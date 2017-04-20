演绎金属美学 罗技G413机械游戏键盘发布

【天极网DIY硬件频道】近日，罗技震撼发布全新罗技G413机械游戏键盘，配置方面，该键盘搭载了疾速触发的Romer-G™机械轴，更精心选用经过阳极氧化与拉丝的航空级5052铝合金面板，同时提供USB拓展端口和额外12枚游戏触感键帽等丰富配置。G413将让众多玩家都能轻松拥有，以非凡的实力成就游戏玩家的超神之路。

搭载Romer-G™机械轴，疾速触发

罗技Romer-G™机械轴触发速度比罗技非Romer-G™机械键盘提高25%，以疾速触发的出色性能使职业电竞玩家在毫秒之间先发制敌。而高达7000万次的按键寿命，任游戏玩家疯狂操作，稳定耐久按键无忧。

精心选用航空级5052铝，并经阳极氧化与拉丝工艺处理

G413采用航空级5052铝以及阳极氧化与拉丝面板工艺，纤薄轻盈奢华呈现，更兼强悍耐用。面板采用流行的悬浮式按键设计，除了让键盘整体科技感十足，更可以轻松去除掉落其中的脏物。

USB 拓展端口，即插即传、即插即充

G413配备了USB拓展端口，是广为游戏玩家所期望和喜爱的功能，即插即传、即插即充使玩家插入设备不错过任何一个节拍。触手可及的设计更是游戏玩家的贴心之选。

智能可自定义背光按键，明亮集中

G413所搭载的Romer-G™机械轴具有独特的中心发光方式，使背光光束更加集中明亮，有效降低漏光，从而有助于游戏玩家在比赛中减少误操作，精准取胜。此外G413提供了黑色和银色两种面板颜色可选，分别配备了智能可自定义的元素红和标志白背光，让游戏玩家随心可选，在游戏中魅力四射。

随附12枚游戏触感键帽，提供个性化选择

目前流行的两类游戏FPS游戏和MOBA游戏，大量操作都集中在WASD和QWER区域，G413对此进行了设计，额外附带12枚可供替换的游戏触感键帽和拔键器，独特的山脊式造型，不仅让键盘拥有独特非凡的外观，更有效减少玩家的误触发，专注表现。

除此之外，G413拥有多媒体控制按键，配合FN功能键，可完成日常影音操作的需求，包括切换歌曲、调节音量等，娱乐游戏两不误。

罗技作为在电竞装备领域耕耘多年的强势品牌，此次发布的G413满足了玩家们对机械游戏键盘优越性能与非凡设计的强烈渴望，更让玩家可以轻松拥有，尽情享受比赛带来的超凡激情。罗技G413机械游戏键盘必将成为玩家们超神之路上的明智之选。

（ 作者：毛少欣 责任编辑：毛少欣）

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