C+分离式按键预压校调技术、定制原相3395 雷柏VT9PRO 轻量游戏鼠标天花板

前言

一款优秀的游戏鼠标最重要的要素是什么？轻便、反应灵敏还是连接稳定？在很长一段时间里某技的GPW是我心中游戏鼠标天花板，因为它足够轻便，而且游戏操控稳定，可惜这款鼠标售价太高，相信不只是我，也让很多用户望而却步。7月4日，国际知名外设品牌雷柏正式发布了旗下的一款轻量级游戏鼠标―雷柏VT9PRO，售价199元起。小编我也是在第一时间拿到了这款设备的三个不同版本，分别是幽魂版(黑色)和无极版(黑白色)以及无烬版(白色)。这款鼠标不仅做到了足够轻(重量68g)，并与原相深度合作定制3395引擎，还搭载了很多雷柏的自研技术(C+click分离式按键预压校调技术、V+Wireless无线游戏技术、4K无线电竞技术)。今天，小编就基于这几天使用雷柏VT9PRO的深度体验，来聊聊这款目前我心中的游戏鼠标天花板。

产品外观

雷柏VT9PRO的产品外观设计并不复杂，采用了很常用的对称设计，给我一种大道至简的感觉，你不能说它的造型颜值很出众，但绝对很耐看，属于实用派。颜色方面就比较特别的，有黑色版本的幽魂版、黑白版本的无极版以及纯白色的无烬版。我喜欢的还是黑白版本的无极版，虽然官方给予的名字叫做无极，但其实这个配色有点太极的感觉。

雷柏VT9PRO的按键部分采用了品牌祖传的欧姆龙材质，有着很高的使用寿命，小编实际按压感觉十分清脆，并且触发响应迅速。此外，鼠标的滚轮也采用了电竞化材质，有着数万次的刻度寿命和不错的防误触属性。

雷柏VT9PRO的底部也搭载了防滑性能、耐磨性能出色的特氟龙材质，这个材质的脚垫在实际使用过程中可以给用户带来低摩擦、快响应的使用体验。在画面快速响应的FPS枪战游戏中，瞄准操作几乎不会受到阻力的影响。并且，雷柏VT9PRO的包装内还有一副防滑保护贴以及备用脚贴，我们还可以在鼠标左右微动按键以及两侧装上防滑保护贴，增强我们对鼠标的掌控。而备用脚贴我们可以根据日后雷柏VT9PRO的磨损情况，自行决定更换。

产品极致的轻量化

雷柏VT9PRO上手带给我的第一感觉就是轻!这款鼠标的三围尺寸是124.9*67.1*40.2mm，但重量只有68g。鼠标的总体造型不算大也不算小，属于一个适中的身材。小手用户也可以轻松驾驭他，但中大手用户就更不用担心，无论是抓握还是趴握都能灵活的使用这款鼠标。此外，我们熟知的122握法和131握法在这款鼠标上也可以轻松适用。

产品续航

雷柏VT9PRO是一款无线双模游戏鼠标，说到无线使用，那么续航就至关重要。雷柏VT9PRO内部搭载了一块800mAh的锂电池，综合续航时间可以达到160小时。

此外，雷柏VT9PRO是VT9的升级版本，自然也支持老前辈的蓝牙开核功能，在我们开启了这个功能后，鼠标的续航时间还会进一步提升。

此外，这款鼠标还支持有线充电和无线充电两种方式。我们只需要搭配官方出品的无线充电模组P3，把它安装到鼠标的底部，就可实现无线充电功能，并支持触点充模块扩展充电方式让你从此无需再担心续航问题。

C+click分离式按键预压校调技术

一款真正优秀的鼠标，不仅要用素质高的硬件设施，软件功能方面也不能落下!雷柏VT9PRO就搭载了很多雷柏公司自研的技术。

首先是C+click分离式按键预压校调技术，这个技术将鼠标左右微动PCB板与PCB主板独立分开，在里面增加入了预压扭簧，用户可以独立调节按键手感。解决了很多用户讨厌的握姿、握法不同而导致按键触发回弹手感不一致的问题。

此外，这个技术还能提高鼠标按压的一致性，避免鼠标按键空腔音。同时，除了罗技外，在众多国产外设品牌中，只有雷柏才做到的独立校调技术。

在用户DIY可玩性方面，因为C+click分离式按键预压校调技术把左右微动PCB版独立分开，我们用户更换微动就不要考虑校调的取舍以及平衡性，用户操作起来简单，调教鼠标也更加容易。

此外，小编还发现我们可以通过独立按键板块的松紧螺丝来改变鼠标按键脆硬的手感。为了更加直观地感受鼠标内部结构以及如何调节鼠标软弹、脆硬的手感，小编还进行了拆解。

通过拆解图大家可以发现，雷柏VT9PRO内部结构清晰，并且在主要的零部件上都有专属的二维码，这就很好的实现了部件管控。用户也可以通过二维码找到鼠标的专属信息。如果动手能力强的用户，还可以自己进行鼠标微动的调整或者更换维修。

原相定制3395游戏光学引擎以及4K技术

原相3395为雷柏以及原相深度定制合作的技术。在雷柏VT9PRO还进一步升级了合作等级，采用了定制的原相3395游戏光学引擎，并升级到了11档静默高度。用户可以通过更新驱动，来实现这个功能。

在原相3395游戏光学引擎加持下，雷柏VT9PRO可以实现最低50、最高26000的DPI调节，鼠标追踪速度可以达到650IPS，鼠标加速度最高50G。如果使用鼠标自带的接收器，驱动可选的回报率为1000、500、250、125Hz，传输速度为1、2、4、8ms。升级至4K接收器后，驱动可选的回报率会提高到4000、2000、1000Hz，传输速度降低为0.25、0.5、1ms。大家可以按照自己的实际情况选择自带的接收器驱动，还是购买4K接收器。

雷柏VT9PRO是支持4KHz 回报率的，我们在购买4K接收器后，适配成功就可以开启这个功能。在开启这个功能后雷柏VT9PRO的最低响应速度还会降低大概百分之 80。

定制的DIY按键

在雷柏VT9PRO底部还有一个红色的DIY按键，这个按键出厂默认是DPI切换功能，当然我们是可以在驱动中调节的。

也是因为这个按键的位置在底部，所有没有啥必须要设置的基础功能，所以自定义的自由度更高，并且可以很好的防止用户误触。

目前，DIY按键可以支持DPI切换、宏切换、火力键位等等功能。此外，小编还从雷柏官方了解到，后续雷柏还会陆续带来新的自定义功能开发，现在已经上线了回报率切换功能(可从125Hz到4000Hz回报率切换)以及接收器切换功能(可在连着4KHz接收器的设备和连着1KHz接收器的设备上切换)。

总结

这款搭载了C+click分离式按键预压校调技术、V+Wireless无线游戏技术、4K无线电竞技术等功能的雷柏VT9PRO是一款十分全面游戏鼠标产品，搭配199元的起售价有着超高性价比。如果你最近也在考虑更换一款游戏鼠标，那么可以试试重量只有68g，并且支持双模连接、无线充电等功能的雷柏VT9PRO。