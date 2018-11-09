Ìì¼«´«Ã½£º
Ìì¼«Íø
±ÈÌØÍø
IT×¨¼ÒÍø
52PKÓÎÏ·Íø
¼«¿ÍÐÞ
È«¹ú·ÖÕ¾

±±¾©ÉÏº£¹ãÖÝÉî¸ÛÄÏ¾©¸£½¨ÉòÑô³É¶¼º¼ÖÝÎ÷°²³¤´ºÖØÇì´óÇìºÏ·Ê»ÝÖÝÇàµºÖ£ÖÝÌ©ÖÝÏÃÃÅ×Í²©Ìì½òÎÞÎý¹þ¶û±õ

²úÆ·
  • ÍøÒ³
  • ²úÆ·
  • Í¼Æ¬
  • ±¨¼Û
  • ÏÂÔØ
È«¸ßÇåÍ¶Ó°»ú ¾»»¯Æ÷ 4KµçÊÓÇúÃæµçÊÓÐ¡¼Òµç¹öÍ²Ï´ÒÂ»ú

¼üÊóÆµµÀ

¼üÊóÖªÊ¶¿â¼Ò¾ÓÊ±ÉÐÖ¾»ªÄÏIT·ÃÌ¸Â¼EÂ·´óÍæ¼Ò
ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > DIYÓ²¼þÆµµÀ > ¼üÊó>ÐÐÇé>Âú¼õÔÙµþ¼Ó À×°ØÈÃË«Ê®Ò»¿áÍæµ½µ×

Âú¼õÔÙµþ¼ÓÓÅ»ÝÈ¯ À×°ØÈÃË«Ê®Ò»¿áÍæµ½µ×

Ìì¼«ÍøÓ²¼þÆµµÀ 2018. 11. 09 ×÷Õß£ºÎÞÃûÊÏ Ôð±à£ºÍõÔ¾Èñ
ÎÒÒªÍÂ²Û

ÔðÈÎ±à¼­

¡¡¡¡¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿×÷ÎªÓÎÏ·Íæ¼Ò£¬ÔÚË«ÅäÖÃÒ»Ì×³öÉ«Ó²¼þÊÇ·Ç³£ÖØÒªµÄ¡£À×°Ø´Ó11ÔÂ1ÈÕÆð£¬À×°ØµÄÍâÉè²úÆ·¾Í¿ªÆôÁË¡°Ã¿Âú99¼õ10¡±µÄÓÅ»Ý»î¶¯£¬»¹ÄÜµþ¼Ó¡°Âú499¼õ80¡±¡¢¡°Âú299¼õ50¡±ºÍ¡°Âú149¼õ25¡±¡£²»¹ýÔÚË«Ê®Ò»µ±Ìì£¬À×°ØµÄÍâÉè³ýÁË¡°Ã¿Âú99¼õ15Ôª¡±Íâ£¬ÓÃ»§»¹ÄÜÁìÈ¡¡°Âú99¼õ10Ôª¡±¡¢¡°Âú199¼õ20Ôª¡±¡¢¡°Âú299¼õ30Ôª¡±¡¢¡°Âú399¼õ40Ôª¡±¡¢¡°Âú399¼õ60Ôª¡±ºÍ¡°Âú599¼õ100Ôª¡±¶àÖÖÓÅ»ÝÈ¯£¬¼Û¸ñÔÙ´´ÐÂµÍ¡£·Ç³£ÖµµÃ¹Ø×¢¡£

Âú¼õÔÙµþ¼ÓÓÅ»ÝÈ¯ À×°ØÈÃË«Ê®Ò»¿áÍæµ½µ×

¡¡¡¡ÔÚ±ÊÕßµÄÑÛÖÐ£¬ÓÃÀ×°ØVT350¡¢V708ºÍVH200×é³ÉÒ»Ì×ÓÎÏ·ÍâÉèÊÇ·Ç³£²»´íµÄ£¬ÔÙ¼ÓÉÏ11ÔÂ11ÈÕµ±ÌìµÄ´ó´ÙÏú£¬ÐÔ¼Û±È¸ü¸ß¡£

