M+无线跨屏技术 霍尔磁感应侧滚轮 雷柏MT760L多模无线鼠标评测

在如今这个智能化、电子化的移动办公时代，如何去评判一个真正好用、用户爱用的商务鼠标，这是一个难题。但今天给大家评测的这款雷柏MT760L似乎给这个“试卷”交上了一份满意答案。雷柏MT760L搭载的M+无线跨屏技术、霍尔磁感应轮滑以及铝合金滚轮+ 软胶表面+硬胶左右按键的材质集合机身，可谓是新时代商务楷模。这款鼠标不仅兼顾了商务办公外观的需求又不失当下用户最为迫切需要的多种功能(多设备连接、双模使用、跨屏传输文件等等)。

产品外观

雷柏MT760L没有采用传统商务鼠标的单一、简约风格，反而采用多种材质打造的极简个体工学造型。在这款鼠标上我们可以看到多种制作材料：机身侧面的霍尔磁感应轮滑以及正面和滚轮按键全部采用了铝合金材质;机身表面则是选择了防滑性较好、并且不容易沾染指纹的软胶;机身侧面还搭载了硬胶晒纹工艺加持的左右按键。

小编认为这款鼠标搭载的铝合金霍尔磁感应侧滚轮应该是用户比较关心的一个点。在我实际体验过程中发现霍尔磁感应滚轮采用了铝合金材质，不仅看着赏心悦目，而且还有着顺滑平稳的滚动反馈控制和使用静谧性，我长时间使用下来的手感也比较舒适。此外，霍尔磁感应侧滚轮的使用寿命周期很长，用户可以放心使用。

而且我们使用侧滚轮还能轻松快捷的调控Excel、Ps、word等等办公软件。此外，鼠标的中间滚轮也一样采用了铝合金材质。

造型设计方面，经过多方了解，小编打探到雷柏设计师在鼠标项目立项之初就确定了以用户使用体验舒适度为第一优先要素，所以雷柏MT760L保持着雷柏一贯的切割流线、左高右低的分体式设计风格。雷柏MT760L鼠标的三围尺寸分别是123.3mm×81.6mm×46.4mm，重量约为108g(算上接收器的重量，接收器重量2g)。

详细来看，鼠标的造型大小适中，总体呈现出弓背型主体骨架，无论是手小还是手大的用户都可以运用自如。在鼠标的侧面则是设计了一块软胶盖延展大侧翼的大指托，使用触感舒适并且有着不错的防滑效应。总体来说，小编把鼠标握在手中能够很好的贴合手掌，而且还有一股很强的支撑性，久用不累、轻便灵巧。

雷柏自研M+无线跨屏技术

在长时间使用产品的过程中，小编认为该鼠标最为亮眼的功能一定是这个雷柏公司自研的“M+无线跨屏技术了”。毕竟在如今这个多元化的信息技术时代，用户办公的设备越来愈多，笔记本、手机、平板、台式电脑，如何在这这种复杂的环境下更加便捷、更加高效的提高工作效率是很多用户考虑的问题。

雷柏MT760L搭载的M+无线跨屏传输技术在2.4G模式下，可以通过驱动软件实现跨设备传输文件，无论是word文档还是excel表格又或者是PPT文稿、PDF文件、JPG图片等等文件都可以直接以复制粘贴的防止快速传输，打破设备与设备之间的交互壁垒，让用户办公以高效、智慧的方式开展，这就是M+无线跨屏传输技术的魅力。

产品性能

雷柏MT760L支持四挡DPI一键调节(600/1200/1600/3200)，当然我们也可以去雷柏官网下载驱动自己设置DPI等等参数。有个性化需求的用户还可以在鼠标驱动中设置多种拓展功能，雷柏MT760L最高支持8个自定义按键调节，帮助用户一键解决复杂操作。

此外，该产品还搭载了特氟龙脚垫和高性能智能鼠标引擎，无论在何种材质(包括但不限于皮革、纸张、树脂)表面使用都可以流畅使用。

产品续航

续航是一款无线鼠标的“地基”，续航不好一切功能都是虚妄。雷柏MT760L内置了一块800毫安时的高性能可循环锂电池，搭配上雷柏自研的低功耗控制芯片和智能节电技术，在满电量的情况下无线2.4G模式下可以使用大约105个小时，蓝牙模式下可以使用大约150个小时。并且这款产品的充电接口也采用了USB-C接口，支持正反盲插、边充边用，充电体验快捷便利，只需3个小时即可从0到100充满电，打破用户的续航焦虑。

产品连接以及多设备连接

产品连接功能方面，雷柏MT760L支持有线、无线双模连接。鼠标无线连接的方式有蓝牙5.0、蓝牙3.0以及无线2.4G，大家可以自由选择适合的连接方式。三种连接模式也带给了用户更多选择，小编有一台年代久远的笔记本就不支持蓝牙，这时候雷柏MT760L2.4G无线连接就派上用场了。

此外，雷柏MT760L最高支持用户在四台不同设备下快速切换，支持的设备包括但不限于笔记本、台式电脑、平板等等。在两台电脑上安装好驱动后，用户就可以使用雷柏MT760L轻松在两台设备上快捷方便的移动鼠标。(前提是两台设备均在同一局域网内)。最后，在雷柏MT760L的底部还有着一个USB接收器磁吸收纳槽，可以有效的解决用户接收器遗落的痛点。

蓝牙连接方式如下，我们首先打开设备的电源开关，这时候会发现指示灯快速闪烁。随后短按设备切换键位，在设备指示灯上选择设备通道，选择好相对应的通道后，长按设备切换键五秒左右，设备指定灯缓速闪动就可以进行第一台设备的蓝牙配对了。如果要配对第二个设备也很简单，只需要切换另一个设备通道重复上述操作即可。无线连接方式，大家直接插入适配器啥也不用管，鼠标就会自动连接上设备。

总结

总得来说小编深度体验了雷柏MT760L一段时间后发现已经喜欢上这款产品了。因为雷柏MT760L使用手感真的很不错，软胶表面让我每次握住鼠标都能得到一种“温润如玉”的触感，每一次指尖在霍尔磁感应侧滚轮滑动都是一种享受。并且多设备连接和M+无线跨屏技术让小编真正感到到了什么叫做“多机互联”，实实在在提高了办公效率。如果你最近也在考虑购买一款无线办公鼠标，那么雷柏MT760L值得你亲自尝试。