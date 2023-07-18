更稳定、更持久，雷柏VT950PRO游戏鼠标全网热售仅399元

【天极网DIY硬件频道】作为最影响FPS游戏体验的外设，电竞游戏鼠标可以说是FPS的灵魂级装备。一款好的电竞游戏鼠标，往往能影响对局走向甚至竞技结果。前些时候，雷柏就为电竞游戏玩家量身打造了VT950PRO游戏鼠标，它拥有至高26000DPI，650IPS追踪，50G加速度;并将客制化OLED显示屏与高质感超跑轮廓相结合，V+无线游戏技术智能算法实现抗干扰、远距离、至高160小时无线续航、低延迟等无线操控优势体验;欧姆龙5000万次清脆手感微动、升级电竞型100万次刻度手感滚轮，全能全速无线玩家再升级。

天极网了解到，VT950PRO在手感舒适、比例协调的基础上，通过硬朗切割线条将棱镜美学演绎到极致，打造锋芒超跑造型，流畅线条辅助穿透，塑造饱满稳定的鼠标背部，提供有力的支撑手感。硬朗流畅的的对立融合更加激发了VT950PRO的气质，左右对称人体工学设计，不论左右手，抓握、趴握、捏握等多种握持方式都可以全方位提供极佳的包裹及性与稳定性。

分离式设计的巨型蝙蝠翼状左右键，精准调教完美发挥欧姆龙5000万次清脆手感微动与电竞型100万次刻度手感滚轮，触发更加迅速的同时有效避免高速点击造成误操的风险，侧边按键升级暗夜紫，为锋芒超跑造型增加一丝神秘质感。5种灯效结合1680万种色彩塑造幻彩超跑赛道与0.66英寸客制化OLED显示屏如同超跑仪表盘，塑造更加具备玩味的科技感。

VT950PRO 全新升级原相3395游戏光学引擎，50-26000可调节DPI，650IPS追踪速度，50G加速度，动力即踩，弹射起步;Nordic低功耗芯片+雷柏自主研发智能省电算法， 800毫安时可循环充电锂电池续航时长至高可达160小时，无线性能是基因所赋，标配Qi无线充电，将动力储备拉满，竞速随心。

值得一提的是，VT950PRO 还同时配备V+无线游戏技术与4K无线电竞游戏技术，FPC独立天线、自适应信号增强、变频档位调节三重技术抗干扰;10米+无线传输距离。通过配套驱动软件可升级固件(4K接收器V2M需另购)，可实现最高4KHz回报率，更有2KHz、1Khz两挡回报率可选择，4KHz马力拉满，0.25ms响应速度。

除此之外，它还配备专属驱动，11个可编程按键，通过配套驱动软件保存多组配置文件，实现多场景切换操作。在细节方面，VT950PRO配套提供替换脚贴、按键防滑贴、1.8m伞绳材质电源数据线、镀金USB接口、USB转接器等，全方位为游戏玩家提供极致产品体验。目前，这款雷柏VT950PRO游戏鼠标正在全网热售仅399元，感兴趣的朋友可多关注。