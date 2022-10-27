雷柏双十一开门红开启：超值键鼠任你选购

【天极网DIY硬件频道】每年一度的双十一电商购物节在悄然之间到来，作为一年当中优惠力度最大的购物节，双十一已经成为置办年货的新选择。每年的电商狂欢节上，都少不了知名外设品牌――雷柏。

从2022年10月31日20点-11月3日，雷柏为广大消费者带来双十一的“开门红”活动。第一轮活动支持京东“每满299减50”的跨店满减，同时带来指定产品的立减活动，分别是“满59立减10元”、“满99立减15元”、“满79立减20元”，满减后产品性价比超高。

雷柏VT960S无线双模游戏鼠标是雷柏最新推出的旗舰新品，这款鼠标在双十一开门红活动中，支付10元定金、尾款立减35元，配合“满79立减20元”到手价244元，性价比极高。

作为旗舰款鼠标，雷柏雷柏VT960S无线双模游戏鼠标实际还隐藏蓝牙模式，用户通过长按鼠标左侧的前进、后退和滚轮中键3秒，即可切换到蓝牙模式，用户可通过蓝牙连接手机、平板电脑等智能设备，进一步拓展鼠标的应用场景。

雷柏VT960S无线双模游戏鼠标保留经典OLED屏幕，经典的超跑设计风格为鼠标带来流畅的线条，视觉一体性更出色;尾部镂空设计有效降低鼠标重量，实现轻量化的同时，还能腾空手心，键少出汗。雷柏VT960S无线鼠标是首款支持雷柏V+技术的产品，拥有低功耗、低延迟等特性，带来长续航、响应快的游戏体验。

键盘方面，雷柏不久前推出V700-8A多模无线游戏键盘也是双十一不错的选择，这款键盘的预售价为299元，支付10元定金尾款立减35，加上“满79立减20元”厚，到手价也是244元。

在连接模式上，雷柏为用户提供了有线、2.4G无线和蓝牙三种模式，最多可同时连接5台设备。在满电状态下，键盘最长可提供225小时的超长续航时间。键盘支持边充边用技术，就算低电量也能确保使用无忧。

外观设计上，雷柏V700-8A多模无线游戏键盘采用75%配列的84键布局，键盘支持7组背光灯效、4档亮度调节。有线模式下，键盘可实现84键无冲突，无线也拥有6键无冲突;键盘84键均支持编程，也可通过板载和驱动对自定义设置进行保存，提升使用方便性。

如果玩家需要数字键盘区域，雷柏V500PRO双拼色多模版游戏机械键盘也非常值得期待。在售价上，这款键盘的预售价为279元，支付定金尾款立减35，再配合雷柏满减活动，到手仅需234元。

雷柏V500PRO双拼色多模版游戏机械键盘同样支持有线、2.4G无线和蓝牙三种模式、最多5台设备的连接。内置4000mAh电池和纯白灯光，让键盘拥有不错的续航能力。与雷柏多模式产品相同，这款键盘也支持边充边用。

外观上，雷柏V500PRO双拼色多模版游戏机械键盘采用标准104键设计，键帽采用PBT热升华工艺，带来耐磨、不打油的特点。轴体选择上，雷柏提供常规的青轴、茶轴、红轴以及黑轴四种选择，键盘在有线模式下支持全键无冲功能。

除了游戏产品外，雷柏MT750L多模式无线激光鼠标同样加入双十一超值活动中。在双十一期间，雷柏MT750L办公鼠标到手价为139元。

鼠标支持蓝牙3.0、4.0和无线2.4GHz三种连接模式，最多可同时连接4台设备。左侧自带显示屏，清楚显示连接所处设备状态，最高3200DPI，并提供四档可调。

在外观方面，鼠标采用经典黑、高级灰配色，棱格纹理大侧翼提高了操控握持手感。8个可自定义按键，适合用户自行设定。对于追求手感和体验的用户来说，还是会十分如意的。

除了上面几款热门新品外，雷柏还带来丰富的双十一优惠活动，产品囊括V500PRO-87多模版、V600、V10RGB、V10C、V10S、VH650黑紫和VH610银粉等游戏装备，办公产品也有E9350G+M700、E9050G+M650、E9050G+M600多个套装，具体可以到雷柏京东旗舰店选择购买。