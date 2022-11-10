满减+优惠券！雷柏双十一狂欢日活动正式开启

【天极网DIY硬件频道】在10月底开启“开门红”活动之后，雷柏京东再次开启“双十一狂欢日”活动，带来“每满299元减50元”，同时还有“满59元立减10元”、“满99元立减15元”、“满79元立减10元”指定产品优惠券。除了丰富的优惠活动外，雷柏在最近推出多款新品，同样加入双十一优惠当中。

雷柏VT9轻量化游戏鼠标在“双十一狂欢日”的活动中，到手仅249元。作为雷柏最新推出的游戏鼠标，鼠标采用原相3399光学引擎，能够支持DPI自定义，并带来最高160小时的续航时间。鼠标支持无线充电技术，底部带无线充电模块扩展坞。

雷柏VT9轻量化游戏鼠标仅有78g的重量的，玩家在使用过程中也更加轻盈。鼠标的左右按键使用分离设计，带来更独立的点击体验。左右按键采用5000万次寿命的欧姆龙微动，电竞型的50万次刻度滚轮，具有响应快速、手感清晰的特点。

除了VT9轻量化游戏鼠标外，雷柏V30W无线游戏鼠标在“双十一狂欢日”的活动中，到手仅需169元。雷柏V30W无线游戏鼠标是第二款支持V+技术的产品，拥有超低延迟和优良的操控体验。鼠标还隐藏了蓝牙连接模式，用户通过长按鼠标左侧的前进、后退和滚轮中键3秒，即可切换到蓝牙模式，并通过蓝牙连接手机、平板电脑等智能设备，进一步拓展鼠标的应用场景。

雷柏V30W无线游戏鼠标采用右手人体工学设计，鼠标的左右按键分离，5000万次寿命的欧姆龙微动、50万次的电竞型刻度滚轮，具有响应快速、手感清晰的特点。鼠标最长可提供160小时续航，且支持边充边用，减少玩家的续航焦虑。

雷柏VT960S无线双模游戏鼠标在“双十一狂欢日”的活动中，到手仅249元。作为旗舰款鼠标，雷柏还支持蓝牙模式，用户通过长按鼠标左侧的前进、后退和滚轮中键3秒，即可切换到蓝牙模式，并通过蓝牙连接手机、平板电脑等智能设备，进一步拓展鼠标的应用场景。

雷柏VT960S无线双模游戏鼠标保留经典OLED屏幕，经典的超跑设计风格为鼠标带来流畅的线条，视觉一体性更出色;尾部镂空设计有效降低鼠标重量，实现轻量化的同时，还能腾空手心，键少出汗。雷柏VT960S无线鼠标是首款支持雷柏V+技术的产品，拥有低功耗、低延迟等特性，带来长续航、响应快的游戏体验。

雷柏MT750L多模式无线激光鼠标“双十一狂欢节”活动期间，到手价为129元。鼠标支持蓝牙3.0、4.0和无线2.4GHz三种连接模式，最多可同时连接4台设备。左侧自带显示屏，清楚显示连接所处设备状态，最高3200DPI，并提供四档可调。外观方面，鼠标采用经典黑、高级灰配色，棱格纹理大侧翼提高了操控握持手感。8个可自定义按键，适合用户自行设定。对于追求手感和体验的用户来说，还是会十分如意的。

雷柏V500PRO多模版游戏机械键盘的“双十一狂欢日”到手价仅179元。键盘支持有线、2.4G无线和蓝牙三种模式，能够同时连接最多5台设备。内置4000mAh电池和纯白灯光，让键盘拥有不错的续航能力。与雷柏多模式产品相同，这款键盘也支持边充边用。

雷柏V500PRO多模版游戏机械键盘采用标准104键设计，ABS双色注塑工艺带来透光均匀、手感细腻邓特性。雷柏提供常规的青轴、茶轴、红轴以及黑轴四种机械轴体，满足不同场景、不同用户的需求;在有线模式下，键盘支持全键无冲功能。

除了标准104键的键盘外，75%配列的雷柏V700-8A无人区多模无线游戏键盘到手为249元。连接模式上，雷柏提供有线、2.4G无线和蓝牙三种模式，最多可同时连接5台设备。

键盘支持7组背光灯效、4档亮度调节。有线模式拥有84键无冲突，无线也有6键无冲突。84个键均支持编程功能，用户也可通过板载和驱动对自定义设置进行保存，提升使用方便性。满电状态下，键盘最长可提供225小时的超长续航时间。键盘支持边充边用技术，就算低电量也能确保使用无忧。

除了推荐的热门产品外，雷柏还带来丰富的双十一优惠活动，V500PRO多模版/V700-8A+VT960S，V30W/VT9+V600S(2023版)，V10RGB/V10C/V10S+VH650黑紫/VH610银粉+VH10RGB等游戏套装。办公方面，雷柏提供E9350G+M700/E9050G+M650/E9050G+M600办公键鼠套装，具体可以到雷柏京东旗舰店选择购买。