Âú¼õÔÙµþ¼ÓÓÅ»ÝÈ¯ À×°ØÈÃË«Ê®Ò»¿áÍæµ½µ×

¡¡¡¡À×°ØVT350ÊÇÒ»¿îÀ¶ÑÀ¡¢ÓÐÏßµÄË«Ä£Ê½Êó±ê£¬¸ÃÊó±ê²ÉÓÃ×¨ÊôÓÒÊÖµÄÈËÌå¹¤Ñ§£¬²ÉÓÃÔ­ÏàPMW3325Ð¾Æ¬¡¢ÊÙÃü´ï6000Íò´ÎÎ¢¶¯£¬Ö§³ÖMicro-USBºÍ2.4GÎÞÏßÁ¬½Ó¡£À×°ØVT350ÄÚÖÃÁË800mAhï®µç³Ø£¬Õý³£Ê¹ÓÃÇé¿öÏÂ¿ÉÒÔÊ¹ÓÃÒ»ÖÜÊ±¼ä¡£´ËÍâ£¬À×°ØVT350ÔÙÎÞÏßÄ£Ê½ÏÂ¿ÉÒÔÍ¨¹ýMicro-USB½Ó¿ÚÊµÊ±³äµç¡£

Âú¼õÔÙµþ¼ÓÓÅ»ÝÈ¯ À×°ØÈÃË«Ê®Ò»¿áÍæµ½µ×

¡¡¡¡À×°ØV805ÊÇÒ»¿îÕë¶Ôµç¾ºÉè¼ÆµÄ»úÐµ¼üÅÌ£¬²ÉÓÃ±ê×¼104¼üÎ»Éè¼Æ£¬²¢¼ÓÈë°´¼üÎÞ³åÍ»Éè¼Æ;²ÉÓÃÓ£ÌÒÔ­³§µÄ»úÐµÖá£¬ÓÐºÚ¡¢Çà¡¢²è¡¢ºìËÄÖÖÖáÌåÑ¡Ôñ¡£À×°ØV805¼üÅÌ²ÉÓÃµ¥É«µÄ÷È»óÀ¶±³¹âÏµÍ³£¬×î¶à16ÖÖµÆ¹âÄ£Ê½£¬Ö§³Ö×Ô¶¨Òå¸öÐÔ»¯µÈ¹â¡£

Âú¼õÔÙµþ¼ÓÓÅ»ÝÈ¯ À×°ØÈÃË«Ê®Ò»¿áÍæµ½µ×

¡¡¡¡À×°ØVH200²ÉÓÃÆ¤¸ï²ÄÖÊµÄ¶úÌ×£¬°ü¹üÐÔÏàµ±²»´í£¬Åå´÷ºÍÊ¹ÓÃÖÐ·Ç³£Êæ·þ¡£ÔÚ¶ú»úÍ¨µçÖ®ºó£¬³ýÁËÄ¬ÈÏìÅ²Ê½¥±äÐ§¹ûÖ®Íâ£¬»¹ÓÐºì¡¢ÂÌ¡¢À¶ÈýÖÖ´¿É«Ñ¡Ôñ¡£À×°ØVH200µÄÒôÖÊÍ¬Ñù³öÉ«£¬µç¾º¶ú»úÓë³£¹æ¶ú»ú²àÖØÒôÖÊ²»Í¬£¬Ëü¶ÔÓÚÏ¸Î¢ÉùÒô¡¢ÌýÒô±æÎ»¸üÖØÒª£¬À×°ØVH200ÄÜ¹»ºÜºÃµÄÍê³ÉÕâÐ©¹¤×÷¡£

¡¡¡¡Ä¿Ç°£¬À×°ØVT350Êó±ê¾©¶«ÉÌ³ÇÊÛ¼Û279Ôª;À×°ØV805ÓÎÏ·¼üÅÌÊÖ¼Û299Ôª;À×°ØVH200¶ú»úÊÛ¼Û149Ôª¡£ÕâÈý¿î²úÆ·×Ü¼ÛÎª727Ôª£¬ÔÚ¡°Ã¿Âú99¼õ15¡±ºó£¬¼Û¸ñ½µÖÁ622Ôª;¼ÓÉÏÁì¡°Âú599¼õ100¡±µÄÓÅ»ÝÈ¯£¬Êµ¼Êµ½ÊÖ¼Û522Ôª£¬Ê®·Ö³¬Öµ¡£

