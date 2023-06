让操控变得更丝滑，罗技MX Anywhere 3S体验评测

【天极网DIY硬件频道】科技的进步让很多事情变得快捷且便利,就比如办公。曾经需要坐在办公室中才能处理各类事务,而随着笔记本电脑、智能手机的出现,越来越多的人能够在任何地点、任何地点开启办公模式。虽说笔记本电脑上配有触控板来代替鼠标,但多年来鼠标所能提供的流畅和便捷依然无法轻易代替。

身为爱岗敬业的打工人,一款携带方便、性能优异、续航稳定的无线鼠标就成为了首选。罗技在今年发布了超人气款产品MX anywhere 3S,这款鼠标是MX anywhere 3的升级款,它延续了前代的所有优点:超长的续航表现充电后可使用长达约70天;能让鼠标在任何表面上平滑移动的激光传感器;支持多样的连接方式(蓝牙、Unifying优联接收器、Bolt接收器、USB接收器);一键完成设备切换;支持跨计算机复制和粘贴的罗技Flow功能等。除此之外,官方将MX anywhere 3S的传感器进行了大幅升级使其DPI达到了8000,同时还加入了Smart Action(智能操作)的功能。

外观欣赏

罗技MX anywhere 3S的外形非常简洁,没有酷炫的装饰,从而让它能适合包括商务在内的不同场合来使用。设计上左右流线型波纹,在赋予鼠标美观的同时也起到了很好的防滑作用,顶部为金属滚轮和滚轮模式切换键,左侧设有两个自定义按键。

或许是考虑到随身携带,鼠标体积十分小巧,尺寸约为34.4mm*65mm*100.5mm,重量约为99克,长时间使用不会有任何负担。另外,它的流线型设计让它与手掌的契合度很高,无论你是抓握、趴握、指握,都可以轻松驾驭。

鼠标底部的前端配有Type-C接口,能方便的使用目前安卓手机主流的C口的充电线进行充电。前面说到它一次充满电后能使用约70天,但对于那些经常忘记充电的小伙伴来说,充电1分钟使用3小时的功能更加令人心动,不再会因为忘记充电而尴尬了。

使用感受

罗技MX anywhere 3S配备了Magspeed滚轮。说实话,这个滚轮的使用感受是相当的舒服。它采用钢材料和电磁技术,支持两种Free Spin和Ratchet模式:一种是Free Spin模式,该模式下可以非常畅快无极滑动;另一种是Ratchet模式,在滚动滚轮时有很明显的段落感。在浏览网页或长篇文档时Free Spin模式非常有帮助,而在日常使用时切换到Ratchet模式即可。

另一个让人体验非常舒畅的点,便是它超强的传感器了。搭载了8000 DPI的激光传感器后,MX anywhere 3S的灵敏度更为出色。无论是什么样材质的桌面,它都可以轻松驾驭,在操作时丝毫不会感受到卡顿。虽然不少人觉得8000 DPI似乎太高了平时根本用不上,但其实仔细想,高DPI的作用是让鼠标在有限的范围内,依然可以在电脑中进行大范围的移动操作,这为用户能在极其狭小的空间里畅用鼠标提供了方便。

至于罗技招牌的Flow功能,MX anywhere 3S同样完美继承。当然想要实现这个功能,需要先在电脑中安装名为Logi Options+的软件,这款软件能对鼠标的各项功能、性能进行个性化设置,比如指针速度、滚轮力度、侧键功能、查看鼠标电量、固件更新等等,可以说Logi Options+为罗技用户提供了全方位保障。

而FLOW功能的使用和设置也非常便利。在需要切换的两台电脑内(需在同一网络中),都安装Logi Options+软件,鼠标进行配对完成后,即可使用该功能,实现文件跨设备传输。关键是,它能让即拥有win系统和Mac系统的用户,实现高效的传输,大幅提高生产力。

另一个新加入的功能是Smart Action(智能操作)。新功能的作用和宏命令近似,能集成多个操作步骤在一个触发器(按键)上,让用户只需一个按键便可以跳过繁琐且重复的操作,大幅提升办公效率。

在Smart Action模板页面中,提供了多套方案可供用户选择,当然用户也可以参考这些模板的设定逻辑,来为自己的创建全新的Smart Action获取灵感。整个创建过程也非常简单,你只需要选择好触发器,并添加你的需求即可完成设置。

比如想要按下鼠标上的前进按键,打开Photoshop软件的同时开启音乐。那我只需要在“如果...”中将触发器选择鼠标前进按键,并选择按下的操作,然后在“那么...”中依次选择打开Photoshop和音乐软件即可。最后给它起一个名称,之后便可在管理面板中查看到了。

体验总结

罗技MX anywhere 3S整体使用感受是非常不错的,继承了前代所有优点的同时,对传感器做了升级,从而让产品的适用范围和使用感受得到显著提升。外形时尚、小巧便携、功能完善、续航强劲,是一款名副其实在任何地点(anywhere)都能够使用的鼠标。