键盘的手感

除了厚度上有所突破，这款键盘还采用了定制的1.2cm机械矮轴，这种轴体的高度只有传统机械轴的67%，大大降低了键盘的整体高度，同时也减少了用户的敲击疲劳感。这种矮轴的创新设计，不仅提供了与传统机械键盘相同的打字体验，而且使键盘更加便携，更加符合现代人的移动办公和游戏需求。

潮玩的三拼色，细腻的触控感

机械师Air50不仅在外观设计上有所突破，也在功能特性上进行了全面升级。75%配列的84键，32cm键盘长度给紧凑的办公桌面腾出超过30%的空间。采用了0.5cm双色注塑PBT球帽，这种球帽顶部内凹的弧线设计贴合了指尖的弧度，使得用户在使用过程中能够感受到更加舒适的手感。这种材质还具有细腻耐磨的特性，大大提高了键盘的使用寿命。同时，这款键盘支持全键热插拔和全键无冲，为用户提供更加流畅的打字和游戏体验。自带20种炫彩灯效，支持自定义灯光模式调节，还能5级灯光亮度可调，满盘RGB让办公充满动感色彩!

适用面更广，全能畅联无压力

为了满足不同用户的需求，机械师Air50三模矮轴机械键盘提供了多种连接方式。用户可以通过2.4G、蓝牙和Type-C三种方式进行连接，无需驱动，轻松串联。Air50板载Windows与Mac OS两套按键方案，通过键盘侧面系统开关，轻松一键切换!无论是Windows还是Mac OS，无论是电脑还是手机，无论是工作还是娱乐，这款键盘都能满足用户的需求!

品质之选，引领机械键盘新潮流

目前，消费者对电子产品轻便性和便携性的需求日益增长，机械师Air50的出现不仅满足了消费者的需求，也引领了机械键盘市场的新潮流。它以极致纤薄的设计、创新性的矮轴体、强大的功能特性和多样化的连接方式，为用户带来了全新的使用体验。无论是商务人士还是游戏玩家，机械师Air50三模矮轴机械键盘都是一个值得推荐的选择。

Machenike机械师――敢玩敢酷!

百度搜索【机械师论坛】，搞机福利送不停!

关注微信公众号【MACHENIKE机械师】，官方资讯第一时间get√。