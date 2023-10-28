49克双DPI键，雷柏VT9Air Lite轻量化双模无线游戏鼠标上市

【天极网DIY硬件频道】将极致变为具象可感，用技术驱动永无止境。雷柏游戏V系列全新Air，以“极致”为产品核心，探索“极致”可能性，打造“极致”尖点!更轻，更快，更不止于此!

“轻”，是Air的第一个重要特征。VT9家族超新星优雅【轻】叩，49g极致轻量化，中小手全能手感，原相定制款3398光学引擎(3395高定版)，双DPI按键，欧姆龙6000万次轻脆手感微动，雷柏VT9Air Lite轻量化双模无线游戏鼠标上市。

用技术撬动“轻竞技”

【真的只需要追求极致重量吗？】VT9Air Lite在确保高品质与实用性的黄金契合上，提供拥有绝佳的竞争力和可靠性“重量”。

软硬件深度融合：源头重新定义约49克，极致发挥软硬件，搭载原相定制3398光学引擎(3395高定版)，50-26000可调节DPI，11档静默高度驱动可调增强竞技操作可靠性，1+9个自定义可编程按键，欧姆龙6000万次轻脆手感微动，电竞型100万次刻度手感滚轮，极致舒适的手感体验，为玩家提供轻竞技体验的根本保证。

三大王牌自研技术：依靠C+click分离式按键预压校调技术，全方位稳定手感一致体验;V+Wireless无线游戏技术赋能智能算法，低延迟抗干扰长续航远距离，无线输出稳定发挥;4K无线电竞游戏技术，至高0.25ms响应速度，感知速度增益反馈，实现轻量与疾速传输的专业竞技体验。

中小手“无负担”掌控，轻快疾速，更全面的功能体验

VT9Air Lite约 49克的重量奠定“无负担”操控体验，中小手型人体工程学设计勾勒舒适握感，用户导向调校多重手感细节，革新鼠标右键结构，采用包边侧翼设计，完美承托不夹手，根据握持采样打磨两侧收腰曲线，自然引导贴合手指，兼容抓握、趴握以及122握法与131握法。

C+click分离式按键预压校调技术，根据不同握姿、不同位置、不同按键全面校调，按压即可感受欧姆龙6000万次轻脆按压反馈，触发更迅捷之余手感一致性更佳，有效避免空腔音;滚轮采用电竞型100万次刻度滚轮，天然契合VT9Air Lite轻快特性，细纹橡胶纹路触感更加细腻。

软硬件结合优化性能，精细!硬核!加速!自由!

精细!精细!再精细!专业游戏光学引擎，诠释极致精细操作体验，VT9Air Lite搭载原相定制3398光学引擎(3395高定版)，以“精细”贯彻引擎体验，650IPS追踪速度，50G加速度，11档静默高度LOD可调，50-26000可调节DPI，预设7档基础DPI切换，支持玩家根据场景操作需求以50DPI为单位逐级微调，精细化游戏操作，以细节制胜。

硬核!硬核!再硬核!雷柏自研V+Wireless无线游戏技术，远距离、抗干扰、低功耗、长续航，4大硬核增益加持无线操作体验，10米+无线传输距离;FPC增益天线、自适应信号增强、变频档位调节三重技术抗干扰;240毫安时可循环充电锂电池，搭配Nordic低功耗芯片+最新一代雷柏自研智能省电算法，至高48小时无线续航，极致轻量化，亦能感受充沛体验。

加速!加速!再加速!雷柏自研4K无线电竞游戏技术加持VT9Air Lite，以“速度”加持操作体验，顺滑速度赛道体验，0.25ms响应速度由此拉开序幕(需另购雷柏4K接收器)，125Hz―4000Hz 6档回报率可选，精准划分不同赛道速度需求，灵活应对多元竞技操作需求。

自由!自由!再自由!1+9个自定义按键，全面扩展个性化功能搭配，9大基础功能键+1个底部防误触DIY独立键，适配驱动可扩展宏定义、多媒体、组合键等多种功能，革新可玩性自由度，更有多组板载存储，通过驱动智能云存储保存多组配置文件，可实现多场景自由切换，带给玩家更多使用价值。

除了发挥软硬件优势，雷柏VT9Air Lite着质感细节，一体成型鼠标底壳，贴合ID造型合理划分6区域PTFE特氟龙脚贴，稳定保证移动操作精准触达。磁吸接收器收纳仓一碰即合，从源头上根绝接收器易丢失的烦恼。包含1.8m伞绳材质电源数据线、镀金USB接口、USB转接器、按键防滑贴&备用脚贴配件确保全鼠标配件整体性。

80+g、70+g、60+g、50+g、40+g等不同重量产品的布局，将游戏竞技的专业性能和“轻量化”相结合，大幅度提升玩家的可选择性。

VT9Air Lite，“做好”轻竞技的全新定义。约49克，3398引擎，11档LOD可调，双DPI切换键，自研技术C+click分离式按键预压校调技术、V+Wireless无线游戏技术、4K无线电竞技术做竞技坚实基石，中小手极致操作硬核发烧体验，轻巧灵活大有实力!

雷柏游戏电竞V-无线游戏 梦想无限

RAPOO雷柏，成立于2002年，外设行业上市公司，国家级高新技术企业，首批国家智能制造试点示范企业。2008年推出雷柏游戏V系列，以普及之名，彻底颠覆玩家对游戏外设的认知，席卷并推动整个行业的变革与发展。

不囿于单一，游戏鼠标、游戏键盘、游戏耳机、游戏手柄、游戏麦克风、鼠标垫、耳机支架等多个品类产品塑造竞技“全家桶”，重构“无线电竞游戏外设”桌面场景化沉浸体验。

以技术研发为核心，以市场需求为指引，V+无线游戏技术提升优化续航、低延迟、抗干扰、使用距离，4K无线电竞游戏技术游戏响应速度的标准;C+click分离式按键预压校调技术全方位稳定手感一致性体验;准确分析、果断判断、专业反应，全面升级无线电竞标杆配置。自主研发定制雷柏轴体、雷柏微动、游戏芯片等核心产品部件，热插拔轴、Qi无线充电、OLED显示屏、防水防尘、板载内存、云端存储等具有出色电竞表现的个性化功能解决玩家需求痛点。

职业选手，专业认可。雷柏游戏全面携手电竞各领域，与电竞战队(皇族、GT、OMG、AS仙阁、GK、eStarPro、AG、Tyloo)、电竞明星(Miss韩懿莹、Misaya若风禹景曦)、电竞赛事(NEST、IET)、电竞教育(FFF培训基地)展开过深度合作，共同推动电竞文化发展。与职业选手深度探讨更为出色的职业级技术，联手推出过Uzi定制版、Zhou定制版、Miss定制版、OMG战队定制版、eStarPro联名款等多款专属外设产品。助力玩家从游戏竞技到生活日常，让积极、乐观的游戏精神在场下延续。

雷柏游戏电竞V-无线游戏，梦想无限。

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