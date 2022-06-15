游戏+办公全覆盖！雷柏618超值优惠大放送

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】随着6月过半，618也即将在本周六迎来高潮。雷柏在618期间推出多次促销活动，最新的活动同样带来众多优惠。首先是爆款雷柏V500PRO机械键盘低至79元;此外，还有“满49元减10元”、“满99元减20元”、“满199元减40元”、“满499元减100元”，领券时间从2022年6月15日开始、到2022年6月18日截止，优惠券的使用时间从2022年6月17日20:00开始，到2022年6月18日截止。很多产品在优惠的基础上，再配合优惠券，实现用更少钱，享受更好的游戏、办公体验。

备受办公用户喜爱的雷柏E9350G多模式无线键盘超薄套装，618到手价仅189元。键盘支持蓝牙3.0、蓝牙5.0和2.4GHz无线连接，最多可同时连接4台设备，并通过组合键在多个设备之间快速切换。键盘内置300毫安锂电池，支持USB充电和边充边用，满电状态下可带来约60-96小时的续航。

作为办公鼠标的雷柏M700鼠标到手价89元。鼠标上盖由一块一体式金属打造而成，大面积的金属材料带来出色的质感。高性能贴片微动既能保证鼠标手感，同时还拥有静音的有点，鼠标滚轮也采用静音设计，使用时噪音更少。蓝牙3.0、蓝牙4.0和2.4GHz无线的多种连接模式，可满足多台设备同时连接的需求。

此外，拥有圆润设计风格的雷柏M650多模无线鼠标也是很好的选择，鼠标在618期间的到手价为69元。鼠标同样采用安静的静音微动、橡胶滚轮，能够轻松适应各种使用场景。无线设计和标准5号电池，让鼠标的日常使用、维护更方便快捷。

游戏鼠标方面，雷柏最新发布的VT960S双模无线游戏鼠标同样加入到618优惠活动中，新品到手价279元。雷柏VT960S鼠标延续了VT960经典的金属、镂空设计，并保留了极具个性的客制化OLED屏幕，除了能显示鼠标的设置、状态外，还能通过驱动中自定义图片，彰显个性。鼠标采用原相PMW3370光学传感器和德州仪器无线连接方案，在游戏响应更快、更准确。来自欧姆龙的蓝点微动拥有极为出色的按键手感，同时还有高达5000万次的使用寿命。

活动的另一款游戏鼠标，雷柏VT950Q电竞游戏鼠标到手价199元。雷柏VT950Q电竞游戏鼠标支持Qi无线充电功能，闲时就能通过Qi无线充电为鼠标充电。鼠标整体上与非“Q”的VT950相同，均保留客制化的OLED屏幕，能显示鼠标的设置状态。原相PMW3389光学传感器和德州仪器无线连接方案、欧姆龙5000万次寿命的蓝点微动，保证了鼠标的游戏性能。

上文提到的79元机械键盘，就是雷柏V500PRO混光机械键盘。采用雷柏自研发的机械轴，提供红轴、黑轴、青轴和茶轴四种机械轴体，拥有高达6000万次的使用寿命，全键无冲突设计，有效提升游戏体验。键盘支持5种RGB背光灯效，金属上盖让键盘经久耐用。键盘还支持防溅洒功能，4个疏水孔能够快速将键盘内部积水导出。

另外，雷柏最新推出V500PRO多模机械键盘到手价189元。键盘同样采用雷柏自主开发的机械轴，提供红轴、黑轴、青轴和茶轴四种选择。键盘支持6种背光模式和4档亮度调节;在传统有线模式外，键盘还提供2.4G无线、蓝牙多种连接模式，能同时连接多台设备并实现快速切换。4000mAh大容量电池配合低功耗芯片和雷柏的节能技术，可带来最长约1个月的续航。

游戏耳机方面，雷柏VH610游戏耳机在618期间的到手价为159元。雷柏VH610游戏耳机采用全新的设计理念，带来更贴合双耳的设计，保证长时间佩戴的舒适性。耳机采用抗拉扯线材的可折弯麦克风，音量调节滚轮更方便玩家调节耳机音量。直径50mm的高品质发声单元和虚拟7.1声道效果，无论娱乐、游戏都能得心应手。耳机还配备RGB呼吸灯、ENC降噪麦克风等功能。

写在最后：在618期间，雷柏已经退出多轮优惠活动，产品价格也几乎来到历史新低，性价比极高，感兴趣就不要错过。