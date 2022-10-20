雷柏VT960S隐藏模式开启！最长续航200小时

【天极网DIY硬件频道】在上半年的雷柏VT960S无线鼠标评测中，笔者提到雷柏在鼠标中隐藏了一个无线模式，可带来最长达200小时的续航。在不断的尝试中，雷柏VT960S无线鼠标的隐藏模式终于被发现。

在开启鼠标之后，通过同时按住鼠标侧面的前进键、后退键和滚轮中键3秒，当鼠标后方的“V”字LOGO变成蓝色、并慢闪的时候，隐藏的蓝牙模式被正式开启，玩家只需在支持蓝牙的电脑上，点击连接“VT960S Mouse”，就能实现电脑的连接。

如果用户想要切换回2.4G模式，同样按住前进键、后退键、滚轮中键三秒后，后部“V”字LOGO指示灯变成绿色时，鼠标切换回2.4G模式。与2.4G无线模式相同，当鼠标插上数据线时，鼠标模式会自动切换成有线模式，拔掉数据线就会变回原来的模式，体验上非常不错。

至于200小时的续航，当雷柏VT960S无线鼠标处于蓝牙模式下，官方默认关闭所有背光、显示屏，同时关闭对驱动的支持。

至于蓝牙模式下的鼠标DPI，默认当鼠标在2.4G或有线模式下的DPI，就是蓝牙模式下的默认DPI。例如，当鼠标在切换到蓝牙模式之前处于办公模式，其DPI设置为1600，在切换到蓝牙模式后默认DPI也是1600，但鼠标顶部的DPI按键可以快速调节DPI，雷柏提供与游戏模式相同的7档可选，分别是800、1200、1600、2400、3200、6400、19000。

作为游戏鼠标，雷柏VT960S在上市之初提供有线和2.4G两种模式。随着蓝牙模式的解锁，雷柏VT960无线鼠标的应用场景更丰富，也让雷柏这款电竞旗舰鼠标能够连接更多设备，让游戏和办公之间的切换更轻松自如。

除了雷柏Vt960S无线鼠标外，不排除雷柏所有支持V+无线游戏技术的游戏鼠标都会得到支持，如果现在手中有支持V+技术的鼠标，不妨试试它是否隐藏蓝牙模式。