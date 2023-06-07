让操控变得更丝滑，罗技MX Anywhere 3S体验评测

【天极网DIY硬件频道】科技的进步让很多事情变得快捷且便利，就比如办公。曾经需要坐在办公室中才能处理各类事务，而随着笔记本电脑、智能手机的出现，越来越多的人能够在任何地点、任何地点开启办公模式。虽说笔记本电脑上配有触控板来代替鼠标，但多年来鼠标所能提供的流畅和便捷依然无法轻易代替。

身为爱岗敬业的打工人，一款携带方便、性能优异、续航稳定的无线鼠标就成为了首选。罗技在今年发布了超人气款产品MX anywhere 3S，这款鼠标是MX anywhere 3的升级款，它延续了前代的所有优点：超长的续航表现充电后可使用长达约70天;能让鼠标在任何表面上平滑移动的激光传感器;支持多样的连接方式(蓝牙、Unifying优联接收器、Bolt接收器、USB接收器);一键完成设备切换;支持跨计算机复制和粘贴的罗技Flow功能等。除此之外，官方将MX anywhere 3S的传感器进行了大幅升级使其DPI达到了8000，同时还加入了Smart Action(智能操作)的功能。

外观欣赏

罗技MX anywhere 3S的外形非常简洁，没有酷炫的装饰，从而让它能适合包括商务在内的不同场合来使用。设计上左右流线型波纹，在赋予鼠标美观的同时也起到了很好的防滑作用，顶部为金属滚轮和滚轮模式切换键，左侧设有两个自定义按键。

或许是考虑到随身携带，鼠标体积十分小巧，尺寸约为34.4mm*65mm*100.5mm，重量约为99克，长时间使用不会有任何负担。另外，它的流线型设计让它与手掌的契合度很高，无论你是抓握、趴握、指握，都可以轻松驾驭。

鼠标底部的前端配有Type-C接口，能方便的使用目前安卓手机主流的C口的充电线进行充电。前面说到它一次充满电后能使用约70天，但对于那些经常忘记充电的小伙伴来说，充电1分钟使用3小时的功能更加令人心动，不再会因为忘记充电而尴尬了。

使用感受

罗技MX anywhere 3S配备了Magspeed滚轮。说实话，这个滚轮的使用感受是相当的舒服。它采用钢材料和电磁技术，支持两种Free Spin和Ratchet模式：一种是Free Spin模式，该模式下可以非常畅快无极滑动;另一种是Ratchet模式，在滚动滚轮时有很明显的段落感。在浏览网页或长篇文档时Free Spin模式非常有帮助，而在日常使用时切换到Ratchet模式即可。

另一个让人体验非常舒畅的点，便是它超强的传感器了。搭载了8000 DPI的激光传感器后，MX anywhere 3S的灵敏度更为出色。无论是什么样材质的桌面，它都可以轻松驾驭，在操作时丝毫不会感受到卡顿。虽然不少人觉得8000 DPI似乎太高了平时根本用不上，但其实仔细想，高DPI的作用是让鼠标在有限的范围内，依然可以在电脑中进行大范围的移动操作，这为用户能在极其狭小的空间里畅用鼠标提供了方便。

至于罗技招牌的Flow功能，MX anywhere 3S同样完美继承。当然想要实现这个功能，需要先在电脑中安装名为Logi Options+的软件，这款软件能对鼠标的各项功能、性能进行个性化设置，比如指针速度、滚轮力度、侧键功能、查看鼠标电量、固件更新等等，可以说Logi Options+为罗技用户提供了全方位保障。

而FLOW功能的使用和设置也非常便利。在需要切换的两台电脑内(需在同一网络中)，都安装Logi Options+软件，鼠标进行配对完成后，即可使用该功能，实现文件跨设备传输。关键是，它能让即拥有win系统和Mac系统的用户，实现高效的传输，大幅提高生产力。

另一个新加入的功能是Smart Action(智能操作)。新功能的作用和宏命令近似，能集成多个操作步骤在一个触发器(按键)上，让用户只需一个按键便可以跳过繁琐且重复的操作，大幅提升办公效率。

在Smart Action模板页面中，提供了多套方案可供用户选择，当然用户也可以参考这些模板的设定逻辑，来为自己的创建全新的Smart Action获取灵感。整个创建过程也非常简单，你只需要选择好触发器，并添加你的需求即可完成设置。

比如想要按下鼠标上的前进按键，打开Photoshop软件的同时开启音乐。那我只需要在“如果...”中将触发器选择鼠标前进按键，并选择按下的操作，然后在“那么...”中依次选择打开Photoshop和音乐软件即可。最后给它起一个名称，之后便可在管理面板中查看到了。

体验总结

罗技MX anywhere 3S整体使用感受是非常不错的，继承了前代所有优点的同时，对传感器做了升级，从而让产品的适用范围和使用感受得到显著提升。外形时尚、小巧便携、功能完善、续航强劲，是一款名副其实在任何地点(anywhere)都能够使用的鼠标。