£¨×÷Õß£ºÎÞÃûÊÏÔðÈÎ±à¼­£ºÍõÔ¾Èñ£©
Çë¹Ø×¢Ìì¼«ÍøÌì¼«ÐÂÃ½Ìå ×î¿á¿Æ¼¼×ÊÑ¶
É¨ÂëÓ®´ó½±
ÆÀÂÛ
* ÍøÓÑ·¢ÑÔ¾ù·Ç±¾Õ¾Á¢³¡£¬±¾Õ¾²»ÔÚÆÀÂÛÀ¸ÍÆ¼öÈÎºÎÍøµê¡¢¾­ÏúÉÌ£¬½÷·ÀÉÏµ±ÊÜÆ­£¡
À×°ØVT350µç¾ºÓÎÏ·Êó±ê ²úÆ·ÐÅÏ¢
À×°ØVT350µç¾ºÓÎÏ·Êó±ê
±¨¼Û
Í¼Æ¬
ÆÀ²â
  • Á¬½Ó·½Ê½£ºÓÐÏß/ÎÞÏß
  • °´¼üÊý£º11¸ö
  • ¹öÂÖÀàÐÍ£ºË«Ïò¹öÂÖ
  • Êó±ê½Ó¿Ú£ºUSB
  • ×î¸ß·Ö±æÂÊ£º5000dpi
  • ²úÆ·ÌØÐÔ£ºÓÒÊÖÉè¼Æ£¬WindowsÏµÍ³
  • ²é¿´¸ü¶à²ÎÊý>>²é¿´¸ü¶à²úÆ·>>

ÍøÉÏÉÌ³ÇÉÌÆ·/¹æ¸ñ/´ÙÏú¼Û¸ñ

Ïà¹ØÎÄÕÂ
Ïà¹Ø±¨¼Û

Êó±ê±¨¼Û

Æ·ÅÆ
ÂÞ¼¼ Ë«·ÉÑà Razer Èüî£ À×°Ø ÈüîÑ¿Í »ªË¶ ´ï¶ûÓÅ ÑªÊÖÓÄÁé ¸»ÀÕ ÐÂ¹ó ÀÇÖë Æ»¹û Î¢Èí Ñ¶ÍØ º£µÁ´¬ »ÝÆÕ ÁªÏë ´÷¶û Ã÷»ù
¼Û¸ñÑ¡Ôñ
50ÔªÒÔÏÂ 50-100Ôª 100-200Ôª 200-300Ôª 300ÔªÒÔÉÏ
ÊÊÓÃÀàÐÍ
¾º¼¼ÓÎÏ· ÉÌÎñ±ãÐ¯ Ê±ÉÐ¸öÐÔ ¾­¼ÃÊµÓÃ ±Ê¼Ç±¾ Ì¨Ê½»ú
¹¤×÷·½Ê½
¼¤¹â ¹âµç À¶¹â Õë¹â ÎÞ¿× À¶Ó° 4G
Á¬½Ó·½Ê½
ÓÐÏß ÎÞÏß
×îÐÂÎÄÕÂ
¸ü¶à>>
À×°Ø
×°±¸ÒÔ´ý£¬Ç¿ÕßºÎÔÚ£¿À×°Ø¸ß¶Ëµç¾ºVTÏµÁÐÊÓÆµÉÏÏß
À×°ØVT300
LOLÅ®¾¯EQ¶þÁ¬ À×°ØVT300ºê¶¨ÒåÉèÖÃ
Èí¼þÊýÂë°ì¹«ITÐÂÎÅ
ºÐ×Ó¿Æ¼¼»Ûµê
ºÐ×Ó¿Æ¼¼»ÛµêÐÂÆ·ÖØ°õ·¢²¼£¬ÓëÉÌ»§¹²Ô¼¸üºÃÃ÷Ìì
ÆÕÔª
¡°Ë«Çæ¡±Çý¶¯Êý×Ö×ªÐÍ ÆÕÔªEOSºÍDevOpsÐÂ°æ·¢²¼
ÈÈÃÅ²úÆ·
  1. ÂÞ¼¼ G502ÓÎÏ·Êó±ê£¤355
  2. ÂÞ¼¼ G402£¤299
  3. ´ï¶ûÓÅ ÄÁÂíÈËÓÎÏ·Êó±ê£¤139
  4. ÂÞ¼¼ G903ÎÞÏßÊó±ê£¤839
  5. ÂÞ¼¼ G102ÓÎÏ·Êó±ê£¤139
  6. Î¢Èí DesignerÀ¶ÑÀÊó±ê£¤159
  7. ÈüîÑ¿Í Pro XÓÎÏ·Êó±ê£¤1500
  8. ÂÞ¼¼ M275£¤75
  9. Razer Lancehead TEÈñòóÉß¾º¼¼°æ£¤599
  10. À×°Ø 6010BÀ¶ÑÀ3.0Êó±ê£¤69
½¹µãÈÈ´Ê
À¶ÑÀ¶ú»úÀ¶ÑÀÒôÏä¼«ÃÀÜö»ÝÍþÊÔÌý»á¸ÖÌúÏÀ¶ú»úÊýÂëÊ±ÉÐ·ç½ð¸ÕÐ¡ÂùÑüÒôÀÖÑÆÁåLX2Âó²©T1NFC¶ú»úÀ×ÉßÓÎÏ·¶ú»ú