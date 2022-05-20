助力520！雷柏京东开启“情人节”活动

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】在传统文化中，谐音被人民赋予了特殊意义。一年一度的网络情人节――520在悄然间到来。在这个特殊的日子里，你又准备了什么礼物送给他/她？从5.20开始、到5.22截止，雷柏在京东自营官方旗舰店带来了一大波惊喜特惠，其中雷柏VT960、雷柏V500PRO、雷柏E9350G、雷柏M700以及ralemo Pre5多款产品值得关注。

雷柏VT960是一款定位高端的电竞游戏鼠标，鼠标采用镂空、金属设计元素，使鼠标在视觉上焕然一新。雷柏为鼠标客制化了一块极具个性的OLED屏幕，能够实时显示鼠标的性能状态、DPI数值，还能自定义图案。硬件方面，雷柏VT960采用原相PMW3389光学传感器和德州仪器无线连接方案，在游戏响应更快、更准确。

雷柏V500PRO多模版背光机械键盘采用雷柏自研机械轴，提供红轴、黑轴、青轴和茶轴四种机械轴体。支持RGB背光灯效，并支持2.4G无线、蓝牙多种连接模式。键盘内置4000mAh大容量电池，配合低功耗芯片和节能技术，为键盘带来约1个月的续航。

备受用户青睐的雷柏刀锋系列办公键盘也参与到本次优惠活动，其中雷柏E9350G多模式无线键盘支持蓝牙3.0、蓝牙5.0和无线2.4GHz无线连接，最多可同时连接到4台设备上，并通过组合键快速切换。键盘采用金属拉丝的铝合金面板，带来高级的质感。键盘内置300毫安锂电池，支持USB充电和边充边用，2小时充满状态下可带来约60-96小时的续航。

办公鼠标方面，雷柏M700鼠标同样几句质感。鼠标采用大面积的金属材料，由一块一体式金属构成的上盖带来极佳的密封性能。贴片微动在保证鼠标手感的同时，还拥有静音的特点;同样采用静音设计的鼠标滚轮在滚动时也极为安静。蓝牙3.0、蓝牙4.0和2.4GHz无线连接模式，可以满足多台设备同时连接的需求。

新女性系列的雷柏relemo Pre5键盘也加入到520的活动当中。键盘采用悬浮式设计，圆点键帽使用大量来自慕斯蛋糕的灵感，让它拥有比传统剪毛更舒适的视觉效果。键盘同样采用雷柏自主开发的轴体，提供红轴、青轴、茶轴和黑轴四种选择，6000万次的使用寿命保证键盘经久耐用。

除上述几款产品外，雷柏还提供更多优惠活动，具体可以到雷柏京东自营旗舰店购买。