原相3395引擎搭配4K技术 雷柏VT960PRO售价仅399元

【天极网DIY硬件频道】在游戏外设领域，雷柏的产品凭借着潮酷的造型、符合人体工学的设计、优异的雷柏无线技术等特性，备受用户的一致好评。新品VT960PRO屏显双模无线RGB游戏鼠标，更是以原相3395光学引擎、4KHz回报率、雷柏智能算法、V+无线游戏技术、399元的售价等优势，成为很多游戏玩家手中的制胜利器。

外观设计上，雷柏VT960PRO采用镂空“超跑”造型与右手对称的人体工学设计，机身尺寸为124.8mm×66.2mm×37.5mm，比较适合捏握与抓握的中大手玩家。底部则为特氟龙脚垫，能够为鼠标带来低摩擦、耐磨、快速顺滑的操作移动，尤其是在进行瞄准操作时，几乎不受阻力影响，可以更快地响应操作。

鼠标上方还有一块0.66英寸客制化OLED显示屏，其拥有64×68分辨率，可实时显示鼠标的性能状态。更为重要的是，这块屏幕支持客制化显示图片、文字等自定义内容。至于键位设计方面，雷柏VT960PRO采用包括左右键、滚轮中键、侧边键等常见的9键方案，可在驱动内进行自定义设置。

配置方面，雷柏VT960PRO采用原相3395游戏光学引擎，支持以50为单位的50-26000DPI灵敏度逐级调节，预设驱动调节七档DPI，配合650IPS的追踪速度与50G的加速度，精准定位到每一帧的细微操控。同时，雷柏VT960PRO内置了5000万次使用寿命的欧姆龙微动，电竞型100万次刻度手感滚轮，按压与回弹的手感清脆，能够疾速响应防误触。

此外，雷柏VT960PRO支持4KHz回报率，不过需要与雷柏的4K接收器V2M配对，用户可根据自身需求另行购买。同时，VT960PRO内置600毫安时的锂电池，配合雷柏的V+无线游戏技术，最高可支持125小时的超长续航体验。

总的来说，采用镂空“超跑”造型设计的雷柏VT960PRO，在原相3395游戏光学引擎、4KHz回报率、V+无线游戏技术、客制化OLED显示屏等软硬件的加持下，性能表现已经比肩旗舰水平，完全能够满足游戏玩家的极致操控需求。价格方面，雷柏VT960PRO屏显双模无线RGB游戏鼠标官方售价399元，性价比还是很高的，感兴趣的朋友可以关注一下。

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