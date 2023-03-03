键盘鼠标耳机全都有！ALIENWARE再次壮大家族生态

【天极网DIY硬件频道】3月3日，ALIENWARE外星人发布多款外设新品，包括鼠标、耳机、键盘等等，将其外设套件规模扩大一步，丰富ALIENWARE生态系统，满足更多用户的使用需求，覆盖更广泛的应用场景。

戴尔科技集团全球资深副总裁王利军分享了ALIENWARE“境界全开”的理念。王利军表示：ALIENWARE在市场中一直处于领先，并且不仅是硬件领先，还包括品牌理念的领先。为此ALIENWARE打造了众多的线下店，持续进行PC等产品创新。ALIENWARE希望能够助力粉丝、用户“打开他们的世界”，用包括PC、外设及更多周边产品在内的更丰富产品生态体系，提供超级沉浸式的生态体验。



戴尔科技集团全球资深副总裁王利军

新品型号包括，两款杜比全景声耳机――AW720H和AW520H，ALIENWARE首个三模式无线游戏键盘――AW920K和雕刻外形的3D人体工学右手无线鼠标――AW620M。结合ALIENWARE的AWCC智控平台，可以与ALIENWARE家族、戴尔游匣G系列笔记本等产品协同使用，营造有带入感、沉浸感的游戏氛围。

在发布会的现场，天极网也体验了以上新品。

无线游戏鼠标：AW620M

AW620M已上市，售价为999元。

ALIENWARE外星人3D人体工学无线游戏鼠标AW620M专为右手玩家设计，手感、操控和续航都有亮点。AW620M的不对称设计，保证右手握持贴合，且均衡重量、轻质USB伞绳线缆、具有1000Hz轮询速率的2.4GHz USB-C无线转换器等提升游戏体验。还有双侧3D纹理侧裙及双层手感漆喷涂工艺保证手感更佳属实细腻。鼠标顶部的DPI滑块允许在游戏中轻松选择DPI。

AW620M采用新一代Pixart传感器，拥有26000原生DPI，650IPS移动速度，50G最大加速度。值得一提的是，新品采用了正在申请专利的磁力弹簧/磁力辅助的按键板设计，左右主按键回弹速度提升30%。续航方面，据ALIENWARE介绍，通过2.4GHz无线转换器连接PC可提供长达140小时的电池续航时间，且只需快速充电5分钟就能获得长达10小时的连续游戏。对于经常长时间游戏的重度玩家或用户而言，不仅减缓疲劳，还告别了续航焦虑。

游戏耳机：AW720H和AW520H

AW720H已上市，售价为1699元;AW520H将于4月中旬上市，售价为999元。

AW720H和AW520H的区别主要是前者为双模无线，后者为有线，在设计、佩戴体验、功能等方面十分接近。我们以支持2.4GHz USB-C无线转换器或3.5mm插孔两种连接方式的AW720H为例进行介绍。

AW720H采用了更宽和易于调节的滑块式悬浮头梁设计，双侧均支持三挡调节，配备有采用透气材质的柔软记忆棉耳垫、且更加宽大的耳罩，佩戴很方便且舒适，头部、耳部没有明显的压坠感、摩擦感。如果长时间游戏、直播，那么从舒适度方面来看，这款耳机应该不会让你失望。至于颜值，无论是双模无线、有线，ALIENWARE鲜明的设计语言也十分潮酷有科幻感。

在使用方面，AW720H还配有游戏/聊天平衡、音量、麦克风静音和开/关，在使用2.4GHz无线连接时，可通过触控在游戏中调整音频，更加简单易用，即使在紧张的游戏场景中也能快速调整。

“声临其境”的沉浸感音频是本次耳机新品的一个亮点。据产品经理介绍，AW720H通过Hi-Res认证40mm高解析驱动单元，支持杜比全景声创造的3D环绕声。在现场体验时，AW720H的空间感更加强烈，游戏中可以听声辩位，音乐中更多乐器、人生细节，3D体验提升了沉浸感带入感。除此之外，考虑到游戏等场景有更多“开启队内语音沟通”的需求，AW720H还搭载AI智能降噪技术，通过可伸缩动臂麦克风帮助减少环境声音对玩家声音的影响，提升沟通效率、保证信息传递及时有效。

其他方面，AW720H续航最长可达30小时，支持快速充电功能，只需充电15分钟即可获得长达6小时的游戏时间。

三模无线游戏键盘：AW920K

AW920K将于4月中旬上市，售价为2699元;星辰白新配色的Tenkeyless游戏键盘AW420K于3月3日上市，售价为1499元。

本次，ALIENWARE带来了两款游戏键盘，87键游戏键盘AW420K带来了全新星辰配色。戴尔科技集团ALIENWARE外设产品高级总监Vincent Tucker表示，AW420K是一款紧凑式的设计键盘，我们打造这款产品的初衷是为了满足游戏玩家，希望能在他们的桌面给鼠标操作留出更多的空间需求。



戴尔科技集团ALIENWARE外设产品高级总监Vincent Tucker

下面重点说说家族旗舰――首款具有三模式连接的无线游戏键盘AW920K。

AW920K可选2.4GHz USB-C无线接收器、蓝牙5.1、可拆卸的USB伞绳线缆三种方式连接PC。值得一提的是，连接采用了磁吸的方式，模式切换更加方便。

键盘采用了CHERRY MX 红轴，按键敲击寿命超过1亿次，手感方面足以满足玩家的可可需求，舒适键程键距且灵敏跟手。键帽为PBT双色注塑键帽，更耐磨损。AW920K还带来了多功能控制旋钮、摇杆，用户可以在AWCC中进行自定义设置，提升使用效率和体验。

续航方面，在默认50%RGB亮度情况下，通过2.4GHz无线转换器连接可提供长达42小时的电池续航时间，通过蓝牙连接则可提供长达46小时。

所有的ALIENWARE外设等产品均可以通过AWCC外星人智动能技术平台进行管理。所有玩家可免费获得AWCC 5.5，不仅支持快速访问游戏的特定配置文件，以及主题、灯效、音频和超频，还可以为这些外设按游戏名称在每个设备上单独或分组轻松定制AlienFX设置，例如灯效及颜色。

值得一提的是，下周将推出重新设计的AWCC 6.0，但目前仅在全新ALIENWARE外星人和戴尔游匣G系列笔记本电脑上提供。

one more thing

背包几乎是每个游戏PC品牌必做的外设配件，ALIENWARE也是其中翘楚。本次，ALIENWARE介绍了内胆包AW1824V及旅行双肩背包AW724P。

内胆包AW1824V采用 ALIENWARE环保结实且防风雨的GalaxyWeave纤维材料制成， Ecoloop聚酯原液染色工艺制成，适配15、17和18寸笔记本电脑。旅行双肩背包AW724P，给笔者的第一个印象就是大，即使是18英寸笔记本也能够收入其中。背包拥有专属笔记本电脑及平板内胆仓，内置拉链袋用于收纳必需品，双侧弹力网格侧袋。这款旅行双肩背包可方便套于行李箱拉手上，并支持TSA快速扫描笔记本电脑舱，可180°打开，便于机场安检时轻松拿取。

两款配件已经上市可在戴尔官网获得更详细的产品信息