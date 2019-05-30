COMPUTEX 2019：赛睿发布Apex Pro系列游戏机械键盘

作者：yu

【天极网DIY硬件频道】5月30日消息，游戏外设厂商赛睿(SteelSeries)在2019台北国际电脑展(COMPUTEX 2019)上，推出了两款游戏机械键盘Apex Pro(全尺寸)和Apex Pro TKL(紧凑型+无数字键)。

Apex Pro系列机械键盘采用专利的OmniPoint自适应触发键程电磁开关，使游戏玩家可在0.4mm的超短键程到3.6mm的长键程之间自行调整触发距离。在SteelSeries Engine软件的支持下，可以在《反恐精英：全球攻势》等游戏中自动调取键程设定，让游戏玩家在不同的应用中都能自动获取理想的按键配置。与传统机械开关相比，电磁传感器的响应时间很短，因此Apex Pro系列键盘的响应速度更快。

除了OmniPoint开关，Apex Pro系列机械键盘还集成了OLED智能显示屏。它可以显示即时通信软件的信息内容，并允许用户更加直观的，免驱动设定键盘的触发行程。

航空级铝合金材质制成的框体，让键盘耐用坚固，每一个按键都带有动态的RGB照明，可以同步到其他赛睿的外设。键盘具有五个板载内存配置文件，用户可以直接在键盘上保存设置。此外，Apex Pro系列还集成了可用于扩展的USB端口，并配有优质的磁性腕托，为玩家提供更加舒适的游戏体验。

Apex Pro(全尺寸)键盘将于6月11日在美国发售，欧洲和亚洲发售时间预计是今年秋季，价格为200美元。Apex Pro TKL(紧凑型+无数字键)键盘将于今年秋季发售，价格为180美元。