　　双十一好物推荐 雷柏V600S双模无线游戏手柄

【天极网DIY硬件频道】虽然目前绝大多数游戏都适配了键鼠，但如果真要论游戏的沉浸感，小编认为还是要用游戏手柄来进行游玩。一个好的游戏手柄不仅可以大大增加我们游玩游戏时候的游戏体验，还能让一些新手小白更快上手游戏。今天小编带来的这款雷柏V600S双模无线游戏手柄就是一款很好的产品，目前在雷柏京东自营店售价129元。

雷柏V600S双模无线游戏手柄搭载了专业电竞2.4G无线传输模块，可在无线、有线两种状态下使用V600S，用户只需插入增强型迷你接收器，提供10米左右范围的无线传输性能。并且适配设备更为广泛，无论是平板电脑还是手机都可以支持连接，帮助用户摆脱“线”制。

雷柏V600S双模无线游戏手柄粗提包费看高颜值镜面和硬派磨砂双重质感设计。正面采用喷砂镜面表面壳，背面采用硬质磨砂，加强手掌与手柄之间的摩擦力。此外，雷柏V600S双模无线游戏手柄有着正反双重手感，可以给予玩家舒畅的操控。

最后，雷柏V600S双模无线游戏手柄不惜血本的搭载了360°准确定位摇杆，有着0-255区间逐级线性步进和最低0.1毫秒的疾速响应。在摇杆范围方面，雷柏V600S双模无线游戏手柄的50°普耀大摇杆有着防准心抖动，可以有效并且高效的帮助玩家完成每一次的转向、漂移、射击等动作，感知细微操作。

小编认为目前雷柏的这款V600S双模无线游戏手柄还是十分值得入手的，129元的价格也不算贵，如果你只是想要简单体验也可以选择V600的有线版本，售价79元。

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