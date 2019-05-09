复刻经典 罗技推G502 LightSpeed无线鼠标

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】罗技G502鼠标是鼠标发展史上的一代经典，其优秀的人体工学和无阻尼滚轮设计更是好评不断。罗技G502从第一代的双色注塑工艺、蓝色灯效，升级至第二代的RGB灯效、取消双色注塑工艺之后，G502不再是罗技的旗舰产品。

罗技在2018年推出有线升级版的Logitech G502 Hero游戏鼠标。不过罗技于2019年最近新推出G502 Lightspeed无线游戏鼠标，可以将其视为G502的无线升级版，拥有罗技在过去五年时间中最新的设计和组件。

罗技对G502进行重新设计，得到Lightspeed无线游戏鼠标，这款鼠标在保留G502的外观和手感，并保留了罗技经典的无阻尼滚轮;鼠标有11个可编程按钮，玩家可通过Logitech G Hub软件进行自定义，以执行单独操作或分配宏。

罗技502 Lightspeed将鼠标重量降低至114克，鼠标还支持重量调节，有4块2g和2块4克的配种，玩家通过配种对鼠标的重量进行调节，以匹配不同类型的游戏。

罗技502 Lightspeed采用全新的机械和电气设计，配备罗技Powerplay无线充电技术，并加入罗技最新的Hero 16K光学传感器，最高灵敏度达16000 DPI、大于40G的加速度和最大400+的IPS。

罗技502 Lightspeed鼠标将于2019年5月在LogitechG.com和全球零售商处上市，国内版本售价999元。