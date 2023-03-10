高颜值更个性 雷柏将推出白色款VT9无线游戏鼠标

2022年双十一之际，雷柏带来了这款VT9游戏鼠标，它凭借轻量化设计、雷柏V+无线游戏技术等特性成为300元以内性价比十分突出的无线游戏鼠标产品。

据了解，雷柏将于近日推出VT9无线游戏鼠标的白色版本，硬件规格、性能与原版维持一致，但通过纯白配色增添了几分清新感，更能适配不同游戏玩家的桌面环境，让我们抢先了解一下。

白色款雷柏VT9无线游戏鼠标同样自重仅为78g，在实现轻量化体型的前提下，鼠标内置800毫安可充电锂电池，在雷柏V+技术加持下，最高可提供160小时的续航。鼠标造型采用超跑轮毂设计理念，左右对称设计能够为左手玩家带来优秀的上手体验，玩家无论是抓握、捏握还是趴握，就算长时间游戏也能保持舒适。

VT9无线游戏鼠标搭载原相3399光学引擎，最高DPI可达20000，追踪速度高达650IPS，可识别50G加速度，回报率为1000Hz，是高端游戏鼠标的最佳选择之一。鼠标滚轮采用电竞型50万次刻度手感滚轮，拥有响应快速等特点。鼠标左、右按键均采用来自欧姆龙5000W次寿命微动，保证手感的同时，点击力度均匀、回弹快速清脆。

凭借雷柏V+技术、高配微动与传感器，以及优异的握持感，雷柏VT9成为了游戏电竞的优质选择，更不用说它的“越级”特点，极具性价比无疑是它广受欢迎的基础。

此外，这款雷柏VT9无线鼠标也具备切换至蓝牙连接模式，进一步延长续航时间的“开核”功能，以及雷柏后续推出的V1P无线充电模块。这款无线充电模块设计为与VT9无线鼠标配重仓相同的尺寸规格，表面印有雷柏Logo与型号V1P、充电规格等信息，5V350mA的充电规格提供约1.75W功率。雷柏VT9与V1P无线充电模块通过磁吸方式固定，再通过分列左右侧的金属触点物理连接，简单安装即可如往常般正常使用。

即将亮相的白色款雷柏VT9无线游戏鼠标，将为电竞玩家打造“无线桌面”提供一种别具一格的新选择，喜爱浅色系PC硬件与外设的玩家可以持续关注这款高性价比新品。