雷神粒子KZ5068机械键盘开箱评测：颜值与手感俱佳，可玩性超强

作者：景博健

【天极网DIY硬件频道】前段时间，雷神发布了一款全新的机械键盘―「粒子」KZ5068。「粒子」这个命名是有着一层深层含义的，在物理学的定义中，粒子是自由状态存在的最小物质，它并不是像中子、质子等实际存在的具体的物质，而是它们的统称，是一种模型理念，不同的物质由不同的粒子组成，而每个用户对于键盘的理解和需求不一样，所需要的「粒子」就不同，利用不同的「粒子」便可以打造出符合自己心意的东西，这款「粒子」机械键盘便给了大家这样的空间。

作为雷神首款客制化机械键盘，粒子KZ5068采用亚克力堆叠结构，可以逐层拆解，用户可以根据自己的需求和喜好对其进行DIY，有着不错的可玩性，那么这款键盘的表现到底如何呢？今天笔者就带大家一起了解下。

先简单开下箱，外包装整体为黑色，打开后在粒子KZ5068键盘主体上有一张卡片和一张贴纸。这张卡片可是藏有玄机的，扫描背面的二维码，可以获得键盘的CAD图纸，为后续的DIY做好准备。

除了键盘本体外，包装内还有盖在键盘上的防尘罩、二合一拔键器、一根Type-C To USB-A的连接线以及一本说明书，2.4G适配器在连接线上。

得益于键线分离的设计，雷神粒子KZ5068更加方便收纳和携带。它是一款65%配列机械键盘，拥有68个键，按键排布非常紧凑，整体的尺寸比较小巧。

键盘整体主要由黑色和白色组成，搭配上半透明的外框，设计蛮简约的。

键盘外框的四角都进行了圆角处理，过渡非常顺滑，而且采用了阶梯状堆叠结构，每层亚克力外露边缘均倒C角，如此很好地避免了边缘割手的问题，当然工艺会更加复杂，所以成本也会随之上升。

雷神粒子KZ5068采用了奶盖PBT双色注塑键帽，有着OEM的高度，不过相信大家一眼就能看出来，它的键帽并非传统的方形设计，而是加大了圆角的设计，让键帽看起来更加的圆润，我个人觉得这样的设计让键盘看起来更加“可爱”了一点。

键帽表面采用了圆弧设计，弧度比较适中，表面经过了磨砂处理，触感非常细腻。虽然大圆角的处理让键帽与手指的接触面比一般键盘要小了一点，但实际使用时我个人感觉并没有什么不适应，很轻松就上手了。

另外还有一个小细节，键帽的底部还做了一圈黑色，实际上它并非纯白，而是撞色设计，视觉观感上也并不突兀，蛮有意思的。

键盘是支持全彩RGB灯效的，总共有19种不同的灯光模式可供选择，默认是随波逐流，还有常亮模式、呼吸模式、七彩瀑布...大家可以根据自己的喜好进行选择，还是蛮炫的，不过键帽并不透光，所以背光是从缝隙中出来的，实测在比较暗的环境下也是可以看清按键的，这点大家可以放心，不会影响你在较暗的地方使用。

刚才我也提到了半透明的键盘外框，这个设计我是非常喜欢的，可以让光效从侧面透出来，另外在侧面还有个可替换的铭牌，用户想要什么样的可以自行去定制，进行更换，打造属于自己的专属铭牌。

底部有着全铝合金CNC脚架，与那种折叠支架相比更稳一些，倾角为6°，使用时还是蛮舒服的。

中间位置可以贴上官方送的贴纸，当然自己找合适的贴也行。

接下来说说使用体验，雷神粒子KZ5068的轴体为佳达隆G PRO黄，出厂自润，无需额外的调教，触发压力为50g，触发行程2.0mm。而且它采用的是Gsaket Mount垫片结构，不使用钢板，避免使用螺丝，中置悬空，PCB板有一定的上下回弹空间，并且通过在PCB和定位板的之间增加硅胶垫片来减缓敲击键盘时的震动和冲击，键盘可以有更好的缓冲，手感会更加均衡。

键盘敲击手感很线性，声音比较闷，没有那种“哒哒哒哒”的声音，但听起来有一种迷之“质感”。

回弹迅速有力，非常跟手，日常办公码字和玩游戏的话蛮不错的，也不会有太大的噪音。

而且粒子KZ5068支持全键热插拔，利用拔键器可以将轴体拆出来，预留五脚轴开孔，不喜欢这个轴体的话可以动手换其它轴体。

粒子KZ5068支持蓝牙、2.4G、有线三种连接模式，均为全键无冲，大家可以根据自身需求选择，而且三种模式切换会有对应的指示灯。

电脑USB口少的话可以主要用蓝牙，不差插口的可以2.4G，玩游戏的话可以有线。另外它也支持多设备连接，可以通过Fn+Q/W/E进行切换，在设备之间进行切换。

我个人体验了2.4G模式和蓝牙模式，稳定性还是不错的，毕竟公司还是有很多蓝牙设备的，没出现断连或延迟的问题。它内置了3000mAh电池，每天8小时吧，用了3-4天还有电。

前面提到了，雷神粒子KZ5068采用了亚克力堆叠结构外壳+Gasket Mount垫片结构，所以可以进行逐层拆解，这里我简单为大家拆一下。

拆解起来不算难，将正面的8颗螺丝拧下来后，一层一层来就可以，最外层是黑色外壳，接着是一层亚克力材质垫板。如果你只是想把两侧的铭牌换掉，拆到这里就可以了。

然后就可以把键盘的最核心部分拆出来了，上面的键帽和轴体、亚克力材质定位板以及PCB板都是可以进一步拆解出来，因为我也不打算进行一些“魔改”，就没有完全拆开。

我们现在可以清楚的看到定位板边缘位置的硅胶垫以及和PCB板之间的硅胶夹心垫，也就是粒子KZ5068的Gasket Mount垫片结构，它能有效的消除了空腔音。

再往下就是亚克力材质的半透明中框和一层亚克力材质垫板，最后就是底板。

如果你想要换块电池的话，把底面的四颗螺丝再拧开就OK了。

官方给了CAD图纸，上面标注了每层结构的详细尺寸，除了键帽和轴体可以进行更换外，理论上大家还可以自己去设计、定制或者DIY每一层，给与消费者充足的发挥空间，和DIY电脑主机差不多，怎么玩随你。

写在最后

作为雷神的首款客制化键盘，粒子KZ5068有着非常简约的外观设计，在使用手感和功能方面都不错，日常办公和游戏都没啥问题，还支持三种连接模式，用起来也蛮方便的，可以连接多个设备进行切换。而且它采用了亚克力堆叠结构外壳+Gasket Mount垫片结构，基本上每个部件都可以进行拆卸和更换，给了消费者很大的DIY空间，尽情发挥创造力，可玩性很强。这款键盘目前的售价是599元，在客制化键盘中这个价格不算高，对于喜欢折腾的玩家来说可以考虑来一波。