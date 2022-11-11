轻量化+狗屁王配置！雷柏VT9无线游戏鼠标评测

【天极网DIY硬件频道】最近两个月的DIY装机市场可谓热闹非凡，英特尔、AMD均推出新一代桌面处理器，NVIDIA、AMD更新了新一代高端GPU，英特尔则带来定位中高端的Arc A700系列显卡，再次点燃装机市场。在双十一来临之际，雷柏也在近期推出采用轻量化设计的VT9游戏鼠标，重量仅有78g。鼠标搭载雷柏V+无线游戏技术，拥有最长达160小时的续航。鼠标拥有599元的硬件配置，首发到手价仅需299元。

雷柏VT9游戏鼠标采用纯黑的配色，轻质复合材料让鼠标的重量仅有78g。在将重量控制在78g的同时，鼠标内置800毫安可充电锂电池，在雷柏V+技术加持下，最高可提供160小时的续航。鼠标造型采用超跑轮毂设计理念，左右对称设计能够为左手玩家带来优秀的上手体验，玩家无论是抓握、捏握还是趴握，就算长时间游戏也能保持舒适。

左右按键采用分离式设计，减少连续点击时带来的干扰问题。鼠标左侧保留了经典的侧键，默认为前进、后退功能。鼠标滚轮采用电竞型50万次刻度手感滚轮，拥有响应快速等特点。鼠标左、右按键均采用来自欧姆龙5000W次寿命微动，保证手感的同时，还拥有点击力度均匀、回弹快速清脆。

雷柏VT9游戏鼠标7个按键均支持编程功能，玩家可通过专用的驱动软件，对按键功能进行自定义。鼠标底面采用特氟龙脚垫，带来了顺滑的移动手感。作为雷柏VT9游戏鼠标的卖点之一，鼠标底部隐藏着2.4G无线接收器的收纳仓，后续不排除官方会售卖无线充电模块仓。玩家还可通过更换无线充电模块，让鼠标实现无线充电功能。

雷柏VT9游戏鼠标搭载原相3399光学引擎，最高DPI可达20000，追踪速度高达650IPS，可识别50G加速度，回报率为1000Hz，是高端游戏鼠标的最佳选择之一。在原相3399光学引擎的加持下，鼠标能够精准捕捉到各种细微操作，保证游戏过程中的快速定位、极速响应。

在雷柏的调校下，原相3399光学引擎支持从50 DPI开始，以每50作为单位进行微调，最高可达20000 DPI。雷柏为鼠标预设了800、1200、1600、2400、3200、6400、20000七档DPl，想要自定义的玩家也可以通过驱动程序，进行更精准的自定义。

除了性能强大的原相3399光学引擎外，鼠标还搭载雷柏全新研发的V+无线游戏技术，为玩家带来低延迟、高稳定性的无线游戏体验。根据雷柏透露的信息，Nordic低功耗芯片能够大幅降低功耗，延长鼠标的续航表现。在智能无线传输芯片的加持下，雷柏VT9鼠标能够提供10m+的无线传输性能。配合FPC独立天线，能够对自适应信号增强、智能变频档位调节。

雷柏VT9游戏鼠标还附赠一副按键防滑贴和备用脚贴，在原装脚贴长时间使用磨损后，更换全新的脚贴可以让鼠标恢复丝滑移动手感。鼠标配备的按键防滑贴，可以大幅提高鼠标表面的摩擦力，减少因手汗造成的打滑问题。

作为一款高性能游戏鼠标，雷柏VT9游戏鼠标不仅拥有强大的硬件配置，在可玩性、可调节性上也同样出色。玩家可以在雷柏官网下载最新的驱动软件，不仅能够显示鼠标的设置参数，同时也能实现包括云存储、宏定义等功能。

作为一款专业游戏鼠标，玩家会更关注雷柏VT9的游戏体验。笔者选择经典《坦克世界》和《古墓丽影・暗影》进行测试。

作为一款超10年的游戏，《坦克世界》对鼠标的的定位、稳定性要求相当之高。雷柏VT9游戏鼠标以超高的DPI，游戏过程中观察左右两侧情况的效率得到大幅提升，玩家能更快的了解到周围可能的情况。鼠标精准的定位和出色的稳定性，游戏中能够更准确的命中目标。

《古墓丽影・暗影》则是一款3A游戏，雷柏VT9在游戏中的表现同样出色，精准的定位让玩家躲藏在远处，用弓箭对敌人进行攻击。加上雷柏V+技术，鼠标在游戏中几乎感觉不到延迟，响应速度达到有线水准。

评测总结：雷柏VT9无线游戏鼠标是一款真正越级的产品，鼠标搭载了旗舰级光学传感器，配合高性能微动、雷柏V+技术，为游戏玩家带来出色的体验。鼠标内置雷柏一贯出色的软硬件协同能力，功能全面、强大的软件系统和云存储，帮助玩家快速上手这款游戏鼠标。

“双十一”活动如火如荼进行中，雷柏VT9无线游戏鼠标也加入到优惠活动当中，到手价更是来到249元。如果你追求极致的体验，那雷柏VT9将会是双十一期间最值得入手的产品之一。