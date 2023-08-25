最贵不到500元，不再高攀不起的客制化机械键盘推荐

【天极网DIY硬件频道】大家对于机械键盘的启蒙是哪个品牌呢，对于我这个年代的人来说，初中时候看到网上电竞比中赛选手使用的Cherry和大F圣手，是我对机械键盘的启蒙，但当时这两个品牌产品千元以上的价格是我一个学生望而却步的。成年之后，经常出入网吧中的廉价机械键盘，才是我青春里对于机械键盘最多的回忆。

早年间机械键盘因为轴体和键位布局上有相关专利，所以定价一直居高不下，但是前几年在Cherry轴专利到期之后，国产的各种轴体开始如雨后春笋般出现，Cherry轴固然有着稳定寿命长的优点，但是稀缺的产能，较高的价格一直是业界诟病的问题。国产轴体瞄准的就是这个方向，先用低价打开市场，然后再追求品质，建立品牌的口碑与形象。

就这样从原本的网吧专供到逐渐成为主流，国产轴体在这短短几年的时间里开启了它的逆袭之路，伴随而来的就是国产键盘的疯狂内卷，新品价格一个比一个低，堆料也是越来越豪华，前年还是高端象征的Gesket结构，如今已经被一些品牌下放到了自己百元级别的产品上。本篇文章，就让我来给大家推荐一些500元价位以下不错的机械键盘产品，相信会对不少的学生党和年轻人会有所帮助。

类75配列是我最喜欢的键盘配列，紧凑精致，节省桌面空间，可以和各种桌面百搭，无论是放在宿舍，家里还是公司都很合适。在500元的各个价格段上，我有4款产品推荐给大家。

RK R75：99元的起售价带来了Gasket结构，4层内部填充，独立的媒体旋钮以及单键开槽的PCB版和PORON夹心棉，99元的单模版本是这个系列中性价比最高的存在，目前键盘圈该有的流行元素都有，适合推荐给想体验机械键盘手感的用户。三模RGB的版本价格来到了200元以上，有定制的雪皇轴和烟雨轴可以选，在这个价位下如果喜欢这把键盘的配色和外观也可以入手。

红龙KS82：起售价199元，属于类75的配列布局，在传统75配列的基础上右侧增加了竖着的一排功能按键，对文字输入非常友好，实用性大大增加。同样采用了Gasket结构可以带来软弹的触底手感，轴体是红龙自家定制的版本，有不同压力克数的线性和段落轴可以选择，出厂自带润滑，配合上KS82扎实的内部填充，打字的声音非常HIFI，并且这把键盘的轴座可以同时兼容三脚轴和五脚轴，给用户更多的定制空间。

得益于价位的提升，KS82能提供的配色也更加丰富，除了传统的实色渐变色主题键帽之外，还有两套全透明的版本可供选择，售价比实色的版本贵了100元，我觉多出的价格对得起这样的颜值。

雷神K75：起售价269元，同样是类75的配列布局，Gasket结构，并且提供了实色和透明两种主题的设计风格，雷神K75的外观做工要更好一些，透明版本采用的是ABS外壳和PC透明球帽，在长时间使用后更不容易出现发黄的情况，实色版本的外壳则采用了亮面烤漆工艺，整体看着会更加静致灵动一些，外观做工方面的表现是雷神K75加分的地方。

除此之外，雷神定制的T茶Pro轴体是我非常喜欢的类型，拥有茶轴的轻微段落来增加按键时候的确认感，轴体经过弹片的段落，然后再次触底轴下垫所带来的手感反馈很微妙，是这个价位少有的选择，相信能给不少人到来一定的新鲜感。

科芝K75:起售价369，曾经500元价位75配列键盘的天花板，也是我一直在用的客制化键盘，如今已经降价到400元左右，这把键盘的设计很有特色，右上角有小屏幕显示电量信息，旁边的拨盘用来切换连接模式，操作十分直观。

同时这把键盘的键帽自带了WIN和MAC两个系统的配列，对我这种双系统用户十分友好，精调的卫星轴，扎实的填充以及可调Gasket结构的表现在厂商的不断优化下，如今依然是第一梯队的水平。这把键盘虽然不是500元价格以下性价比最高的选择，但如果你的预算刚好是这些，并且想买一把完成度很高，品控优秀的客制化键盘，那科芝K75不会让你失望。

类98配列通过调整布局，大幅优化了全按键键盘的尺寸，比常规的108键键盘短了一大截，接近传统87配列键盘的大小，是万金油的键盘配列。在500元以下表现突出的产品有两款。

RK R98：起售价149元，延续了RK系列高性价比的优点，提供了单模三模等不同配置组合来满足不同的用户，是新手入门机械键盘，体验Gasket结构的首选。

VGN V98Pro：起售价299元，在S99系列发布之后，V98系列终于迎来了现货，可以轻松买到，这把键盘只有两个明显的缺点，一个是外壳的做工不是很好，设计比较普通，属于那种一眼看上去品质感不高的类型;第二个是，这把键盘的品控存在一定问题，售后也基本是没有的状态，如果到手检查有问题建议直接退货重买。除此之外，这把价盘色优点有非常多，比如在同价位下天花板级的内部堆料，调教良好的Gasket结构，BOX冰淇淋Pro轴和蒸汽波Pro轴的版本定价是399元，键盘的价格基本等于轴体拆掉单卖的价格，性价比极高。

类68配列属于紧凑配列，适合空间较小的宿舍图书馆等环境，也可以满足外出携带的需求。

机械师KT68：起售价399元，KT68的设计很紧凑，键盘上的开关设计成拨杆的样式，媒体滚轮放到了侧面，同时融入流行元素，造型很独特，设计感拉满。这把键盘分为标准版和智慧屏版，智慧屏版顾名思义，在键盘上方配有一块长条的LED屏幕，可以自己定制显示的内容，配合紧凑的小巧的布局，带着这把键盘到公共场合使用真的是个性感十足。

以上提到的7把键盘就是我认为在500元以下比较值得推荐的产品，机械键盘的寿命一般在3年以上，花个几百块钱提升一下输入体验还是很值得的，希望这些产品的推荐对即将开学的学生党，各位游戏玩家和已经步入职场的年轻人有所帮助。