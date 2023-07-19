雷柏游戏套装推荐：玩游戏用这套无线设备Carry全场！

【天极网DIY硬件频道】对于PC端游戏玩家而言，拥有一套反应灵敏、操控丝滑的电脑外设，无疑能够获得更加极致的游戏体验。恰逢暑期，小编就来推荐一套值得入手的雷柏游戏套装，分别是：雷柏VT960PRO屏显双模无线RGB游戏鼠标、雷柏V700-8A多模游戏机械键盘、雷柏VH800双模无线RGB游戏耳机。

雷柏VT960PRO

雷柏VT960PRO采用镂空“超跑”造型与右手对称的人体工学设计，机身尺寸为124.8mm×66.2mm×37.5mm，比较适合捏握与抓握的中大手玩家。底部则为特氟龙脚垫，能够为鼠标带来低摩擦、耐磨、快速顺滑的操作移动，尤其是在进行瞄准操作时，几乎不受阻力影响，可以更快地响应操作。

鼠标上方还有一块0.66英寸客制化OLED显示屏，其拥有64×68分辨率，可实时显示鼠标的性能状态。更为重要的是，这块屏幕支持客制化显示图片、文字等自定义内容。至于键位设计方面，雷柏VT960PRO采用包括左右键、滚轮中键、侧边键等常见的9键方案，可在驱动内进行自定义设置。

基础配置方面，雷柏VT960PRO采用原相3395游戏光学引擎，支持以50为单位的50-26000DPI灵敏度逐级调节，预设驱动调节七档DPI，配合650IPS的追踪速度与50G的加速度，精准定位到每一帧的细微操控。同时，雷柏VT960PRO内置了5000万次使用寿命的欧姆龙微动，电竞型100万次刻度手感滚轮，按压与回弹的手感清脆，能够疾速响应防误触。

雷柏VT960PRO支持4KHz回报率，不过需要与雷柏的4K接收器V2M配对，用户可根据自身需求另行购买。可以说，VT960PRO在雷柏智能算法的加持下，雷柏V+无线游戏技术拥有低功耗、低延时、长距离、抗干扰的能力。最后价格方面，雷柏VT960PRO屏显双模无线RGB游戏鼠标官方售价399元。

雷柏V700-8A

雷柏V700-8A机械键盘拥有孤勇者、荒漠无人区、星球机甲紫共三款配色，每一款配色都有各自的特色，带来了不同的感官体验。雷柏V700-8A机械键盘采用75%配列，84键紧凑型的键位布局，键线分离的设计也节约了空间。悬浮式的按键与喷砂氧化工艺铝合金边框的融合，让这款机械键盘焕发出了不一样的色彩。

轴体采用了雷柏自主机械轴，拥有6000万次寿命;镭雕技术键帽，字符清晰耐磨，即使长久使用也不影响观感与手感。同时，键盘采用纯白背光系统，支持7种背光模式，4档亮度调节，并通过驱动还可自定义设置以及logo灯光，兼备优雅的气韵与凛然耀目的视觉盛宴。

雷柏V700-8A机械键盘支持蓝牙5.0/蓝牙3.0、无线2.4G和有线四种连接模式加持无线游戏场景，可在多设备之间丝滑切换。在有线模式下能实现全键无冲突，而在蓝牙和2.4G模式下，也可支持任意6键同时输入，完全能够满足玩家在多场景下的各种需求。

雷柏V700-8A机械键盘内置4000mAh高能锂电，配合雷柏的低功耗芯片与节能省电技术，满电无线持续使用25-225小时，续航时长可达约1周到2个月，超长续航让玩家免去频繁充电的烦恼。

此外，雷柏V700-8A机械键盘通过配套的驱动软件，可实现84键独立编程，保存下多组配置文件，在多场景中切换操作。可以完成多种自定义设置，通过登录V系列智能云储存，可将配置文件上传至云共享，分享给其他玩家。价格方面，雷柏V700-8A官方售价299元。

雷柏VH800

雷柏VH800拥有暗月黑、迷雾紫、星幻粉、星辰白共四款简约时尚配色，沉稳而不乏个性的配色十分符合时下年轻人的主流审美。耳机采用可拆卸设计，全包耳式的包裹效果，拥有高灵敏降噪功能，支持360°自由调节，能够有效降低环境噪音的干扰。金属可伸缩头梁设计，两侧可伸缩调节长度，搭配耳壳环状RGB灯带足以适应不同头型大小的佩戴需求。

配置方面，耳机采用物理双音腔结构，大幅降低声音失真表现，带来更为清晰的音效定位，游戏中可以干脆地将脚步声、枪声等打在物体上的声音区分开来，各类声音互不干扰。同时，这款耳机也搭载了单张成型的40mm复合膜片发声单元，采用石墨烯轻薄材质，带有富足的功率与瞬态爆发力，使得动态范围更广，能够解析复杂的战争游戏音效，高度还原游戏场景，给使用者带来仿佛身临其境般的紧张刺激。

续航方面，耳机内置1200mAh可循环充电锂电池，满电持续使用续航可达约17-46小时，USB-C接口连接充电，约3小时满电。耳机的整体续航能力还是比较强大的，长时间的游戏需求并没有太大问题。价格方面，雷柏VH800官方售价299元。

以上三款产品，均是雷柏游戏外设中较为热门的产品，深受广大玩家的一致好评，在连接性、稳定性、低延迟等方面均表现出色，足以为玩家带来更加沉浸式的游戏体验。可以说，在这套雷柏游戏套装的强力加持下，分分钟就能Carry全场，迅速拿下对局的胜利。