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618键盘推荐：热插拔键盘哪家强？“269元”的雷柏V700我看“行”！

2023-06-13 17:52:14 作者：景元

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  【天极网DIY硬件频道】今年各大电商平台的“618”似乎比以往来的要早上不少？外设技术专家品牌――雷柏为了惠利广大用户早已开启了一年一度的618大促!其中让小编种草的还要属“雷柏V700DIY热插拔游戏键盘”。

　　618键盘推荐：热插拔键盘哪家强？“269元”的雷柏V700我看“行”!

  外观设计方面，雷柏V700DIY热插拔游戏键盘采用了磨砂材质的银色铝合金上盖。铝合金材质不仅为产品增添了一份“高端质感”，拿在手里也十分的有分量。上盖内的PBT纯白色键帽搭配上双色注塑工艺，主打一个“简约大气。

  雷柏V700DIY热插拔游戏键盘的最大亮点就其自研的“热插拔线性快银轴”。该轴体不仅触发灵敏还有一定的回弹感，按键寿命高达5000万次，可谓是兼顾办公和游戏。为了防止轴体损坏进灰，雷柏的设计师为其搭载了双侧墙防尘壁。此外，该产品还采用了104按键的全尺寸布局，并且做到了全键无冲突，确保用户每一个操作都能精准快速的执行，感受畅快的娱乐办公体验。

　　618键盘推荐：热插拔键盘哪家强？“269元”的雷柏V700我看“行”!

  产品功能方面，雷柏V700DIY热插拔游戏键盘在键盘的右上方打造了一个“特殊多功能区域”，可以用来快速切换灯光模式、音量大小等等功能，带给用户“非同凡响”的便利交互体验。

  在电竞游戏圈内流传着这样一句话，RGB光效可以有效的增加游戏水平。雷柏V700DIY热插拔游戏键盘有着高达18种灯光模式(游戏模式下可以切换19种)、五档亮度调节。虽然不一定可以提高你的游戏水平，但一定能提高你的“游戏氛围”并且该产品还支持用户在软件设置中自己设置“幻彩灯光颜色”和一些简单的编程设置，真正做到了“个性化的用户DIY”。 

  总得来说，雷柏V700DIY热插拔游戏键盘外观设计简洁紧凑、轴体按键响应迅速、键盘背光绚丽多彩，实属是一把办公娱乐的“利器”。平时该键盘在雷柏京东官方旗舰店的售价为“299元”，618活动大促直降“40元”，到手只需“269元”，值得购买体验。

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