给手腕放个假！雷柏NK8800人体工学键盘评测

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】对于需要长时间办公的用户来说，一款舒适的键盘可以做到事半功倍。虽然人体工程学在外设产品屡次被提及，但传统键盘、鼠标的人体工学设计，在实际使用中的体验并不出色。真正的人体工学外设外设依然是小众的存在，产品的数量并不多。

近日，雷柏推出一款全新的人体工学产品――雷柏NK8800人体工学有线键盘，采用108键设计、人体工学自然弧形掌托，分离式设计的主键区和两个人体工学斜面，微键盘带来舒适的使用体验。

作为一款人体工学键盘，雷柏NK8800人体工学键盘采用有线设计，人体工学设计让键盘的尺寸更大，键盘的宽度、 深度和高度分别是480mm、215mm、47mm。

键盘整体采用符合人体工程学的流线型设计，并使用人体工学设计。雷柏将NK8800人体工学键盘的主键区进行切割，较高的中间部分把主键区一分为二，并向两边逐渐降低，让主键区变成两个小角度倾斜的斜面。

得益于独特的人体工学设计，用户在雷柏NK8800人体工学键盘时，双手手指的下按距离保持一致，大幅减少手掌移动的可能性，减轻打字时的压力。雷柏官方表示，键盘遵循了17°黄金弧度规则，对大幅提升长时间办公的舒适性。

雷柏NK8800人体工学键盘整体采用深灰色的ABS材质，并在表面进行磨砂处理，带来低调内敛的视觉体验。深色的色调设计也能更好的契合办公室环境使用。键盘的键帽同样采用ABS材质，拥有细腻、舒适的指尖触感;雷雕印刷工艺字符拥有更长的使用寿命。

雷柏在NK8800人体工学有线键盘的数字区上方配备了4颗多媒体功能按键，方便玩家直接控制音乐播放、调整音量大小或直接静音。原本位于数字键盘上方的指示灯移动到F5和F6之间。

雷柏NK8800人体工学有线键盘采用自带PU材质掌托，掌托与键盘采用不可拆卸的一体设计，保证键盘始终处于最舒适的使用状态。掌托采用触感细腻的PU材质，配合内部柔软的填充物，让使用者的手掌压力得到充分释放。掌托契合主键区表面的曲线高度，中部高、两边低的设计，带来自然的曲线过渡，使用时符合手腕的自然摆放。

键盘的底部采用一体化的盖板，5块橡胶材质的长条形防滑脚贴，微键盘带来出色的防滑效果。键盘还贴心的配备可折叠支脚，提供3°的垫高角度，满足不同用户的使用习惯。支撑脚底不同样配备防滑橡胶垫，就算垫高角度也拥有出色的防滑效果。

雷柏NK8800人体工学有线键盘采用更安静、耐久的薄膜设计，为键盘带来安静、舒适的打字体验。雷柏选用优质硅胶，按键的手感、回弹更出色。但键盘的大键位均采用金属平衡杆设计，拥有不错的平衡性和稳定性。

笔者使用雷柏NK8800人体工学有线键盘撰写本篇评测，下面就一起来分享笔者对这款键盘的使用感受。

作为一款人体工学键盘，雷柏NK8800键盘采用噪音更低的薄膜设计，在安静的办公环境中也能拥有不错的使用体验，较低的噪音不会像机械键盘那样带来清脆的按键声。但由于主键区采用分离式设计，刚上手需要时间来适应被切割、分离的案件怒愤，也非常容易导致按错键等问题。但在习惯和适应之后，键盘能够大幅减少手掌的压力，提高办公效率。

与火热的游戏机械键盘相比，人体工学键盘可谓少之又少。但在需要长时间打字等办公环境中，一款能够带来更舒适办公体验的键盘尤为重要，雷柏NK8800人体工学有线键盘就能很好的满足用户需求，安静和舒适的人体工学设计，让办公者能轻松完成日常工作。

雷柏NK8800人体工学有线键盘售价为299元，不错的使用体验和不俗的实用性，非常符合办公人群的需求，相远离疲劳的办公人士不妨考虑下。