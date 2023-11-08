双十一好物推荐：雷柏多款游戏、办公外设直击底价

【天极网DIY硬件频道】每年的双十一都是一个购入新设备的好时机，今天小编就来给大家盘点一下雷柏双十一的大促活动，这次活动涉及的产品很多，包括但不限于VT9PRO 无线游戏鼠标、VT9PRO mini、V300SE 无线游戏鼠标、V300PRO 无线游戏鼠标、VH800 游戏耳机、MT510PRO 机械键盘、M650无线鼠标、M700无线鼠标、VT9PROAir Lite无线游戏鼠标。接下来小编就重点挑选几款性价比高，性能出色的产品来给大家介绍。

首先给大家带来的就是雷柏目前的当家旗舰游戏产品――VT9PRO 无线游戏鼠标，这款鼠标小编也是亲手体验过。这款鼠标的重量十分轻便，根据雷柏的官方数据只有68g。上手带给我的第一感觉就是极致的轻便好用。

这也得益于这款鼠标的三围尺寸，官方给出的是124.9*67.1*40.2mm，鼠标的总体造型不算大也不算小，属于一个大部分人都能合适的身材。小编也把这款鼠标借给小手用户使用过，结论就是小手也可以轻松驾驭他，这样一看中大手用户就更不用担心，无论是抓握还是趴握都能灵活的使用这款鼠标。此外，我们熟知的122握法和131握法在这款鼠标上也可以轻松适用。

雷柏VT9PRO 无线游戏鼠标实际的上手感觉很不错，最重要的足够轻便，就算我们长时间游玩也不会觉得手累。此外，这款VT9PRO 无线游戏鼠标还有着雷柏大量的自研技术，比如C+click分离式按键预压校调技术、V+Wireless无线游戏技术、4K无线电竞技术等等，目前这款鼠标的到手价仅为179元。

当然如果你还要追求更加轻便的游戏体验，那么可以考虑看一下这款VT9PROAir Lite无线游戏鼠标。详细来看，VT9PROAir Lite无线游戏鼠标同样是支持10个自定义按键以及V+Wireless无线游戏技术、4K无线电竞技术等等，但这款鼠标的重量只有49g，小编认为十分适合游玩FPS游戏的用户。目前VT9PROAir Lite无线游戏鼠标在雷柏京东自营店的售价为199元。

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再来看到这款性价比极高的雷柏V300SE 无线游戏鼠标，为什么推荐这款鼠标呢，因为现在你只需要99元就可以拿下一款只有73g重量、支持原相3311光学引擎、V+Wireless无线游戏等等技术的无线双模鼠标，并且鼠标周围的十个按键同样支持自定义设置。

看了这么多游戏鼠标，我们再来选择一款小编认为不错的游戏耳机―雷柏VH800 游戏耳机。这款游戏耳机是支持双模无线连接的，并且有着物理双音腔结构，在外面实际的游玩过程中能够增强用户听声辩位的能力。此外，小编觉得最赞的一点是这款耳机内置了1200毫安时的大电池，官方给出的最大续航时间是46小时。目前这款耳机已经在雷柏京东自营旗舰店开启了活动价格―249元。

最后再给大家推荐一款办公鼠标――雷柏MT760L多模无线鼠标。雷柏MT760L鼠标搭载了多项雷柏研发技术，比如备受好评的M+无线跨屏技术，可以方便用户在两台电脑上自由切换。在材质方面，这款鼠标有着霍尔磁感应轮滑以及铝合金滚轮+ 软胶表面+硬胶左右按键的材质集合机身，可谓是新时代商务楷模，这款鼠标目前的到手价格为229元，小编认为是一款很不错的商务办公鼠标!

以上就是小编在这次双十一推荐给大家的几款游戏鼠标、耳机、办公鼠标产品，不知道其中有没有你想要购买的呢？小编认为近些年雷柏的外设产品无论是设计风格还是价格都很合适，大家可以购买尝试一下雷柏外设。