V+技术实现160小时长效续航！雷柏V30W无线游戏鼠标评测

【天极网DIY硬件频道】随着显卡价格的崩盘，PC游戏玩家将获得更多的升级空间。继上半年推出首款采用雷柏V+无线游戏技术的VT960S无线鼠标之后，雷柏也在近期推出第二款采用该技术的产品――雷柏V30W无线游戏鼠标。雷柏V30W无线游戏鼠标在手感上像无线版本的G402，满足FPS玩家对无线游戏鼠标的全部需求。

至于用户最关注的续航问题，雷柏V30W无线游戏鼠标在V+技术的加持下，可提供最长约160小时的续航时间。同时还能提供媲美有线鼠标的延迟体验，真正做到399元的硬件配置、199元的价格。

外观设计

零售价采用右手人体工学设计，鼠标的整体曲线符合多数玩家的握持姿势，并带来更舒适的上手体验。鼠标尺寸为139.1*72.4*41.6mm，属于中大尺寸鼠标，更加适合手型偏大的玩家使用。鼠标后半部份略微凸起，为掌心提供不错的支撑。

作为一款电竞鼠标，雷柏V30W无线游戏鼠标采用简约、低调的设计理念，对于不喜欢“光污染”、个性低调的游戏玩家来说非常不错。鼠标表面采用磨砂哑光喷漆工艺，带来细腻、舒适的触感，而且磨砂材质也能带来一定的防滑、防指纹功能。鼠标左、右两侧的侧裙采用透气性更好的栅格孔状纹理工艺，内凹的左侧翼为大拇指带来良好的承托，就算在激烈的FPS游戏中，也不会出现鼠标失控的问题。

鼠标左、右键采用分离式设计，独立的按键能让玩家在点按鼠标左、右键时互不影响。鼠标左侧配备默认前进、后退的按键，靠上的设计减少大拇指误触的可能。除了前进、后退键外，左侧还提供游戏玩家最爱的火力键。

鼠标顶部标配了两个DPI按键，两个按键均有轻微凸起，两个按键的中间部份向下凹陷，用户能够凭借触感分辨出前键和后键，实现盲操。雷柏预设了800、1200、1600、2400、3200、6400和16000共7档DPI，并支持循环切换功能。

DPI按键前方则是电竞型50万次刻度手感滚轮，滚轮阻尼适中，刻度清晰，使用上十分舒适。

鼠标采用2000万次寿命的欧姆龙微动开关，拥有触发迅速、点击力度均匀的特点。在实际上手中，微动回弹干净利落，点击清脆。

鼠标底部配备四个脚贴，带来更流畅的滑动体验。此外，雷柏还在鼠标中单独准备了一套左右按键的贴纸，进一步提升使用体验。

雷柏V30W无线游戏鼠标搭载原相PMW3335光学引擎，覆盖从50到16000 DPI区域，并可通过驱动以50为单位进行逐级微调，400 IPS移动速度、40G加速度、1000Hz最高回报率和1ms的响应速度，轻松胜任各种FPS游戏。

灯光效果上，雷柏V30W无线游戏鼠标一共有三个灯效区域，包括鼠标滚轮处、鼠标后盖的“V”字Logo以及尾部灯条。约1680万色的灯效可通过驱动进行调节，默认为RGB循环模式。

上手体验方面，雷柏V30W无线游戏鼠标表面细腻的触感，为游戏玩家提供不俗的上手体验，人体工学的曲线设计能够很好地兼顾不同手型的用户需求，无论抓握、还是趴握都获得不俗的体验。

孔状纹理工衣的鼠标侧裙提供良好的摩擦力，带来出色的防滑效。能够让游戏玩家在激烈的游戏中，精准的移动定位，能够带来出色的操控体验。只是类肤材质对于手掌容易出汗的用户来说稍有遗憾，用户需要注意保持鼠标干爽。

在驱动上，雷柏V30W提供DPI设置、参数设置、灯光设置、宏编辑等功能，让它拥有更个性化的设置。

评测总结：作为一款定位游戏的产品，雷柏V30W无线游戏鼠标拥有出色的握持手感。原相先进的PMW3325光学引擎、欧姆龙2000万次寿命的微动，保证了鼠标在游戏中的体验。更重要的是，鼠标还是雷柏第二款支持V+技术的产品，超低的延迟和超高的可靠性，让它在无线模式下也能轻松驾驭各种FPS游戏。

目前，雷柏V30W无线游戏鼠标目前官方报价199元，如果你想要一款性能出色、质价比高的电竞鼠标，那它将是当下的最佳选择之一。