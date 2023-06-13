雷柏“618”好物推荐！这三款鼠标总有一款适合你

【天极网DIY硬件频道】每年的618活动，都是DIY玩家疯狂买买买更新键鼠设备的“最佳时间”。这个时间点不仅折扣力度大，还有很多平台的满减活动可以让消费者“获利”。其中国际知名外设品牌“雷柏”京东旗舰店的活动力度就十分给力。在“雷柏”京东旗舰店消费满59减10元，满79减20元，满149减30元。逢此佳节，小编特地挑选了三款不同价位的鼠标给大家参考选购。

雷柏VT960PRO屏显游戏鼠标

无线游戏鼠标的便捷性和使用舒适度都要比有线鼠标强上不少，因为玩家可以不用受线材的束缚尽情操作。给大家推荐的第一款产品“雷柏VT960PRO屏显游戏鼠标”就是一款支持双模连接的游戏神器。

雷柏VT960PRO屏显游戏鼠标的设计灵感来自于“超级跑车”，设计师的初衷可能是想让用户有一种把“跑车握在手心”的理念。产品的右手对称性人工体学设计，兼顾了用户抓握和指握的两种习惯，并且在鼠标末尾还搭载了2mm厚度的铝合金掌托，久用但不累。

雷柏VT960PRO屏显游戏鼠标的核心技术是“V+无线游戏解决方案”。在使用该产品的实际游戏过程中，可以带来用户1毫秒响应速度的游戏体验;并且有着智能无线传输芯片的加持，就算相隔十米用户也可以操控鼠标“决胜千里”。该产品最高续航时间为125小时，充电一次使用一个月那是绰绰有余。此外雷柏VT960PRO屏显游戏鼠标的充电接口还采用了USB-C，正反盲插、更加方便。

雷柏VT960PRO屏显游戏鼠标最让小编感到爱不释手的还是其“客制化的OLED显示屏”以及一块小小的“隐形”RGB霓虹灯。该鼠标的客制化OLED显示屏可以让玩家在驱动软件中自定义文字、图片;“隐形”RGB霓虹灯当然也是可以自主调节“约1680万色彩”，实属是“个性化”拉满了。雷柏VT960PRO屏显游戏鼠标目前在“雷柏”京东旗舰店的售价仅为“339”元。

雷柏VT9S游戏鼠标

接下来的这款产品“雷柏VT9S游戏鼠标”主打一个“轻便快速”，适合一些对鼠标重量和大小有要求的用户。该产品的设计理念就是把鼠标做到轻便的同时兼顾操作稳定性，整个鼠标的重量只有75g，拿在手上小巧灵敏;并且还采用了人体工学设计，长时间握持也不会感觉到疲惫。

产品配置方面，雷柏VT9S游戏鼠标搭载了原相3395游戏光学引擎功能，有着高达26000的DPI灵敏度和20位单位的精准调节，确保用户每一次操作都精准快速;并且还采用了有着5000万使用寿命的欧姆龙微动，实时反馈强烈，回弹手感清脆。

虽然雷柏VT9S游戏鼠标只有75g重，但它的续航水平可没有缩水，搭配雷柏最新的低功耗无线技术，可以实现最高185小时的续航时间。此外，该产品也采用了USB-C充电接口，更加利于用户充电使用。此外，雷柏VT9S游戏鼠标的底部还有一个磁吸收纳仓，可以放置USB接口和无线充电模块，利用用户出门携带，告别接收器容易丢失的烦劳。雷柏VT9S游戏鼠标在“雷柏”京东旗舰店的售价为249元，618大促直降50元，到手价“199”元。

雷柏M700无线鼠标

最后一款产品是一款主打“商务轻巧”的办公鼠标――雷柏M700无线鼠标。该产品设计简约大气，采用了左右手对称设计，造型有着一定的弧度，使用者初次上手就能体验到一种称心如意的“握持舒适感”。

该产品还采用了金属材质的上盖和滚轮，虽然整体浅薄，但金属材质的加持又增添了几分艺术品气质。此外，为了加强产品的商务属性，给用户打造一个安静的工作学习环境，雷柏M700无线鼠标采用了轻音微动配件，使用起来十分静谧。配色方面有着商务灰、冷艳紫、纯简白等配色，无论是何种喜好的用户一定都可以挑选到你喜欢的配色。

作为一款商务鼠标，多样化的连接方式和设备切换功能一定是必须配置的。雷柏M700无线鼠标支持蓝牙5.0、蓝牙3.0以及无线2.4G三种智能连接方式;并且最多可以同时连接三台设备，快速切换响应时间也只需几秒。产品续航方面，雷柏M700无线鼠标在使用一节AA电池的情况下就可以使用9个月，免去了商务用户容易忘记充电的烦劳。雷柏M700无线鼠标(有线充电版)在“雷柏”京东旗舰店的售价为79元;无线充电版售价为99元。