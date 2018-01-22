冲锋号角已吹响 Hyperx电竞外设系列推荐

【天极网DIY硬件频道】“我的意中人是个盖世英雄，有一天他会踩着七色云彩来娶我，我只猜中了前头，可是我却猜不中这结局……”这句话是电影《大话西游之大圣娶亲》中紫霞仙子的台词。而今天笔者想为大家介绍的HyperX火星RGB机械键盘和七彩祥云也有着很深的渊源。且往下看。

在轴体方面，HyperX火星RGB机械键盘采用电竞专用RGB透明防尘蓝轴，单键的寿命高达5000万次!仔细观察可以看到，键盘的灯带是安排在轴体的上方，因此键帽字体统一向上对齐分布，这样的好处就是轴体灯带所发出的光亮可以最大亮度从字体透过来，可以很好地保证灯光的亮度和效果。

HyperX火星RGB机械键盘采用悬浮式设计，发烧玩家都很清楚这样的设计方式便于日常的清洁和DIY搭配，玩出真自我。

HyperX火星RGB机械键盘无需安装任何驱动，通过USB端口安装在主机上就可以焕发出流光溢彩的酷炫效果，笔者周围的小伙伴感觉美轮美奂，又如前来接驾的七彩祥云。默认的效果是RGB灯带从左往右的流动效果，在灯带流动的时候笔者甚至觉得这是一条流着多彩颜色的江河，缓缓而来。通过Fn +PD和PU组合键，可以变换四种不同的颜色模式。通过Fn+上下键的组合还可以调节灯带亮度。如果装上驱动，还可以实现更加复杂多彩的灯带效果。

【商品名称】：HyperX火星RGB机械键盘

【链接地址】：https://item.jd.com/5216148.html#crumb-wrap

第二款是HyperX Pulsefire FPS电竞鼠标

HyperX Pulsefire FPS电竞鼠标采用的是pixart 3310传感器，内置4组DPI调节设定(无需驱动和软件安装)，并且通过不同的颜色加以区别，为玩家带来极致的游戏体验，加上欧姆龙2000万次的寿命的微动开关加持，使得HyperX Pulsefire FPS电竞鼠标的性能进一步提升。

与拇指同宽的设计，拇指贴合自然而舒服。而其上的2个功能按键设计得较为细长，跨越弧度适中，按压手感偏柔软，比较适合能够连续半按压操作的玩家。两键中间间隔明显，不易误按。

鼠标底部上下有两块大面积的特殊材质脚垫，令鼠标在纵向和横向的滑动都十分顺畅。中间部位则是鼠标的铭牌及各种认证标识。

【商品名称】：HyperX Pulsefire FPS电竞鼠标

【链接地址】：https://item.jd.com/4306991.html

在第一代Cloud耳机推出后，获得了良好的市场口碑，因此，HyperX趁胜追击又推出了 HyperX Cloud Silver暴风专业电竞耳机。

在外形上，HyperX Cloud Silver暴风专业电竞耳机与之前HyperX其它款式的耳机相差不大，整体感觉圆润有质感，在耳机的头梁部分，采用刺绣工艺，将HyperX的logo置于正中间，无论是看上去还是摸上去，都感觉很精致，而且HyperX的刺绣logo也可以让玩家拜托要区分左右的烦恼。在头梁的两侧边缘处，采用白色的缝线工艺，加固头梁材质的同时，又显得美观大气。在头梁与头顶接触的海绵部分，摸上去柔软舒适，经过长时间的佩戴测试，没有出现因挤压头顶而造成的不适感。

整个耳机的松紧度笔者感觉表现良好，在耳罩部分可以进行角度调节，采用53mm的钕磁铁动圈结构，精准的还原音质，并且在游戏中表现相当的细腻，可以先声夺人一步，感知到附近的危险，从而抢先一步，获得胜利的果实，使得玩家决胜于千里之外。

【商品名称】：HyperX Cloud Silver暴风专业电竞耳机

【链接地址】：https://item.jd.com/4155631.html

第三款是HyperX Alloy Elite阿洛伊精英版机械键盘

采用浮岛式键帽设计，四周没有多余的边框保护，看起来非常整齐，尤其是呈现出来的视觉效果非常的薄，灯亮起的那一刹那更是美到窒息。

HyperX Alloy Elite阿洛伊精英版机械键盘后部配备了一个USB2.0接口，刚开始笔者还差异为什么支线会有两个USB接口，在这里笔者猜测应该是保证键盘和USB接口的供电充足，所以采用了双USB口设计。

HyperX Alloy Elite阿洛伊精英版机械键盘为红轴、茶轴和青轴供喜爱的玩家挑选。作为“退烧轴”，红轴开关是线形开关;其传播路径中没有用于提供触觉反馈的凸块。这些开关不必在经过凸块之后进行重置，即可登记一次重复按触，这样一来，需要双击或者连续三次单击键盘的游戏玩家可以获得速度方面的优势。更加流畅的动作，也使得这些开关在使用中比轻触开关和点击开关更加安静，而且触发压力克数仅有45g，和黑轴相比，手感轻更轻，无论是日常生活还是游戏，适用的人群范围更为广泛。

【商品名称】：HyperX Alloy Elite阿洛伊精英版机械键盘

【链接地址】：https://sale.jd.com/act/mTcoBp5lUuYS3iqv.html

最后笔者推荐的是Revolver S黑鹰加强版耳机

这款定位高端电竞音频体验的游戏耳机刷新了Cloud系列的新高度，同时也带来了更广泛的应用方案。之前，HyperX Revolver黑鹰耳机就是一款针对FPS游戏听音辨位的专业之作，而Revolver S黑鹰加强版将高端游戏耳机做了新的诠释，同时也确立了电竞耳机的发展方向。

佩戴舒适感和可靠的结构是HyperX系列耳机的在市场中立足的根本，而 Revolver S黑鹰加强版耳机在此基础上加入了支持Dolby® Surround 7.1环绕声的USB声卡，同时还整合了耳机控制功能，绝佳的输出匹配性让耳机的应用范围更广泛。

与Revolver相同的50mm钕磁铁单元，解析素质在USB接口下即可发挥出极致，将黑鹰系列强调的“听得更远”功能进一步强化，而整体结构依然保留了出色抗爆性的不锈钢骨架+单元外壳固定结构，同时整体优化后重量控制在了360g的水平，更宽大的耳罩拥有很好的佩戴舒适度。麦克采用了3.5mm可分离设计，同时针对USB下开麦克时候的体验做了重点的调校，不会出现任何开麦时候耳机可能出现的杂音。HyperX Cloud Revolver S黑鹰加强版目前的售价为1199元，在上市之后市场上获得了广大FPS游戏玩家的认可和抢购。

Revolver S黑鹰加强版头梁和耳罩的PU处理亲肤感非常好，内部的记忆海绵也采用了同级产品中最优秀的表现的材料，拥有一定的支撑性和佩戴记忆效果。头梁的包裹边缘用的锁边处理，这是从Cloud系列第一款耳机延续到现在的设计。

【商品名称】：HyperX Revolver S黑鹰加强版耳机

【链接地址】：https://item.jd.com/15937285400.html

（ 作者：喧嚣 责任编辑：严|）

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