内置无线充电模块 雷柏V20W双模RGB游戏鼠标低至279元

前段时间，雷柏发布了V20W双模无线充电RGB游戏鼠标。这款鼠标内置无线充电模块，支持Qi协议，标称续航时间高达160小时。此外，该鼠标还搭载了雷柏智能算法和V+无线游戏技术，非常适合MOBA类游戏。它适用于中手型，并且具有非常酷炫的RGB灯效。雷柏V20W是雷柏游戏系列V20S的升级版，基于几年前经典明星款的设计重新推出。

雷柏V20W以纯黑色设计为主，而上盖则是使用磨砂表面处理工艺，带来细腻触感。左右手对称型设计使得左撇子和右撇子都能使用。人体工学设计提供舒适握持感，即使长时间打游戏也不会太累。DPI切换键经过细分，现在分为DPI+和DPI-两个键，操作更加精准。

左右侧裙采用V型速度感纹理工艺，以防止滑动和脱落，同时具备透气和排汗的功能。在玩游戏时，使用对称式指托可以让抓握更加稳定。设计采用了分离式三个区域，减少干扰。

雷柏V20W的按键采用内置2000万次欧姆龙微动开关，坚固耐用，使用起来手感轻脆。中间的滚轮采用电竞型的50万次刻度设计，具有快速的响应速度和防误触功能。

雷柏V20W支持无线和有线两种模式，其鼠标前端设有电源数据线接口，用户喜欢有线鼠标时，可以使用随附的1.8m伞绳材质电源数据线插入该接口以实现使用。底部脚垫采用了特氟龙材质，因此具有耐磨、低摩擦、使操作移动快速顺滑且阻力较小的特点。鼠标底部带有磁吸纳收仓，方便使用者存放接收器。

雷柏V20W配备了内置无线充电模块，可以兼容市面上符合QI标准的无线充电底座和无线充电鼠标垫，方便用户放置并即时充电。这款产品具备内置800毫安时可循环充电锂电池，采用了新升级的低功耗无线技术，其续航时长在满电状态下可达160小时(灯光效果关闭状态)，同时当灯光全部打开时也可以支持20小时的续航。搭配使用充电鼠标垫可进行持续使用。V20W还支持更快速USB-C有线充电，充电时间为3小时。

雷柏V20W鼠标内置1680万色彩RGB背光灯，具备五种灯效，可以使滚轮、Logo、尾部同时发光，呈现流光溢彩的效果，十分酷炫。

雷柏V20W游戏鼠标采用雷柏V+无线游戏技术，能够实现1毫秒的响应速度，与有线鼠标相比具有相同的无感延迟体验。在智能无线传输芯片的帮助下，可以实现距离超过10米的无线传输。使用FPC独立天线以及自适应信号增强和变频档位调节的技术，带来复杂无线环境中的抗干扰性能。Nordic的低功耗芯片搭配智能的节能算法，能够对日常使用、游戏时刻和空闲状态进行合理的能源分配，实现更低能耗。

雷柏V20W使用了原相3335游戏光学引擎，其DPI可以达到50-16000DPI灵敏度，具有40G的加速度和400IPS的追踪速度，总体性能可以媲美市面上各类主流产品，鼠标的长度为127毫米，宽度为75毫米，适合中大手型玩家使用。鼠标的机身弧度曲线很自然，三种不同的握姿(趴握、抓握、捏握)都适合。鼠标的重量是80克，不算轻也不算重，属于适中型。

雷柏V20W鼠标可以通过软件进行设置，从而获得更多的功能。通过下载官方专属驱动软件，可以完成几乎所有的设置操作，例如DPI、灯光和宏等，并且可以云同步。这样的设置具有更高的个性化程度，同时游戏功能也更加强大。

雷柏V20W是一款无线充电鼠标，采用雷柏智能算法和低功耗技术，使得鼠标在普通使用情况下的续航时间长达160小时，无需频繁充电。对于游戏玩家而言，雷柏的V20W配备了V+无线游戏技术和原相3335游戏光学引擎，使其性能优异，特别适合玩操作频繁、节奏激烈的游戏，在千变万化的游戏战场上能迅速应对变化，施展致胜技能。雷柏V20W鼠标的官方自营店价格为299元，近期可享满减促销活动，到手价为279元，感兴趣的玩家可以关注。