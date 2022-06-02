雷柏VT960S无线鼠标上市：618到手价仅279元

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】随着玩家对无线化和轻量化的追求，拥有无线技术和轻量化设计的鼠标备受市场追捧。雷柏旗舰级的VT960双模鼠标备受游戏玩家欢迎。近日，雷柏推出升级版的VT960S，这款产品也将在618预，用户支付10元定金，6月9日支付尾款可立减20元，到手279元。

雷柏Vt960S无线鼠标的光学传感器从原相PMW3389升级到原相PMW3370，最高DPI提升至19000，并支持以50为单位进行逐级调节，400 IPS追踪速度、50G加速度，确保操作实时反馈。鼠标内置欧姆龙5000万次寿命的微动，拥有均匀的点击力度和回弹手感。50w次刻度滚轮的电竞级，有效防止误触。

雷柏VT960S无线鼠标也是首款应用V+无线游戏技术的产品，采用Nordic低功耗芯片、1毫秒响应速度低延时、10m+的长距离无线传输性能，自适应信号增强、变频档位调节的FPC独立天线。

鼠标内置600毫安的可循环充电锂电池，带来最高125小时的长续航体验。鼠标保留经典的客制化OLED屏幕，不仅能显示鼠标的实时状态，也可以通过驱动自定义图案，可玩性极高。

目前，雷柏新款VT960S无线鼠标已经在京东开启预约，到手价仅279元，想尝鲜的朋友就不要错过。